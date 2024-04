Comparatif meilleure ceinture cardio : laquelle choisir ?

Une ceinture cardio permet d'avoir un œil sur le rythme cardiaque des coureurs. Découvrez notre sélection des meilleurs modèles à choisir.

Vous êtes un coureur professionnel ? Ou vous faites de la course uniquement pour garder la forme ? Dans les deux cas, vous devez connaître l'utilité d'une ceinture cardio. Elle fournit des mesures encore plus précises par rapport à celles d'une montre connectée. Cet équipement permet de suivre votre rythme cardiaque tout au long de vos activités physiques et d'optimiser vos entraînements. Seulement, face à une pléthore de modèles qui abondent le marché, il est plus difficile de faire un choix aiguisé. Raison pour laquelle nous avons établi ce comparatif pour vous donner les meilleures.

Magene H303 : la meilleure ceinture cardio dans l'ensemble

Caractéristiques techniques Taille : 64 – 86 cm

Connectivité : Bluetooth, ANT+

Type de capteur : optique

Compatible avec : iOS, iOS, Android

Autonomie : 1000 heures

La mesure de la fréquence cardiaque est très importante, car elle permet de vous concentrer sur vos objectifs. En utilisant Magene H303, vous serez sans doute satisfait. Cette ceinture cardio utilise un algorithme avancé pour donner des mesures précises. Sa technologie élimine les interférences sonores causées par la transpiration et les mouvements.

Sa batterie offre également une autonomie impressionnante de 1000 heures, suffisant pour vos entraînements quotidiens. Sinon, vous pouvez profiter de sa compatibilité avec Bluetooth et ANT+ pour enregistrer vos données et mesurer votre performance. Magene H303 est aussi compatible avec de nombreuses applications sportives dont Zwift, Strava, etc.

Autonomie impressionnante

Indice IP67

Ne convient pas aux personnes de grande corpulence

En anglais uniquement

Polar H10 : une excellente ceinture cardio pour mesurer la fréquence cardiaque

Caractéristiques techniques Taille : XS/S

Connectivité : Bluetooth

Type de capteur : optique

Compatible avec : iOS, Android

Autonomie : +400 heures

Si vous êtes à la recherche d'une ceinture cardio qui offre des mesures ultra précises, vous tombez sur le bon. En effet, Polar H10 remplit ce critère. Elle dispose d'une mémoire interne et d'une autonomie exceptionnelles (+400 heures).

Par ailleurs, son canal Bluetooth smart permet de la connecter avec deux appareils simultanément. C'est très important si vous utilisez une montre connectée de grande marque telle qu'Apple, Garmin ou Polar bien sûr. De plus, Polar Beat est compatible avec de nombreuses applications sportives.

Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est surtout la matière avec laquelle elle a été fabriquée : un tissu souple et confortable. Ce qui offre un confort d'utilisation. De plus, elle résiste à l'eau, donc vous pouvez la porter pendant vos séances de natation.

Grande autonomie

Précision des mesures

Cher

Tailles XS-S uniquement

Wahoo TICKR : L'option gagnante pour perdre du poids

Caractéristiques techniques Taille : 60 – 120 cm

Connectivité : Bluetooth, ANT+

Type de capteur : optique

Compatible avec : iOS, Android

Autonomie : NA

Si vous voulez perdre du poids sans souffrir, on vous recommande d'utiliser cette merveilleuse ceinture cardio. Outre la mesure de votre rythme cardiaque, elle fournit également l'estimation de vos calories brûlées pendant vos séances de fitness. En gros, c'est le meilleur allié pour atteindre vos objectifs. Elle prend en charge plus d'une cinquantaine d'applications sportives.

Wahoo TICKR ne dispose pas de mémoire interne. Ce qui limite un peu son utilisation. Vous n'y trouverez pas non plus les technologies de pointe. Toutefois, elle convient très bien aux personnes de grande corpulence qui souhaitent reprendre leur forme. En plus, c'est la ceinture cardio qui embarque la meilleure connectivité (Bluetooth et ANT+).

Parfait pour perdre du poids

Excellente connectivité

Pas de mémoire interne

Ne se porte pas sous l'eau

Polar OH1 : le meilleur brassard abordable

Caractéristiques techniques Taille : M/L

Connectivité : Bluetooth

Type de capteur : optique

Compatible avec : iOS, Android

Autonomie : 200 heures

Ce brassard combine les qualités d'une ceinture et d'un bracelet. Effectivement, le Polar OH1 mesure votre rythme cardiaque sans causer de gêne pendant vos activités. Il est également compatible avec les appareils iOS et Android avec une connexion Bluetooth smart.

