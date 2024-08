Amazfit révèle de nouvelles fonctionnalités qui vont vous surprendre !

La célèbre marque de montres intelligentes, Amazfit, annonce la sortie récente de nouvelles fonctionnalités dans sa dernière mise à jour. Cette initiative s'inscrit dans la volonté d'Amazfit de proposer des produits toujours plus innovants. Elle vise à améliorer l'expérience utilisateur et à enrichir les possibilités que les dispositifs offrent aux usagers.

Zepp Coach, un coach personnel au bout du poignet

Avec cette nouvelle mise à jour, Amazfit met l'accent sur le bien-être et la performance sportive. La fonction Zepp Coach bénéficie de nombreuses améliorations. Ces dernières personnalisent davantage les conseils et recommandations. La marque a optimisé l'algorithme afin d'offrir des programmes d'entraînement sur mesure, adaptés aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Cela vaut pour tous les objectifs : perdre du poids, gagner en muscle, ou encore améliorer son endurance.

Amazfit comprend l'importance de la diversité dans les exercices physiques et d'autres nouvelles fonctionnalités y sont liées. À titre d'exemple, Zepp Coach intègre maintenant des plans d'entraînement couvrant un éventail étendu d'activités sportives. Cela va de la course à pied à la natation, en passant par le cyclisme et le yoga. Ces plans incluent des vidéos démonstratives et des instructions détaillées. Tout ceci garantit une exécution correcte et efficace des mouvements.

En outre, le fabricant a revisité les indicateurs de performance. Les utilisateurs peuvent suivre de près leurs progrès grâce à des métriques avancées. Cela inclut la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) qui donne une indication précise sur l'état de forme physique et mental. L'application propose même des suggestions pour optimiser chacun de ces indicateurs.

Accessoires Bluetooth et nouvelles fonctionnalités Amazfit

L'un des points forts de cette mise à jour est sans doute l'amélioration du support des accessoires Bluetooth. L'intégration améliorée permet de connecter sans difficulté divers types d'équipements compatibles. Ces derniers comprennent des écouteurs, des ceintures abdominales et autres capteurs externes. Parmi les nouvelles fonctionnalités qu'Amazfit a ajoutées, celle-ci garantit une expérience d'utilisation plus fluide et intégrée.

Naturellement, cette amélioration réduit au mieux les interruptions dues aux problèmes de jumelage. Ceci permet à l'utilisateur de se concentrer pleinement sur ses activités. Qu'il s'agisse de courir en écoutant sa playlist préférée ou de suivre ses performances cardiaques en temps réel avec une ceinture thoracique, tout devient plus simple et intuitif.

Amazfit a conscience de l'importance de l'interopérabilité dans un écosystème connecté. C'est pourquoi cette mise à jour assure une compatibilité accrue avec une large gamme d'appareils tiers. Cela a pour but de faciliter l'intégration des smartwatches dans un ensemble plus vaste d'outils technologiques utilisés au quotidien.

Des mini applications pour personnaliser son expérience

Amazfit a conçu de nombreuses nouvelles fonctionnalités intéressantes dans cette mise à jour. Parmi elles, on compte la possibilité de télécharger de nouvelles mini applications directement sur la montre. Ces applications sont conçues spécifiquement pour fonctionner de manière optimale sur les écrans réduits des montres intelligentes. Elles offrent une multitude de fonctionnalités supplémentaires.

Un grand nombre de ces mini applications sont axées sur la santé et le bien-être. Suivre son sommeil de manière plus détaillée est désormais possible. De même, l'utilisateur peut mesurer sa VFC simplement en appuyant sur un bouton. Il a également la possibilité de consulter des astuces nutritionnelles adaptées à son profil spécifique. Chaque application apporte un petit plus qui, cumulé, fait une grande différence dans l'expérience utilisateur.

En plus des fonctionnalités qui se rapportent à la santé, d'autres mini applications visent à simplifier les tâches du quotidien. Citons notamment : calendrier intégré, gestion des notifications, rappels de rendez-vous ou même des outils pour contrôler la domotique chez soi. Les nouvelles fonctionnalités des montres connectées Amazfit sont nombreuses et varient selon les besoins individuels.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn