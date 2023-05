Le meilleur Kindle est la solution idéale pour lire vos livres électroniques et prendre des notes sans devoir feuilleter un cahier. C’est également l’option gagnante si vous aimez lire les magazines pendant les voyages.

L’écran E-Ink du Kindle facilite la lecture et le stylet permet de prendre des notes sans tracas. Les amateurs de livres électroniques et les bureaucrates sont gâtés par Amazon avec une large gamme de Kindle. Seulement, il est beaucoup plus facile de choisir le modèle qui répond à vos besoins et qui entre dans votre budget en lisant notre comparatif. Focus !

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Kindle Paperwhite 2021 Note : 9,6/10 Découvrir Kindle 2022 Note : 9,4/10 Découvrir Kindle Scribe 2022 Note : 9,2/10 Découvrir

Kindle Paperwhite 2021 : le meilleur Kindle en général

Caractéristiques techniques Dimensions : 17,4 x 12,5 x 0,81 cm

Poids : 205 grammes

Résolution : 300 ppp

Taille de l’écran : 6,8 pouces

Stockage : 16 Go

Autonomie : 10 semaines

Opter pour le Kindle Paperwhite est toujours la meilleure option si vous voulez un modèle résistant à l’eau. Même s’il tombe pendant quelques minutes dans l’eau de mer, il reste intact. En revanche, le Kindle Paperwhite peut rester pendant une heure dans l’eau douce tout en restant étanche. Tout ceci, grâce à son indice de protection IPX8.

Le modèle précédent de Paperwhite est doté d’une charge microUSB, qui est généralement plus fragile. Par contre, celui-ci se charge à l’aide d’un port USB-C. Malheureusement, on n’y trouve pas de capteurs permettant d’ajuster automatiquement l’éclairage. Mais il dispose quand même d’un éclairage au chaud.

Modèle étanche

Grande autonomie de la batterie

Absence d’orientation automatique de la page

Absence d’option cellulaire

Kindle Paperwhite Signature Edition (32 Go) | Avec écran 6,8", charge sans fil et réglage automatique de l'éclairage avant | Sans publicités Profitez de plus de fonctionna...

Conçu pour la lecture : avec u...

Plus de temps de lecture : pro...

Écran réglable : désormais dot... 189.99 € Voir l'offre

Kindle 2022 : le meilleur modèle économique

Caractéristiques techniques Dimensions : 15,78 x 10,86 x 0,8 cm

Poids : 158 grammes

Résolution : 300 ppp

Taille de l’écran : 6 pouces

Stockage : 16 Go

Autonomie : 6 semaines

Le Kindle de base est le moins cher de tous. Son petit écran de 6 pouces peut suffire à afficher les livres correctement. Sa résolution de 300 pixels par pouce peut rivaliser celle des modèles plus sophistiqués. Et l’espace de stockage de 16 Go s’avère être le double de celui de son prédécesseur. Ainsi, vous allez pouvoir stocker plus de contenus et avoir plus de choix de lecture pendant les voyages.

En plus, vous pouvez le ranger facilement dans votre sac, ou même dans votre poche. Ce qui nous amène à conclure que pour un modèle non hydrofuge, celui-ci est parfait.

Parfait pour les petits budgets

Résolution améliorée

Absence d’éclairage chaud

Ne résiste pas à l’eau

Kindle (modèle 2022) | Le Kindle le plus léger et compact à ce jour | Écran haute résolution 6" 300 ppp et deux fois plus de stockage | Sans publicité Le Kindle le plus léger et com...

Confort de lecture garanti grâ...

Plongez dans votre lecture : d...

