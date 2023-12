Rebel Moon partie 1 : la fin expliquée, et comment elle introduit la partie 2 !

La fin de la partie 1 de Rebel Moon et une petite intro de la partie 2 à découvrir absolument dans ce qui suit !

Après une année 2023 trépidante, l’univers cinématographique n’est pas prêt à prendre du repos pour 2024. En effet, la fin de la première partie de Rebel Moon de Zack Snyder vient de clôturer en beauté le mois de décembre. Le public pourra déjà s’attendre à l’arrivée de la deuxième partie. Un petit dérivé de Star Wars, Rebel Moon : L’enfant du feu est centré sur Kora jouée par Sofia Boutella.

Alors qu’elle arriva à échapper aux armées tyranniques de Motherworld, Kora profite d’une vie paisible sur la lune de Veldt. Mais cette trêve ne sera que de très courte durée lorsque l’amiral Atticus Noble et son armée exige la totalité des réserves de céréales de Veldt pour Motherworld…

Un film qui pourra devenir la prochaine franchise de Netflix

L’ambition de Netflix de proposer une nouvelle franchise à ses abonnés couplée avec l’envie de Snyder de créer un univers nouveau, tous portent à croire que Rebel Moon pourra endosser ce rôle. Malgré la réception des critiques, il faut croire qu’avec l’annonce de la deuxième partie du film et la fin de Rebel Moon : L’enfant du feu, le géant de streaming ne s’est pas tardé. Mais avant la prochaine diffusion de Rebel Moon : L’entailleuse, quelle est l’intrigue de la première partie ? Chers lecteurs, sachez que cet article contient des spoilers. Alors, avant de poursuivre votre lecture, assurez-vous d’avoir regardé le film !

Rebel Moon fin de la partie 1 : l’alliance rebelle

…Maintenant que Kora et les habitants de Veldt sont menacés par la force tyrannique de Motherworld, cette dernière n’a d’autre choix que de former sa propre mercenaire. Mais comment de simples villageois peuvent se transformer rapidement en combattants aguerris ? Kora va devoir partir dans une quête pour rassembler des guerriers qui viendront défendre Veldt.

La plupart de l’intrigue tourne autour de ce voyage où Kora et ses compagnons d’infortune vont devoir se battre pour mettre fin à la règne tyrannique de Motherworld. Vous y découvrirez Gunnar, le fermier porteur de flambeau, Kai le voleur-pilote, Nemesis l’épéiste cybord, Tarak l’ancien prince et Titus l’ancien chef militaire devenu gladiateur. Ils se feront également aider par Darrian Bloodaxe et sa sœur Devra.

Rebel Moon fin de la partie 1 : la trahison

Chacun des rebelles est un hors-la-loi, sauf que l’un d’entre eux va les trahir. En effet, Kai décide de vendre la troupe à Noble. Si Darrian est recherché pour avoir effectué des frappes stratégiques contre Motherworld, Tarak, lui s’est opposé au règne de la planète mère. Titus avait mené un soulèvement causant la perte de ses hommes. Quant à Némésis, il avait massacré des officiers de Motherworld pour venger la mort de ses enfants. Leurs têtes sont mises à prix, mais celle qui vaut la plus chère c’est celle de Kora.

Avant d’atterrir sur Veldt, cette dernière n’est autre que « L’entailleuse », une ancienne garde du corps de la princesse Issa. Devenant ainsi, la fugitive la plus recherchée de l’univers connu. Pour venir en aide à ses compagnons, Gunnar tua Kai dans une fusillade intense. Afin de les libérer, Darrian s’est sacrifié en éliminant un vaisseau de combat de Motherworld.

La troupe rejoint maintenant Veldt sauf qu’ils ignorent que Jimmy, le dernier d’une race de chevaliers mécaniques construits pour protéger la princesse Issa est également à Veldt. Ce dernier avait aidé Kora contre les soldats du Motherworld lorsqu’ils arrivaient pour la première fois. Il avoue à Sam, l’amie de Kora, qu’elle lui rappelle la princesse Issa…La suite à découvrir en exclusivité sur Netflix !