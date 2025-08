X half : l’appareil photo rétro et ultra créatif pour des clichés uniques

FUJIFILM dévoile son nouvel appareil photo numérique X half, compact et élégant. Un boîtier au design classique qui réinvente la photographie.

FUJIFILM lève le voile sur le X half. C’est un appareil photo numérique compact et léger (240 g). Il est pensé pour la création verticale et doté d’une fonction unique 2-en-1. Avec son viseur optique et son design inspiré des boîtiers argentiques, il promet une expérience photographique inédite pour de l’authenticité et l’innovation. Disponible en trois coloris, il est proposé à 799 € TTC.

Une nouvelle approche de la photographie créative

Avec le X half, FUJIFILM entend séduire les amateurs d’images originales et de narration visuelle. L’appareil inaugure une fonction 2-en-1 qui combine deux photos ou vidéos verticales en une seule composition, directement depuis le boîtier. « La fonction 2-en-1 offre des possibilités narratives supérieures à celles d’une image unique » souligne l’équipe.

Le X half est équipé d’un capteur rétro-éclairé de 1 pouce et d’un objectif fixe 32 mm f/2.8 (équivalent 35 mm). A ce titre, il offre une qualité d’image élevée et reste ultra-compact. Cette focale évoque les mythiques QuickSnap. Effectivement, c’est un clin d’œil aux amateurs de photographie argentique. FUJIFILM enrichit également son boîtier de 13 Simulations de Film, dont la nouvelle REALA ACE. Il y a aussi d’options créatives comme les filtres « Fuite de Lumière » ou « Halo », pour retrouver l’ambiance des clichés analogiques.

L’expérience argentique revisitée à l’ère numérique

Le X half ne se contente pas seulement d’un design vintage ! Il propose un véritable Mode Appareil Photo Argentique. L’utilisateur choisit ainsi une simulation de film et un nombre de vue. Pas besoin de visualiser ses clichés avant la fin de la série, comme à l’époque des pellicules. Le levier mécanique de réarmement renforce cette sensation rétro. « Redécouvrez la magie et l’excitation de la photo argentique », insiste FUJIFILM.

Cet appareil photo FUJIFILM propose également un Effet de Grain modulable et la surimpression de la date, pour renforcer l’esthétique old-school. Une fois les prises terminées, les images sont transférées vers la nouvelle application X half. Par ailleurs, cette dernière assure un développement numérique et propose des planches contact virtuelles. Cette option s’inscrit dans une tendance forte : le retour de l’authenticité dans la photo. C’est déjà illustré par l’essor des imprimantes instantanées et des modes “film” sur smartphone.

Compacité, connectivité et plaisir instantané

Avec un poids plume de 240 g, le X half se glisse dans toutes les poches et privilégie l’ergonomie. De plus, son interface tactile simplifie l’accès aux réglages et à la sélection des films. L’écran LCD arrière est optimisé pour les compositions verticales (ratio 3:4). C’est une réponse directe à l’usage massif des contenus verticaux sur les réseaux sociaux.

La connectivité Bluetooth permet un transfert rapide vers smartphones et imprimantes instax™ Link. Il est important de noter que FUJIFILM a pensé à l’écosystème créatif. Citons entre autres la publication directe sur les réseaux, les tirages instantanés et même la commande de produits photo via l’application. Il est disponible en noir, argent et anthracite. Le X half est proposé à 799 € TTC. Cet appareil confirme encore une fois la volonté de FUJIFILM de réinventer la photographie hybride. Elle associe le tactile à la nostalgie, les réseaux sociaux au charme de l’argentique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