Profitez désormais d'une auton... 109.99 € Voir l'offre

Kindle Scribe 2022 : le meilleur Kindle pour prendre des notes

Caractéristiques techniques Dimensions : 19,6 x 22,9 x 0,58 cm

Poids : 431 grammes sans le stylet

Résolution : 300 ppp

Taille de l’écran : 10.2 pouces

Stockage : 16 Go / 32 Go / 64 Go

Autonomie : 12 semaines

Grâce à son stylet, le Kindle Scribe 2022 est parfait pour prendre des notes. Le stylet inclus comprend également une gomme permettant de corriger les erreurs. Avec ce modèle, on ne constate aucune latence. C’est peut-être pour cela qu’il est assez cher. Mais cela en vaut la peine étant donné qu’il est plus pratique pour les réunions diverses.

Pour la lecture, vous aurez un écran large de 10,2 pouces. Augmentez la police si vous avez des problèmes de vue. Sinon, un tel écran accède aussi à de nombreuses autres tâches telles que les prises de notes et les annotations. Le seul hic avec ce Kindle est qu’il ne supporte pas l’eau.

Stylet sans batterie inclus

Ecran large avec orientation automatique

Non hydrofuge

Absence de bouton de changement de page

Kindle Scribe | Le premier Kindle destiné à la lecture et à l'écriture, avec un écran Paperwhite 10,2" 300 ppp | Stylet premium | 16 Go Lisez et écrivez aussi naturel...

Annotez des millions de titres...

Créez des carnets de notes, jo...

Consultez des documents et pre... 399.99 € Voir l'offre

Kindle Oasis : le luxe est au rendez-vous

Caractéristiques techniques Dimensions : 15,9 x 14,1 x 3,4 – 8,4 cm

Poids : 188 grammes

Résolution : 300 ppp

Taille de l’écran : 7 pouces

Stockage : 8 Go / 32 Go

Autonomie : 6 semaines

Si vous êtes plutôt du genre à aimer le luxe, on vous conseille le Kindle Oasis. Détrompez-vous, s’il est livré à un prix aussi élevé, c’est qu’il a été conçu avec une coque en métal. De plus, c’est un modèle qui résiste à l’eau avec un indice IPX8. Ce qui offre une utilisation plus élargie comme sur la plage ou près de la piscine.

Par ailleurs, le Kindle Oasis dispose d’un design différent des autres Kindles. C’est également le seul modèle qui dispose de boutons de changement de page. A moins de choisir un Kindle Srcibe, celui-ci est le meilleur Kindle à adopter pour la lecture.

Design unique

Résistant à l’eau

Cher

Absence de fonctionnalité d’écriture

Kindle Oasis, Maintenant avec température d'éclairage ajustable, Résistant à l'eau, 32 Go, connectivité cellulaire gratuite + Wi-Fi, Graphite Notre meilleur écran Paperwhit...

Température d'éclairage ajusta...

Résistant à l'eau (IPX8) afin ...

Design fin, léger et ergonomiq... 339.99 € Voir l'offre

Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition : bienvenue au chargeur sans fil Qi

Caractéristiques techniques Dimensions : 17,4 x 12,5 x 0,81 cm

Poids : 207 grammes

Résolution : 300 ppp

Taille de l’écran : 6,8 pouces

Stockage : 32 Go

Autonomie : 10 semaines

En majorité, le Kindle Paperwhite Signature Edition est une autre variété de Kindle Paperwhite. Il y a toutefois quelques différences à souligner. En premier temps, on peut le charger à l’aide d’un chargeur sans fil. Ce qui facilite aussi bien l’utilisation que le chargement. De ce fait, on pense que celui-ci est le meilleur Kindle pour les grands voyageurs.

En outre, à l’opposé du Kindle Paperwhite, il dispose de capteurs permettant d’ajuster l’éclairage automatiquement. Ensuite, la capacité de stockage du Signature Edition est de 32 Go. Ce qui représente le double de celui d’un Kindle Paperwhite.

Prend en charge la charge sans fil Qi

Stockage plus conséquente

Station de charge vendue séparément

Ne permet pas de prendre des notes

Kindle Paperwhite Signature Edition (32 Go) | Avec écran 6,8", charge sans fil et réglage automatique de l'éclairage avant | Sans publicités Profitez de plus de fonctionna...

