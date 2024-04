[BON PLAN] – Immortalisez chaque instant avec le Canon EOS R100

Saisissez votre chance d'obtenir le Canon EOS R100 avec objectif RF-S 18-45mm. Une baisse de prix est proposée pour une performance inégalée en photographie. Profitez de cette promotion pour améliorer votre équipement et capturer chaque détail avec précision.

Un appareil photo de pointe à moins de 650 euros !

Saisissez l'occasion de posséder le Canon EOS R100 avec un rabais significatif. Initialement vendu à 699,00 euros, cet appareil est maintenant offert à seulement 649,99 euros. L'objectif RF-S 18-45 mm est inclus. Faites l'expérience de la photographie de niveau professionnel avec une économie non négligeable, grâce à cette réduction de prix limitée dans le temps.

Profitez également de la facilité de paiement en quatre fois sans frais pour acquérir cet appareil photo. En cas de non-satisfaction, ou si votre appareil est défectueux ou endommagé, vous pouvez bénéficier de la politique de retour sous 30 jours suivant la date de livraison.

Explorez les fonctionnalités avancées du Canon EOS R100

Qualité d'image supérieure

Cet appareil photo hybride vous offre une résolution exceptionnelle de 24,1 mégapixels grâce à son capteur CMOS APS-C. Cela vous permet de capturer des images nettes avec une richesse de détails inégalée. Que vous photographiiez des paysages ou des portraits, chaque photo bénéficie d'une qualité et d'une clarté remarquables, même dans des conditions de faible luminosité.

Performances et rapidité

Avec une vitesse de prise de vue continue jusqu'à 6,5 images par seconde et un autofocus CMOS Dual Pixel, le Canon EOS R100 capture l'action sans manquer un battement. La détection des visages et des yeux assure une mise au point précise. Cette aptitude rend cet appareil idéal pour tout, des événements sportifs aux moments familiaux précieux.

Léger et polyvalent

Conçu pour être à la fois compact et léger, cet appareil photo est le compagnon de voyage parfait. Intégrant un flash, un viseur électronique OLED et un écran LCD de 3,0 pouces, cet appareil est aussi pratique qu'efficace. Que vous soyez un vlogueur passionné ou un amateur de photographie, sa portabilité vous permet de l'emmener partout sans effort.

Vidéo en haute définition

Explorez le monde de la vidéo avec l'EOS R100 qui offre des enregistrements en 4K UHD jusqu'à 25p et en Full HD jusqu'à 60p. Les créateurs de contenu peuvent profiter du mode Timelapse pour capturer des mouvements subtils et du mode Creative Assist pour enrichir leurs vidéos avec des filtres créatifs.

Connectivité intuitive

Cet appareil photo se synchronise aisément avec vos appareils via USB Type C et HDMI. Connectez votre appareil photo à votre smartphone pour partager instantanément vos images ou pour contrôler votre appareil à distance. La connectivité de cet appareil rend chaque session de photographie aussi flexible que vous l'êtes.

Saisissez cette opportunité unique d'acquérir le Canon EOS R100 à un prix réduit et commencez à capturer vos moments avec l'excellence que seule Canon peut offrir. Commandez le vôtre aujourd'hui !

