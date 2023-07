Les montres connectées Amazfit sont considérées comme des produits abordables sur le marché des smartwatch. Elles conviennent à tous les usages et de nombreux consommateurs les emploient. Sauf qu’il est moins connu qu’elles possèdent des applications pour montre Amazfit qui leurs sont spécialement dédiées.

Comme certaines applications fonctionnent mieux sur les supports qui leur sont consacrés, cet article vous permettra donc de savoir quelles applications avoir sur votre Amazfit.

Zepp

Si vous avez une montre connectée Amazon, Zeep devrait en faire partie. C’est un programme grâce auquel vous pourrez synchroniser votre montre smartwatch avec le smartphone de votre choix, quelle que soit sa marque. De plus, grâce à elle vous pourrez enregistrer toutes vos données biométriques. C’est une application pouvant parfaitement vous aider à surveiller vos constantes de santé, votre sommeil. Et elle peut enregistrer vos performances sportives.

Après avoir lié un bracelet ou une montre connectée Amazfit à votre smartphone depuis le menu Profil, vous pouvez configurer les notifications que vous voulez recevoir. C’est une étape importante de personnalisation, car Zeep n’affichera que vos préférences. Ensuite, il faut régler le niveau de vibration de votre montre connectée et le tour est joué. La plupart des montres dotées d’une technologie avancée et de hauts parleurs. Selon le modèle, vous pouvez donc faire passer de la musique à votre poignet.

Au-delà de Zepp, il existe de nombreuses applications qui vont nous permettre de faire bien d’autres choses.

Amazfit, l’application de toutes les montres de la marque

La première de toutes les applications qu’une montre Amazfit doit posséder dans son boîtier, c’est tout bonnement celle qui porte son nom. En effet, il s’agit de l’application officielle venant de Huami que vous pouvez lier à un iPhone ou à un smartphone Android. Facile à utiliser, c’est un super traquer d’activités. Elle garde une trace de chaque activité que vous effectuez, y compris la marche, la course, le vélo, le sommeil, etc.

Et comme c’est l’application phare de la marque, vous pouvez l’installer sur n’importe quelle montre connectée fabriquée par Amazfit. Elle requiert toutefois de se connecter à un réseau WiFi afin de fonctionner. Et il faut refaire cette opération quand vous sortez de la plateforme.

Notification & Fitness, la meilleure des applications pour le sport

Si vous êtes à la recherche d’un outil tout en un pour votre montre Amazfit, Notification & Fitness est l’une des applications à avoir. Elle est très pratique lors de séances d’entraînement car vous pouvez vous en servir afin de vous orienter lors de vos parcours. Des cartes intégrées peuvent par exemple vous indiquer des directions à suivre.

C’est aussi un bon compteur de pas, de calories et de distance. Puis, elle peut relever la fréquence cardiaque de son porteur et le géo-localiser. Puis, si vous aimez écouter de la musique en faisant une activité physique, il suffit de configurer l’applie afin qu’elle intègre cette fonction parmi ses nombreuses options.

Notification & Fitness dispose d’une tonne de fonctionnalités gratuites telles que les mises à jour du micrologiciel. Elle peut même effectuer le suivi de votre sommeil. Et parmi les fonctions les plus ludiques qu’elle possède, le fait de pouvoir visualiser et répondre avec des emojis à tout message que vous recevez sur la montre est amusant.

Amazfit Bip Button Controller, une étonnante applie raccourcie

Puis, comme son nom l’indique, l’application Amazfit Bip Button Controller peut servir à programmer et à exécuter des actions. Tout dépend du nombre de clics que vous effectuez à l’aide du seul bouton de votre montre connectée. Il peut s’agir de lancer une playlist musicale ou de l’arrêter. Tout comme il est possible de lancer Google Assistant avec.

Sinon, il est également possible de contrôler le volume sonore de votre smartwatch grâce à cela. Et la fonction « enregistrement » est aussi dans ses cordes. Si vous l’activez, sachez que votre fichier sera directement visible dans votre smartphone ou votre montre Amazfit si son stockage suffisant. C’est une application stable et qui est personnalisable. Son usage est uniquement destiné au modèle Amazfit Bip. Mais il faut prendre du temps afin de la configurer.

Alert Bridge, l’application de ceux qui aiment la précision

L’une des autres applications Android les plus populaires sur les montres connectées Amazfit, c’est Alert Bridge. Le programme de cet outil virtuel permet d’afficher le contenu entier d’un message ou d’une notification. De cette manière, le porteur de la smartwatch est informé de tous les détails qu’un envoi contient. Cette application possède l’avantage d’être facile à utiliser et elle est personnalisable.

