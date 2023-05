Comment améliorer l’écoute de sa chaîne hifi : les panneaux acoustiques !

Pour obtenir la meilleure restitution possible de sa chaine hifi, il est nécessaire d’avoir une pièce avec un temps de réverbération maitrisé. En ce sens, les panneaux acoustiques permettront de répondre à cet enjeu. Retour sur ces produits aux propriétés absorbantes.

Pourquoi l’acoustique est importante en hifi

L’acoustique est un paramètre un peu trop souvent négligé en hifi. Or, il est primordial. En effet, l’acoustique permet d’obtenir une certaine qualité de restitution sonore et, ainsi, de tirer la quintessence de son système.

Dans une pièce non traitée, il est très rare que le temps de réverbération soit satisfait. Ainsi, l’écho de votre pièce va empêcher une bonne intelligibilité et une bonne restitution. C’est pourquoi, dans les auditoriums, il y a toujours des produits acoustiques.

Il existe des produits acoustiques pour la diffusion et d’autres pour l’absorption. En premier lieu, il est préférable de s’attaquer aux effets néfastes de la réverbération avec des produits absorbants. Les panneaux acoustiques constituent un must en ce sens. Il n’est pas rare de trouver des solutions absorbantes complémentaires dans les auditoriums comme les tapis.

A quoi sert un panneau acoustique ?

Comme indiqué, un panneau acoustique est un produit absorbant qui permet de réduire le temps de réverbération d’une pièce. Il ne sert donc pas à isoler une pièce du bruit extérieure à celle-ci. Dans ce cas, c’est votre isolation acoustique qu’il faut retravailler avec des produits et des techniques dédiés. Il est d’ailleurs préférable de se tourner vers un acousticien pour ce type de problème.

Le rôle d’un panneau acoustique est d’absorber les ondes sonores émises dans une pièce close et qui restent dans celles-ci. Concrètement, cela permet d’atténuer la réverbération des voix ou de la musique.

En hifi, en complément, il n’est pas rare d’utiliser des diffuseurs acoustiques et des bass traps. Les diffuseurs permettent d’avoir plus de dynamique et de profondeur de scène. Les bass traps permettent, eux, d’absorber des fréquences que les panneaux acoustiques n’arrivent pas à capter : les fréquences graves. Ces produits sont donc utilisés pour les projets avec certaines problématiques et/ou très ambitieux.

Quand on est novice en acoustique, il est très difficile de choisir de manière éclairée ses panneaux acoustiques. Voici donc quelques techniques et point d’attention pour les choisir au mieux en fonction de son cahier des charges. Il est notamment possible de s’intéresser à :

Leurs performances Leurs qualités écologiques Leurs aspects décoratifs

Leurs performances

Quand on cherche des produits acoustiques, il est légitime de vouloir un produit qui fonctionne. En ce sens, il faut s’intéresser à ses performances.

Comme expliqué, les panneaux acoustiques permettent d’optimiser le temps de réverbération sur les fréquences mediums et aigues. Pour qu’ils soient performants, il faut donc qu’ils aient un coefficient alpha sabine proche de 1 sur les fréquences de 400 à 20000 hertz.

Les principaux fabricants de produits acoustiques effectuent des tests en laboratoire selon une norme ISO pour démontrer l’efficacité de leurs solutions. Si vous avez un doute sur les performances, nous vous recommandons de :

Demander le PV officiel du laboratoire Regarder comment le produit a été testé Regarder si le produit a fait l’objet de tests d’experts indépendants Consulter les avis clients

Il est important de regarder comment le produit a été testé car certains fabricants indiquent des performances « boostées ». En effet, si le fabricant vous donne un PV dans une configuration avec un plénum et que vous mettez votre produit de façon plaquée, la performance réelle sera plus faible.

Leurs qualités écologiques

Pour choisir ses panneaux acoustiques, il est également légitime de s’intéresser à leurs qualités écologiques. En ce sens, sachez que les panneaux acoustiques traditionnels à base de laines minérales font l’objet de controverses. C’est pourquoi des associations comme « Stop Knauf Illange » ou « Stop Rock Wool » ont été créées.

Certains fabricants ont donc voulu proposer des alternatives. Ainsi, PYT Audio propose notamment des panneaux acoustiques écologiques.

Leurs aspects décoratifs

L’aspect décoratif d’un panneau acoustique intègre une dimension subjective. Sachez qu’il existe des formes différentes et qu’il est possible de personnaliser des panneaux avec une impression de son choix.

Vous pouvez également opter pour des panneaux acoustiques sous forme de dalles. Si vous préférez traiter des pans de murs complets, il est également possible d’acheter des toiles acoustiques. De nombreuses possibilités vont sont donc offertes pour décorer votre pièce en optimisant son acoustique.