Conçu pour la lecture : avec u...

Plus de temps de lecture : pro...

Écran réglable : désormais dot... 189.99 € Voir l'offre

Kindle Paperwhite 6ème génération reconditionné : le meilleur modèle reconditionné

Caractéristiques techniques Dimensions : 16,7 x 11,6 x 0,82 cm

Poids : 182 grammes

Résolution : 212 ppp

Taille de l’écran : 6 pouces

Stockage : 8 Go / 32 Go

Autonomie : 6 semaines

Opter pour un modèle reconditionné peut aussi s’avérer bénéfique, notamment si le budget est limité. En l’occurrence, voici le Kindle Paperwhite reconditionné. Avec un écran légèrement réduit de 6 pouces, il offre quand même une lecture agréable. Son écran antireflet n’abîme pas les yeux, même si vous l’utilisez sous le soleil qui brille.

Comme il s’agit d’un modèle reconditionné, vous n’allez donc pas obtenir 100% de sa capacité. Toutefois, celui-ci peut durer des semaines avant de s’épuiser. De plus, vous pouvez accéder à Kindle Unlimited pour obtenir des centaines de milliers de titres en différentes langues.

Ecran antireflet

Eclairage intégré

Taille de l’écran réduite

Durée de vie de la batterie réduite

Kindle Paperwhite Reconditionné, Écran Haute Résolution 6in (212 ppp) avec éclairage intégré et Wi-Fi (6ème génération) Écran sans reflets, même en pl...

Lisez d'une seule main : 30% p...

La batterie dure des semaines,...

Avec Kindle Unlimited, lisez a... Non disponible Voir l'offre

Kindle reconditionné certifié : l’alternative à prix abordable

Caractéristiques techniques Dimensions : 16 x 11,3 x 0,87 cm

Poids : 174 grammes

Résolution : 167 ppp

Taille de l’écran : 6 pouces

Stockage : 8 Go

Autonomie : 4 semaines

Avec un écran antireflet de 6 pouces, le Kindle reconditionné est parfait pour lire des livres numériques à l’intérieur comme à l’extérieur. Même en plein soleil, vous pourrez lire en toute sérénité sans que vos yeux ne se fatiguent facilement. Le plus impressionnant avec de modèle est qu’il intègre les fonctionnalités exclusives à Kindle telles que Kindle Freetime et le vocabulaire interactif.

La liseuse peut contenir des milliers d’ebooks que vous pouvez lire page par page sans latence via son processeur de 1 GHz. Le processeur accède également à un téléchargement fluide. Sans oublier Kindle Unlimited permettant de lire plus de 700 000 titres disponibles en plusieurs langues.

Ecran antireflet

Fonctionnalités exclusives à Kindle

Ecran réduit

Stockage peu élevé

Kindle, Reconditionné Certifié, Noir | Maintenant avec un éclairage frontal intégré L'éclairage frontal réglable v...

Conçu pour la lecture, avec un...

Lisez sans distraction. Surlig...

Accédez à des millions de livr... Non disponible Voir l'offre

FAQ sur le Kindle

Qu’est-ce que la liseuse Kindle ?

La liseuse Kindle est un appareil exclusif d’Amazon Company. Il s’agit d’une sorte de tablette pouvant se connecter au Wi-Fi et dont les fonctionnalités sont différentes. Les dernières versions sont tactiles et permettent de stocker un grand volume de contenus électroniques. Avec elle, vous pouvez lire des livres électroniques et annoter divers documents sans feuilleter un bloc-note.

La liseuse Kindle diffère des smartphones et des tablettes par sa taille et son écran. Elle est plus grande qu’un smartphone et plus petite qu’une tablette. Quant à l’écran, le Kindle embarque un écran de type E-Ink, c’est-à-dire utilisant un encre électronique. Ce qui offre une lecture fluide comme si on lit un livre en version papier.

A noter que tous les Kindles disponibles sur le marché ne sont pas tous dotés de stylet. Cela signifie que certains sont conçus à la fois pour la lecture et l’écriture tandis que d’autres, uniquement pour la lecture.

