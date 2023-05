Fête des mères : top 10 des cadeaux connectés à offrir

La fête des mères est l’occasion pour honorer maman et mamie. A part le traditionnel bouquet, vous pouvez lui offrir un cadeau connecté. Voici un top 10 pour vous inspirer dès maintenant.

Ces dernières années n’ont pas permis aux mamans d’assurer leur rôle en toute tranquillité. Suite au confinement, de nombreuses routines se sont trouvées chamboulées. L’école à la maison, le télétravail, etc. ont bien marqué une période difficile. Aujourd’hui, vous pouvez lui rappeler à quel point elle est importante au sein de la famille. La fête des mères étant en approche, vous devez alors choisir son cadeau dès maintenant. On a sélectionné 10 magnifiques cadeaux pour les mamans technophiles.

Kindle Paperwhite : une fabuleuse liseuse pour la fête des mères

Nombreuses sont les mamans qui adorent dévorer les livres pendant leur temps libre. Toutefois, il est presque impossible de terminer un livre sans le tacher. C’est pour cela qu’on vous propose la dernière itération de la série Paperwhite. En plus des livres à télécharger, les mamans membres d’Amazon Prime peuvent accéder à la bibliothèque pour obtenir un livre gratuit par mois.

Celui-ci résiste aux substances liquides avec un indice de protection IPX8. Ainsi, maman peut l’utiliser en cuisine ou dans le jardin pour lire des livres et magazines électroniques en attendant que le repas soit bien cuit. Cette liseuse Kindle est dotée de 16 Go d’espace pour stocker des milliers de documents à lire n’importe où et n’importe quand. En plus, difficile de fatiguer les yeux avec cet écran sans reflet de 300 ppp qui se lit facilement même sous le soleil brillant.

Kindle Paperwhite (16 Go) | Désormais doté d'un écran 6,8" et d'un éclairage chaud réglable | Avec publicités Kindle Paperwhite : désormais ...

Conçu pour la lecture : avec u...

Davantage de livres et de poss...

Ne fatigue pas les yeux : déso... 159.99 € Voir l'offre

Fitbit Charge 5 : pour une bonne condition physique tout au long de l’année

Pour les mamans branchées, ce bracelet connecté peut très bien faire un beau cadeau pour la fête des mères. En effet, le Fitbit Charge 5 permet de surveiller la fréquence cardiaque pendant qu’elle effectue son jogging matinal. Encore mieux, étant un modèle hydrofuge, celui-ci reste aussi pratique à la piscine comme à la mer jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Sur son bel écran AMOLED de 1,04 pouce, on peut trouver diverses informations vitales à la santé telles que l’indice de gestion du stress et la température cutanée. On y trouve aussi un moniteur de sommeil, ce qui permet d’obtenir de nombreuses informations pendant qu’elle fait la sieste.

Quant à son affichage permanent, cela n’aura pas de répercussion sur son autonomie. Ce tracker met 7 jours pour épuiser sa batterie lorsque celle-ci est complètement chargée. En outre, son application mobile permet un paramétrage facile via un iPhone (iOS 13) ou un smartphone Android (Android 8.0).

Fitbit Charge 5 activity tracker with 6 month premium membership, up to 7 days battery life and daily form index, one size fits all, moon white/stainl Jusqu'à 7 jours d'autonomie de...

Compatible avec iOS 13 et Andr...

Pour un entraînement plus inte...

Apprenez-en plus et réalisez p... 134.90 € Voir l'offre

Roborock S7 MaxV Ultra : adieu le nettoyage à la main

Puisque maman est la seule qui ne se plaigne jamais des corvées domestiques, autant lui faire cadeau de ce robot aspirateur Roborock S7 MaxV Ultra. Doté d’une puissance d’inspiration de 5100 Pa, il peut balayer une surface allant jusqu’à 200 m². Ce qui permet à maman de mieux s’occuper de son bien-être, notamment après les heures de travail au bureau.

