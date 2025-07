Samsung Galaxy Watch 8 vs Watch 8 Classic : laquelle est faite pour vous ?

Eh les fans de smartwatch! Samsung a encore frappé fort ! Ses nouvelles montres connectées: Galaxy Watch 8 vs la Galaxy Watch 8 Classic sont maintenant là. Mais laquelle est meilleure que l’autre ?

Alors que d’autres marques se contentent de mises à jour prévisibles, Samsung n’hésite pas à nous surprendre avec des designs audacieux et des fonctionnalités innovantes. En ayant un aperçu de leurs capacités, j’espère que cet article comparatif vous aidera a décidé quelle montre est faite pour vous ? Plongeons dans le vif du sujet !

Galaxy Watch 8 vs Watch 8 Classic : qui est la plus élégante et robuste ?

Commençons par le design, car c’est souvent ce qui attire en premier. La Galaxy Watch 8 arbore un look moderne avec un cadre plus fin.

Par contre, quand on regarde la Galaxy Watch 8 Classic on a l’air de voir l’Ultra. Certes, elle triomphal avec sa lunette tournante physique. Mais bon, c’est comme un bon vieux vinyle qui fait son retour sur le devant de la scène. Pour ceux qui aiment l’élégance romantique, la Classic est un vrai bijou.

Par contre, ce qui avantage la Galaxy Watch 8 c’est le fait qu’elle est disponible en deux tailles (40 mm et 44 mm) et en couleurs argent et graphite.

Tandis que la Classic ne se décline qu’en 46 mm avec une finition en acier inoxydable. Si vous avez un poignet délicat, la Classic pourrait sembler un peu trop imposante. Mais qui a dit que la taille ne comptait pas ? De ce fait, le point n’est ni attribué au modèle standard ni à la Classic sur ce critère.

Fonctionnalités de santé: qui gagne le match Galaxy Watch 8 vs Watch 8 Classic ?

Ensuite, Samsung ne se contente pas de faire joli. Ils veulent aussi que vous soyez en pleine forme ! Dans le duel Galaxy Watch 8 vs Watch 8 Classic, ces modèles sont équipés d’outils de santé impressionnants.

Il y a comme l’ECG, le suivi du sommeil et même une analyse non invasive de la peau. Oui, vous avez bien entendu ! En appuyant simplement votre pouce sur le capteur, vous pouvez connaître votre taux d’antioxydants. C’est comme avoir un petit laboratoire au poignet !

La Galaxy Watch 8 et la Classic intègrent également un nouvel indice de charge vasculaire. Il évalue la pression sur votre cœur pendant votre sommeil. Qui aurait cru que votre montre pouvait être aussi attentive à votre santé ?

Et pour les coureurs, le Running Coach propose un plan d’entraînement personnalisé. Fini les excuses pour ne pas sortir courir ! Donc là encore, pas de point à attribuer. Ces modèles sont similaires en termes de performances.

Intelligence artificielle embarquée

Pour suivre, les nouvelles montres de Samsung sont les premières à intégrer l’IA Gemini de Google. Imaginez pouvoir demander à votre montre de vérifier votre rythme de course, de lancer votre playlist d’entraînement et même de régler une minuterie pour vos pâtes, le tout en un seul geste.

C’est comme avoir un assistant personnel qui ne vous lâche jamais !

Cependant, n’oubliez pas que Gemini nécessite une connexion Internet. Donc, gardez votre téléphone à portée de main ou optez pour la version LTE de la montre.

L’autonomie et le stockage des Galaxy Watch 8 vs Watch 8 Classic

Sinon, pour en revenir au duel Galaxy Watch 8 vs Watch 8 Classic, l’autonomie, la Galaxy Watch 8 est de 325 mAh soit 30h avec AOD. Mais la Classic, quant à elle, plafonne à 445 mAh pour la même durée.

Le stockage a également été doublé. La Watch 8 possède 2 GB de Ram pour 32 GB de stockage. Quant à la Classic, elle a 2 GB de Ram pour 64 GB de stockage. Cela signifie plus d’espace pour vos applications, musiques et photos. Là, on pourrait dire que la Classic l’emporte sur la Watch 8.

Conclusion : Quelle montre choisir ?

En résumé, la Galaxy Watch 8 et la Galaxy Watch 8 Classic ont toutes deux leurs atouts. Si vous recherchez un design moderne et léger, la Galaxy Watch 8 qui coûte 430,00€ est faite pour vous. En revanche, si vous êtes un fan de la lunette tournante et que vous aimez le style classique, la Galaxy Watch 8 Classic qui coûte 580,00€ est un choix judicieux.