Ce brassard dispose en même temps d'une mémoire interne, ce qui permet à son capteur de fonctionner de manière autonome. En plus de cela, il est 100% étanche. Ainsi, vous pouvez le porter dans l'eau sans problème. Il suffit de le placer autour du biceps ou sur le haut de la jambe.

En outre, il est parfait pour les entraînements dans la nature. Son autonomie peut s'étendre jusqu'à 200 heures.

Excellente alternative à la ceinture cardio

Prix abordable

Fonctionnalité limitée

Tailles M et L uniquement

CooSpo H6 : le meilleur rapport qualité/prix

Caractéristiques techniques Dimensions : 6.5 x 3.5 x 1 cm

Connectivité : Bluetooth, ANT+

Type de capteur : optique

Compatible avec : iOS, Android

Autonomie : 300 heures (pour le capteur)

Avec CooSpo H6, vous pouvez connaître la quantité de calories brûlées en temps réel. Ainsi, en plus de mesurer votre fréquence cardiaque, cette ceinture cardio communique également combien de calories vous avez perdu. Elle est considérée comme l'un des instruments indispensables pour garder la forme.

Avec son indice d'étanchéité IP67, vous n'aurez aucun souci avec votre transpiration. Sa résistance à l'eau n'est toutefois pas garantie. Cela étant, CooSpo H6 est parfait pour s'entraîner à vélo, sur terrain ou à la maison. Son appli est compatible avec diverses applications sportives dont Polar Beat, Wzift, Wahoo, iCardio, DDP Yoga, etc.

Bon rapport qualité/prix

Mesure des calories brûlées en temps réel

La sangle n'est pas très confortable

Mesure pas toujours précise

Moofit HW401 : un brassard tendance pour mesurer la fréquence cardiaque

Caractéristiques techniques Dimensions : 12 x 8 x 2 cm

Connectivité : Bluetooth, ANT+ Dual Mode

Type de capteur : optique

Compatible avec : iOS, Android

Autonomie : 20 heures

On a décidé d'inclure cet autre brassard dans notre comparatif en raison des multiples avantages qu'il procure. Tout d'abord, le Moofit HW401 enregistre la fréquence cardiaque. Mais aussi, il effectue une analyse de vos conditions physiques. Ceci, afin que vous puissiez vous entraîner en toute sécurité.

Sa batterie peut durer jusqu'à 20 heures avant de se recharger. Ainsi, vous pouvez profiter pleinement de vos séances d'entraînement, que ce soit à la maison, en salle de sport ou en plein air. Si vous vous sentez encombré par une ceinture cardio, vous pouvez opter pour ce brassard ultra léger. Son indice d'étanchéité IP67 lui permet de résister à votre transpiration tout au long de vos entraînements.

Longue autonomie de la batterie

Diverses fonctionnalités supplémentaires à apprécier

Ne peut pas se porter dans l'eau

Cher pour un brassard

IGPSport HR40 : un confort assuré

Caractéristiques techniques Taille : 65 – 120 cm

Connectivité : Bluetooth, ANT+

Type de capteur : optique

Compatible avec : iOS, Android

Autonomie : 8760 heures

Connectez cette ceinture cardio avec votre montre connectée, votre smartphone/tablette ou même votre ordinateur pour connaître votre fréquence cardiaque. IGPSport HR40 peut se porter sur une poitrine d'au plus 120 cm sans aucune gêne. Au bout de quelques minutes, vous ne sentirez plus sa présence, car la sangle est très souple et s'adapte facilement à votre corps.

En outre, sa batterie peut durer jusqu'à plus d'un an si elle n'est pas utilisée de manière intensive. Ce qui en fait une excellente option pour les coureurs amateurs. Il suffit de la connecter à votre appareil via Bluetooth ou ANT+ pour enregistrer vos données. Assurez-vous cependant qu'elle prend en charge l'application utilisée.

Idéal pour garder la forme

Sangle souple et confortable

Ne convient pas aux personnes de grande corpulence

Absence de mode d'emploi en français

FAQ sur la ceinture cardio

Qu'est-ce qu'un cardiofréquencemètre ?

Il s'agit d'un capteur qui sert à mesurer le rythme cardiaque. Ce capteur accompagne généralement la ceinture cardio. Dans ce cas, des électrodes détectent l'activité électrique du cœur. En revanche, quand le capteur est un capteur optique, il fonctionne en détectant les variations de pression dans les veines capillaires au moyen de petites leds.