Livré avec des capteurs laser et une double caméra, ce robot aspirateur peut assurer une couverture de 360°. Il est aussi capable de contourner certains obstacles pendant sa vadrouille. On pense qu’aucune maman ne va pas refuser un tel cadeau qui facilite son quotidien.

Le Roborock S7 MaxV Ultra peut nettoyer la maison même quand tout le monde est dehors. Il dispose d’un mode de nettoyage planifié et de balayage sélectif incluant des zones d’exclusion virtuelles.

roborock S7 MaxV Ultra Robot aspirateur & balayeur avec Station d'aspiration 5100Pa, AI 2.0 évitement d'obstacles, 180min, réservoir à poussière de 40 Fonction d'aspiration avec une...

Fonction d'essuyage à ultrason...

Capteurs de distance laser (LD...

Planification intelligente des... 1 199.00 € Voir l'offre

Dyson TP07 purificateur d’air 2 en 1 : de l’air pur à volonté

Comme l’été ne tardera plus, il faudra trouver un moyen de garder la maison bien au frais. Ce purificateur d’air de Dyson 2 en 1 permet à la fois d’éliminer les particules potentiellement nocives et de rafraîchir l’air ambiant. Il est facile de le contrôler avec l’application mobile. Ce qui permet à maman de le commander à distance sans difficulté. Etant donné qu’il n’y a pas de temps pour observer la qualité de l’air à l’intérieur, il suffit qu’elle démarre son nouveau purificateur d’air pour faire le travail.

Son système intégré lui permet de réagir automatiquement lorsque son écran affiche un niveau de pollution plus ou moins élevé. Pour les citadins, un tel appareil est d’une grande nécessité afin de garder l’air loin de la pollution. Une maman technophile s’adapte facilement au fonctionnement de l’appli Dyson Link sur son smartphone.

Dyson – Purificateur d'air intelligent et ventilateur Purificateur Cool, blanc/argenté - TP07 Repensé pour fournir 50 % d'ai...

Polyvalent : Purifie et rafraî...

Purificateur entièrement scell...

Détecte et réagit automatiquem... 684.99 € Voir l'offre

Monsieur Cuisine Smart : pour les mamans qui cuisinent

Le Monsieur Cuisine Smart est un cadeau parfait pour maman à l’occasion de la fête des mères. Si elle a déjà utilisé un autre multicuiseur connecté, elle n’aura pas à se familiariser avec celui-ci. Avec cet appareil intelligent, la cuisine deviendra encore plus amusante.

Cet appareil permet de préparer un grand nombre de recettes salées ou sucrées telles que le ragoût et la compote et même la cuisson sous vide. Pour la préparation, maman n’aura pas de souci à se faire. Le cuiseur intelligent est également équipé d’une balance intégrée et de plusieurs accessoires indispensables à la cuisine.

Avec une connexion Wi-Fi à la maison, maman pourra facilement mettre à jour les recettes enregistrées dans l’appareil, mais aussi le contrôler par la voix. La commande vocale est aussi un atout irréprochable chez ce multicuiseur intelligent. Maman n’aura qu’à dire le mot magique « OK Google » pour commencer le contrôle vocal.

Monsieur Cuisine Smart robot multifonctions SilverCrest 1000W Blanc 655.95 € Voir l'offre

Apple Watch Series 8 : une montre connectée digne de la fête des mères

Maman a peut-être envisagé d’acheter une montre connectée depuis longtemps mais n’en a pas les moyens. Lui offrir une Apple Watch pourrait assouvir son désir. La fête des mères est une occasion en or pour cela. Mais pourquoi ce modèle ?

Eh bien, c’est le dernier modèle de la série. En plus, l’Apple Watch Series 8 fournit de nombreuses fonctionnalités intéressantes comme la détection d’accident et le GPS. Si maman pratique du sport, elle peut très bien porter sa montre connectée pour surveiller certains paramètres vitaux. Elle détecte en l’occurrence la température, la fréquence cardiaque et le taux d’oxygène sanguin comme avec un véritable oxymètre.

Cette montre peut aussi servir pour faire du streaming ou pour écouter des livres audio. Pour ce faire, il n’y a qu’à connecter des écouteurs.

