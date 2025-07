Samsung Galaxy Watch 8 : les options suivantes en ferait la smartwatch ultime de 2025 !

Le 9 juillet 2025, Samsung a dévoilé sa nouvelle série de Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic lors de son événement tant attendu, Unpacked.

Les fans ont pu découvrir les nouveaux smartphones, comme les Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7, mais ce qui nous intéresse ce sont les nouvelles montres connectées qui sont sorties !

Trois modèles de smartwatch, un plus grand univers de possibilités

La série Galaxy Watch 8 ne se contente pas d’un seul modèle, oh non ! Samsung a concocté trois versions : la Galaxy Watch 8 Standard, la Galaxy Watch 8 Classic et la Galaxy Watch 8 Ultra.

Tous ces bijoux technologiques seront propulsés par la nouvelle puce Exynos W1000 en 3nm. C’est la même que celle qui a équipé la Galaxy Watch 7. Mais avec 2 Go de RAM et 64 Go de stockage pour les modèles Classic et Ultra, et 32 Go pour le modèle Standard, ces montres sont prêtes à rivaliser avec les plus grands.

Des capteurs de santé encore plus performants

Ensuite, que vous soyez un adepte du fitness ou simplement soucieux de votre santé, les nouvelles Galaxy Watch 8 ont de quoi vous séduire. Tous les modèles seront équipés de fonctionnalités avancées, notamment :

Indicateur de votre charge vasculaire

Électrocardiogramme

Suivi de la pression artérielle

Notifications d’arythmie

Et ce n’est pas tout ! Chaque montre est dotée d’un écran ultra-lumineux atteignant une luminosité maximale de 3 000 nits, comme la dernière Apple Watch Series 10. Le tout est protégé par un verre saphir robuste. C’est un accessoire hyper tendance le soleil de l’été !

L’Ultra : our les Aventuriers Audacieux

Si vous recherchez la rivale de l’Apple Watch Ultra 2, Samsung a conçu la Galaxy Watch 8 Ultra pour vous. Avec son boîtier en titane de 47 mm et sa batterie de 590 mAh, elle a tout pour plaire.

Puis, Samsung équipe cette montre d’une sirène d’urgence de 86 dB et la conçoit pour résister aux éléments. Que vous soyez en randonnée en montagne ou en train de naviguer sur des eaux tumultueuses, ce modèle est un indicateur performant et un coach personnalisé.

D’ailleurs, il ne faut pas oublier que ces nouveauté sont toutes dotés de Galaxy AI. C’est la forme la plus avancée d’IA sur Samsung Galaxy Watch, avec la nouvelle interface One UI 8 Watch et Gemini.

Attention au portefeuille : les prix sont en hausse

Par contre, il est toutefois à noter que toutes ces merveilles ont un prix ! Les rumeurs indiquent une augmentation des tarifs en Europe pour la série Galaxy Watch 8. Voici un aperçu des prix :

Galaxy Watch 8 (40 mm) : 380 euros

Galaxy Watch 8 (44 mm) : 410 euros

Modèles LTE : 430 € et 460 € respectivement

Galaxy Watch 8 Classic : 530 € (ajoutez 50 € pour le LTE)

Galaxy Watch 8 Ultra : 700 €

Ces tarifs représentent une hausse de 50 à 60 euros par rapport à la Galaxy Watch 7. Et il se murmure que les marchés américains et internationaux pourraient également subir des augmentations similaires.

Les dates à retenir

Si les modèles de Galaxy Watch 8 de chez Samsung sont officiellement lancés le 9 juillet, les ventes en France et potentiellement dans toute l’Europe seront entreprises à partir du 23 juillet.

