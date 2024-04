Un mois de mai cauchemardesque pour les abonnés PS Plus

Les abonnés au PlayStation Plus Extra et Premium font face à un « carnage » en mai 2024, avec le départ de 25 jeux du service, notamment 7 titres de la franchise Final Fantasy qui représentent près de 300 heures de jeu, ainsi que des perles indépendantes comme The Messenger.

Les abonnés au PlayStation Plus Extra et Premium se préparent à encaisser un coup dur au mois de mai 2024. Sony a dévoilé la liste des jeux qui quitteront le service, et le constat est sans appel : 25 titres de renom disparaîtront du catalogue, dans ce qui s'annonce comme un véritable « carnage » pour les joueurs.

L'hécatombe des classiques Final Fantasy

Parmi les principales victimes figurent sept jeux de la célèbre franchise Final Fantasy. Des classiques de la PS1 et PS2 aux épisodes plus récents comme Final Fantasy XV, les amateurs de RPG devront faire leurs adieux à un véritable pan de l'histoire du jeu vidéo. Avec près de 300 heures de contenu cumulé, ces départs représentent un défi de taille pour les joueurs désireux de terminer ces expériences emblématiques avant leur disparition.

Mais ce n'est pas tout. Les abonnés vont également perdre l'accès à des productions indépendantes de premier plan. Devolver Digital et Annapurna Interactive retirent une partie de leurs catalogues, dont le remarquable « The Messenger« , un jeu d'action-plateformes salué pour son gameplay acrobatique et son ambiance rétro. Avec environ 15 heures de jeu, ce titre représente une opportunité à saisir avant son départ.

Une tendance inquiétante

Malheureusement, cette vague de départs n'est pas une première pour les abonnés PlayStation Plus. Déjà en 2023, plus de 35 jeux avaient quitté le service, dont des licences majeures comme Batman Arkham, Injustice ou Marvel's Spider-Man. Cette récurrence soulève des interrogations sur la pérennité du catalogue et la capacité de Sony à fidéliser ses joueurs.

Il est vrai que le constructeur japonais a récemment fait des efforts pour améliorer son offre, notamment en proposant l'ajout de nouveaux jeux dès leur sortie. Cependant, ces initiatives semblent peiner à compenser les départs massifs qui fragilisent l'attrait du PlayStation Plus Extra et Premium.



Face à cette situation, les abonnés sont en droit de demander plus de clarté de la part de Sony. Une communication plus transparente sur les rotations à venir permettrait aux joueurs de mieux gérer leurs priorités et leur temps de jeu. À l'heure où la fidélisation des utilisateurs est cruciale, ces départs répétés pourraient fragiliser la confiance envers le service.