Platine vinyle Audio Technica AT-LP60XBT : pour que maman puisse retrouver sa jeunesse

Une collection de disques ne fait que prendre de la poussière sans un platine pour les jouer. Si votre maman en possède une, la fête des mères est le moment de la gâter en lui offrant le platine vinyle AT-LP60XBT. Il s’agit d’un modèle stéréo à entraînement par courroie. Ce petit joujou peut se coupler avec une enceinte Bluetooth ou à un casque sans fil.

En effet, ce platine au look vintage embarque un Qualcomm Codec audio aptX 24 bits. C’est pour cela qu’il fournit un son d’une aussi bonne qualité. Il ne reste qu’à l’acheter pour profiter de son lecteur automatique qui détecte les disques 33 1/3 tr/min et 45 tr/min.

Audio-Technica LP60XBT Platine Vinyle sans Fil À ENTRAÎNEMENT par Courroie Automatique - Noir Platine vinyle Bluetooth élabo...

Profitez aussi bien d’une conn...

Connectez-vous à votre enceint...

Platine vinyle à entraînement ... 229.00 € Voir l'offre

Diffuseur d’Huiles Essentielles WiFi, Ankrs : une ambiance zen dans toute la maison

En offrant ce diffuseur d’huiles essentielles de chez Ankrs pour votre maman, vous lui offrez bien plus qu’un simple diffuseur. Celui-ci est conçu avec un design décoratif avec un intérieur en forme de montagne. La nuit, il dégage toute une série de couleurs avec des lumières qui changent tout le temps. A l’intérieur de ce joli bibelot se trouve un grand réservoir de 600 ml.

Quant à la diffusion, maman peut choisir entre ses trois niveaux de brouillard. Elle est aussi libre de le commander par la voix via Alexa ou Google Assistant ou bien via l’appli « Smart Life ». Au spa, au bureau, dans le salon ou même dans la chambre, le diffuseur Ankrs s’utilise en toute facilité. Il fonctionne sans perturber le sommeil car n’émet presque aucun son.

RENPHO Eyeris 1 : fait de beaux rêves, maman !

Quoi de mieux qu’un bon massage pour soulager la fatigue oculaire ? Après des heures passées devant son ordinateur, maman est sans doute fatiguée et surtout, a les yeux qui commencent à gonfler. Afin de l’aider à apaiser une telle douleur, vous pouvez profiter de la fête des mères pour lui offrir le Renpho Eyeris 1.

En seulement 15 minutes, ses yeux retrouvent leur tonicité et maman pourra profiter d’une bonne nuit de sommeil. Elle pourra ainsi l’utiliser le soir avant de se coucher ou même dans le train après le travail. De plus, elle a la possibilité de choisir entre les sons préenregistrés et sa propre playlist via Bluetooth pour favoriser la relaxation.

Promo -43% RENPHO Eyeris 1 RENPHO Masseur pour les yeux avec chaleur, masseur chauffant pour les migraines, masque pour les yeux avec musique Bluetooth, détend e RENPHO Eyeris 1 Masseur oculai...

Réduisez la fatigue oculaire e...

Le design est ajustable à 180°...

Musique personnalisable par Bl... 99.99 € 56.99 € Voir l'offre

Veilleuse LED Connectée WiFi Meross : une ambiance nocturne multicolore

Cette veilleuse LED connectée Wi-Fi de Meross est une belle preuve d’amour pour la fête des mères. Tous les soirs, en allumant cette lampe de chevet multicolore, maman se souviendra de l’amour de sa petite famille. Ensuite, elle aura le temps d’éprouver son sentiment en réglant la luminosité et la couleur de la lampe selon son humeur.

Pour le réglage, il suffit de télécharger l’appli Meross sur son smartphone ou opter pour la commande vocale lorsqu’elle a les mains occupées. Il en est de même pour la programmation de l’allumage et la minuterie. Aucun autre accessoire n’est requis pour cela, il suffit d’un smartphone qui fonctionne sous Android ou sous iOS 13 et +.