AGFA Photo Realikids Instant Cam : le modèle adapté aux petites mains

L'AGFA Photo Realikids Instant Cam est spécialement conçu pour les enfants. Le but étant de leur offrir une introduction amusante à l'art de la photographie. Avec son design coloré et ludique, il attire l'attention des jeunes photographes en herbe. De plus, ses commandes simples et intuitives le rendent facile à utiliser pour les enfants de tous âges. Il est équipé d'un flash intégré et d'un objectif de haute qualité. De ce fait, il est en mesure de produire des photos nettes et claires, permettant aux enfants de capturer leurs souvenirs les plus précieux avec facilité.

Caractéristique techniques