Sauf que cela demande un peu de travail de synchroniser votre smartphone et l’applie. Et il peut parfois arriver que les notifications prennent du temps à s’afficher. Ce n’empêche qu’elle est très utile pour les personnes méticuleuses.

AmazonFaces, des cadrans à porter de main pour personnaliser votre smartwatch

Pour suivre, les thèmes animent toujours les cadrans des smartwatch et l’application AmazFaces permet justement d’en télécharger un grand nombre sur votre Amazfit. Les modèles GTR, GTS, Stratos, Verge, T-Rex et Bip sont parfaitement compatibles avec l’application. Et son fonctionnement est assez simple. Il suffit simplement d’accéder au service et de sélectionner les affichages de votre choix.

Ensuite, lancez votre recherche. Et lorsque vous saurez quels modèles de cadrans vous souhaitez télécharger parmi les 35 000 en stock sur l’applie, allez sur Zepp. C’est pour synchroniser votre smartphone et votre smartwatch et installer automatiquement ces nouveaux thèmes sur votre smartwatch.

Mi Band Selfie, une super applie pour des photos réussies

Dans le cas de l’application suivante, normalement, Mi Band Selfie est conçue pour les montres connectées de la marque Xiaomi (Mi Band 2, 3 et 4). Mais elle fonctionne parfaitement sur les Amazfit Bip et les Amazfit Arc. Elle permet de prendre des clichés en se servant de votre montre comme moniteur de cadrage. Toutefois, elle peut ne pas fonctionner avec l’application photo par défaut de votre smartphone.

Il faut préalablement installer Open Camera, Circle Camera ou Bacon Camera pour qu’elle marche. Puis, elle doit être liée à votre smartphone afin que vos selfies soient réussi. Et vous n’aurez qu’à cliquer sur le bouton de votre montre connectée pour prendre une photo.

Amazfit Splitter, l’applie de rappel

Sinon, l’une des applications qu’il est utile d’avoir sur sa smartwatch Android c’est Amazfit Splitter. C’est la solution à l’un des principaux inconvénients de certaines montres connectées. En effet, la plupart d’entre elles n’incluent pas d’outil pour effectuer des rappels ou prendre des notes. Mais grâce à cette application, vous pouvez le faire sans complications en écrivant le message depuis votre mobile.

Gadgetbridge, la meilleure des applications pour retrouver votre montre Amazfit

Lorsque vous retirez votre montre connectée de votre poignet et que vous la posez quelque part, à plus d’une occasion, il est difficile de la retrouver. Mais heureusement en installant Gadgetbridge dans votre montre Amazfit, c’est la meilleure des applications de traçage.

Vous pouvez donc dire adieu à ce genre de problème. L’applie intègre en fait une alerte sonore pour retrouver votre smartwatch perdue. Et elle peut également servir à faire une copie de sauvegarde des données contenus dedans afin qu’elles ne soient pas perdues. Il suffit de recourir à un APK pour l’installer.

Browser for Amazfit, une référence pour mieux s’orienter

Les personnes habituées à utiliser l’application Google Maps seront ravies de savoir que Browser for Amazfit est un équivalent. En effet, en installant cette applie sur votre montre Amazfit vous aurez accès à des services d’orientations. Ce qui vous permettra de ne pas vous perdre.

Mais contrairement à Google Maps, vous ne disposerez pas de cartes qui s’afficheront sur l’écran de votre smartwatch. Non, Browser for Amazfit vous donnera simplement des instructions à suivre, de sorte que vous n’ayez pas à regarder votre téléphone portable à chacun de vos pas. C’est donc un outil assez pratique, mais payant.

Enfin, le meilleur moyen d’étendre les capacités de votre montre Amazfit est d’employer l’application Tool & Amazfit. Elle vous permettra de personnaliser les profils auxquels vous accédez à partir du bouton de contrôle. Et il est possible de s’en servir comme bloc note. Si vous devez accomplir certaines tâches à des moments donnés, cette application peut émettre des alertes ou des vibrations afin de vous rappeler vos objectifs du jour.

Cette application est très similaire à Zepp. C’est pourquoi, c’est l’une des meilleures applications à installer sur votre montre Amazfit. Elle facilite l’accomplissement de vos travaux. Toutefois, si l’écran de votre smartwatch n’est pas assez grand, il est souvent difficile toutes les notifications qu’elle affiche.

Maintenant que vous connaissez toutes les applications qui vous permettront de faire fonctionner votre montre connectée Amazfit comme il se doit, vous pourrez profiter de toutes les occasions. Bien entendu, il existe plusieurs autres nouveautés qu’il est possible d’ajouter à cette liste. Il suffit pour cela d’aller sur Google Play Store pour en découvrir. Et c’est également là que vous trouverez les versions mises à jour des applications que vous avez sans doute déjà.