Qu’est-ce que l’abonnement Kindle ?

Contrairement à l’appareil Kindle, l’abonnement Kindle est un catalogue de livres en ligne d’Amazon. Il s’agit d’un service payant avec lequel vous pouvez accéder à des dizaines de milliers de livres électroniques en français. Pour y accéder, il faut payer un abonnement mensuel d’environ 10 euros.

L’avantage avec l’abonnement Kindle est qu’il offre un essai gratuit de 14 jours avant de s’abonner. Après cela, il faut payer les frais d’abonnement. Le prix est assez avantageux surtout pour les grands lecteurs.

Un abonnement Kindle est-il obligatoire pour pouvoir lire des livres sur son Kindle ?

Un Kindle est conçu pour lire des livres électroniques. Il est aussi d’une grande aide pour ceux qui ont besoin de travailler sur une myriade de documents électroniques (rapports, etc.). Avec un modèle sans stylet, la lecture est la seule et unique option. Par contre, avec un Kindle Scribe, il est possible d’annoter les documents en utilisant le stylet.

Pour ceux qui utilisent leur Kindle pour lire des livres, il faut préciser qu’un abonnement mensuel à Kindle peut accéder à une tonne de livres au choix. Seulement, l’abonnement n’est pas obligatoire pour obtenir un Kindle d’Amazon. Alors, la réponse est négative.

Vous pouvez vous abonner à Kindle en payant les frais d’abonnement mensuel pour bénéficier des milliers de titres disponibles sur la plateforme. Mais vous pouvez également stocker vos contenus dans votre Kindle pour pouvoir les lire selon votre disponibilité. En outre, vous pouvez accéder à des e-books gratuits sur Amazon avec un abonnement Prime. L’accès aux œuvres anciennes accessibles au grand public est aussi une autre façon d’obtenir des livres gratuits sur Amazon.

Peut-on importer nos e-books ?

Même si vous utilisez le meilleur Kindle chez Amazon, vous n’êtes pas obligé d’acheter vos ebooks sur sa plateforme. Cela offre un avantage considérable étant donné qu’Amazon n’impose aucune restriction quant aux autres livres numériques achetés à part.

Que vous utilisiez la liseuse ou l’application, l’importation de vos ebooks sur un Kindle est toujours gratuite et sans limitation. Cela vous permet de stocker la totalité de vos livres dans un seul endroit, si la capacité le permet bien sûr.

Par ailleurs, vous aurez une liseuse bien plus confortable, avec un écran plus proche d’un papier physique pour lire vos documents. Cela permet également de prévenir la fatigue oculaire et offre des fonctionnalités intuitives, pas comme avec l’Acrobat Reader qui ne fait que lire les documents PDF.

Kindle en version avec ou sans publicités : lequel choisir ?

En principe, tous les Kindles sont disponibles en version avec ou sans publicités. Un modèle sans pub coûte 10 euros de plus qu’un modèle avec pub. Mais les deux versions offrent exactement les mêmes fonctionnalités. En fait, les publicités ne sont pas si gênantes car elles n’apparaissent que si on met le Kindle en veille.

Toutefois, si, après quelques temps d’utilisation, vous en avez assez des publicités, vous pouvez les désactiver à tout moment. Voici comment faire :

Tout d’abord, il faut accéder à la gestion des contenus et des appareils. Une fois dedans, il faut sélectionner « Appareils ». Cliquez ensuite sur le bouton « Actions » qui se trouve à gauche du nom de l’appareil. Puis accédez à « Offres spéciales » avant de cliquer sur « Modifier ». Vous y trouverez des instructions à suivre permettant de vous désabonner aux offres spéciales affichées dans les publicités.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Kindle Paperwhite 2021 Note : 9,6/10 Découvrir Kindle 2022 Note : 9,4/10 Découvrir Kindle Scribe 2022 Note : 9,2/10 Découvrir