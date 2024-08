KODAK Pixpro WPZ2 : immortalisez vos aventures aquatiques avec cet appareil photo étanche

Avec le KODAK Pixpro WPZ2, vous pouvez capturer des moments mémorables sous l'eau avec facilité. Cet appareil photo étanche est équipé d'un capteur CMOS de 16,1 mégapixels et d'un objectif grand-angle 4x. Par conséquent, il procure des images nettes et détaillées. De plus, il dispose d'une conception robuste lui permettant de résister à une immersion jusqu'à 15 mètres de profondeur. Il ne craint pas non plus les chocs, la poussière et le gel.

Caractéristique techniques