Dans les deux cas, le cardiofréquencemètre fournit les mesures du rythme cardiaque de la personne qui porte le gadget. Il permet ainsi d'ajuster les mouvements selon l'objectif à atteindre.

Combien y a-t-il de types de capteurs cardio ?

On distingue deux types de capteurs cardio : le capteur optique et l'électrocardiogramme. Un capteur optique ne fonctionne pas en solo. En fait, chez une ceinture cardio, on trouve quatre petites leds vertes qui ont pour fonction de détecter les fluctuations de pression dans les veines capillaires. Au contact de la peau, ces capteurs fournissent une mesure précise de la variation du rythme cardiaque. Cependant, ils souffrent des diverses interférences quand on est en mouvement.

Quant à l'électrocardiogramme, son rôle est d'analyser l'activité électrique du cœur. Cette fonction s'exerce par le biais d'électrodes placés sur le torse qui vont capter les signaux électriques. Cette technique offre une mesure plus précise.

Pourquoi utiliser une ceinture cardio ?

Courir, c'est bon. Mais courir sans connaître l'état de son corps ne permet pas d'évaluer vos performances et peut parfois s'avérer dangereux. Ainsi, il est recommandé d'utiliser un appareil pour mesurer la fréquence cardiaque. Ceci, afin de connaître vos performances et suivre votre état de santé pendant vos entraînements. Par exemple, pour ceux qui veulent perdre du poids, la mesure doit osciller entre 60 et 80% de la fréquence cardiaque maximale.

Une ceinture cardio peut aussi être équipée d'autres capteurs pour mesurer d'autres paramètres tels que la quantité de calories brûlées. En plus, la plupart d'entre elles sont compatibles avec des applications sportives.

Quel appareil utilisé pour mieux détecter la fréquence cardiaque ?

Le marché propose de nombreux appareils pour calculer la fréquence cardiaque. Dans l'univers du sport et de la remise en forme, on rencontre souvent la ceinture et le brassard cardio, le bracelet et la montre connectée.

La montre connectée et le bracelet connecté sont des gadgets équipés de capteurs permettant le suivi de la fréquence cardiaque pendant les entraînements physiques. Ils sont toutefois moins performants quand il s'agit d'entraînements plus intenses. De la sorte, leur usage est limité au fitness et à la remise en forme.

En revanche, la ceinture et le brassard cardio sont plus adaptés aux sportifs qui souhaitent atteindre un certain objectif. C'est pour cela que ces derniers sont plutôt conseillés pour les coureurs. La ceinture se porte au niveau du torse tandis que le brassard, sur le biceps, et parfois sur le haut de la jambe.

Pour commencer, il faut préciser qu'une ceinture cardio se porte sur le thorax. Elle ne doit pas être trop serrée bien qu'il faille la positionner de manière à ce qu'elle ne se détache pas pendant l'entraînement.

Après cela, il faut déterminer sa fréquence cardiaque maximale. Pour ce faire, il faut effectuer un effort physique de façon progressive pendant 4 ou 5 minutes. Après cet effort, un chiffre fixe va s'afficher, c'est la fréquence maximale.

Après avoir déterminé la fréquence cardiaque maximale, il est temps de commencer l'entraînement.

Lors des entraînements, le niveau d'effort à faire dépend de l'objectif à atteindre. Par exemple, il faut s'échauffer avec une fréquence cardiaque comprise entre 50% à 60% de son intensité maximale. Cette période d'échauffement doit être suivie de trois périodes d'accélération de 5 minutes chacune.

Pendant cette période, la fréquence cardiaque doit être comprise entre 60% et 70%. Il faut noter qu'après chaque période d'accélération, il faut 3 minutes de pause. Après cela, vous pouvez augmenter l'intensité de vos efforts en fonction de votre objectif.

Norme ANT+ : c'est quoi ?

Quand on veut connecter deux appareils, on utilise souvent Bluetooth. Seulement, il existe un autre canal de liaison bien plus performant dans le monde sportif : l'ANT+. Cette connectivité optimise la liaison entre deux appareils sportifs. De nombreux capteurs, et même certaines montres sport embarquent cette connectivité.

Toutefois, l'ANT+ n'est pas très pratique pour se connecter à un appareil iOS. De même pour certains appareils Android dont la connexion nécessite un hardware spécifique.

