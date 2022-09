CStream Carbon : ce tourne disque se connecte à votre enceinte Sonos

Victrola remet le vinyle à l’ordre du jour en dévoilant son Stream Carbon idéal pour les personnes aimant la platine vinyle et la musique en streaming.

Le vinyle est en train de revenir sur le devant de la scène. Les services de streaming restent le moyen le plus plébiscité pour écouter de la musique. Victrola, le fabricant de tourne disque a donc décidé de lancer Stream Carbon. Cette platine vinyle se connecte directement à un système Sonos. La firme annonce que ce tourne disque est le premier de toute une gamme.

Configuration du tourne disque Stream Carbon

La configuration se fait via l’application Victrola Stream pour pouvoir contrôler le tourne disque via l’application Sonos ou via un bouton de commande sur l’appareil lui-même. Vous pourrez donc envoyer de la musique de la platine vers n’importe quel appareil Sonos. Ce tourne-disque fonctionne avec tous les enceintes de Sonos.

Les caractéristiques du Stream Carbon

Cette platine à entraînement par courroie a un plateau en aluminium et une cartouche Ortofon 2M Red. On a ici un préampli intégré et des sorties RCA habituelles pour le connecter avec des enceints plus anciennes. Steam Carbon se connecte sans fil, mais aussi via Ethernet pour une connexion plus stable. La connexion Bluetooth et la sortie USB ne sont pas de la partie.

Le design laisse toutefois quelque peu à désirer. La platine vinyle débarque sans cache anti-poussière. Le bouton de commande est placé juste à l’avant de l’appareil. Ce bouton est censé commander le volume et les groupes de lecture des enceintes.

Disponibilité du Stream Carbon

L’appareil est d’ores et déjà disponible en précommande pour une expédition en octobre. Et si son prix d’environ 813 euros vous dérange alors sachez que d’autres platines Stream débarqueront bientôt. Espérons qu’ils seront moins chers.