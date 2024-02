Amazfit : des tonnes de fonctionnalités en plus avec la maj Zepp OS 3.5

Zepp Health propose désormais une mise à jour basée sur son dernier système d’exploitation, Zepp OS 3.5, sur l’Amazfit. Le logiciel apporte de nouvelles fonctionnalités, notamment Zepp Flow, des notifications intelligentes améliorées et des cartes hors ligne.

De plus, l’entreprise a optimisé plusieurs outils comme le moniteur de fréquence cardiaque et l’algorithme de composition corporelle. Voici de quoi il retourne.

L’Amazfit Balance, première montre connectée à recevoir Zepp OS 3.5

Le modèle de smartwatch dénommé Balance a été lancé en septembre par la marque Amazfit. Pourvu de diverses fonctions de suivi de la santé et du bien-être, c’est l’un des trackers de fitness les plus performants conçus jusqu’ici.

Mais, la précédente version du logiciel dont elle est dotée date de décembre. C’était lorsque la montre avait reçu divers outils pour les amateurs de cyclisme et pour aider les personnes à mieux gérer leur score de préparation. Là, cette montre connectée dispose d’une nouvelle mise à jour. Elle apporte Zepp OS 3.5 dotant ainsi l’Amazfit Balance de la version 3.17.6.3 de ce système.

De nouvelles caractéristiques en perspective

La mise à jour 3.17.6.3 apporte Zepp Flow à la Balance. Il s’agit d’un outil d’intelligence artificielle que vous pouvez utiliser pour contrôler la montre connectée. Il fonctionne de telle sorte à ce que vous posez des questions sur un sujet et la smartwatch y répond.

Vous pouvez par exemple demander la météo ou les mesures de votre entraînement. En mode connectée, vous aurez alors rapidement les résultats recherchés.

Puis, la prise en charge des cartes hors ligne, qui peuvent être téléchargées via l’application Zepp, a également été ajoutée. Et une autre nouvelle fonction cartographique permet aux utilisateurs d’accéder à des cartes de ski mondiales professionnelles. Elles s’affichent automatiquement lorsqu’elles sont en mode ski et à proximité d’une station.

Il convient de noter que cet outil n’est actuellement disponible que pour les clients des États-Unis et du Canada. Mais elle sera sans doute accessible pour les utilisateurs internationaux dans très peu de temps. Comme pour les mises à jour précédentes, elle touchera davantage d’utilisateurs.

Comme cette nouvelle version a d’abord à l’Amazfit Balance, il est fort probable que d’autres smartwatch de la marque soient également mises à jour vers cette nouvelle version.

Plus d’options intéressantes pour les utilisateurs d’Amazfit

La mise à jour de l’Amazfit Balance sous Zepp OS 3.5 permet alors aux utilisateurs de la smartwatch de synchroniser les messages image provenant d’applications tierces. Vous pouvez donc ouvrir WhatsApp sans souci du moment que votre montre et votre smartphone soient liés.

Et la page des résultats de l’entraînement respiratoire a été modifiée. Elle présente maintenant de nouveaux graphiques. Sans compter le fait que le programme Readiness prend dorénavant en charge une fréquence de surveillance de cinq minutes.

Sinon, comme dit en introduction, plusieurs optimisations ont été apportées pour rendre les données fournies par le moniteur de fréquence cardiaque plus précises. Votre montre comporte actuellement un algorithme de composition corporelle et une fonctionnalité de programmation. De ce fait, si vous possédez une smartwatch Amazfit Balance, vous devriez pouvoir télécharger la mise à jour de 18,59 Mo via l’application Zepp.