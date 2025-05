Des images de la nouvelle Galaxy Watch 8 ont fuitées, voici à quoi elle ressemble !

En juillet prochain, Samsung s’apprête à dévoiler sa nouvelle gamme de montres connectées Galaxy, et les rumeurs laissent présager le retour tant attendu de la Galaxy Watch 8 modèle Classic.

Après son exclusion de la gamme l’année dernière, les fans de la marque sont impatients de découvrir ce que cette nouvelle version a à offrir. Les fuites récentes et les rendus d’OnLeaks alimentent l’excitation autour de ce lancement.

Des fuites qui en disent long sur ce modèle

Au mois de mars, des numéros de modèles pour des smartwatches Samsung inédites sont parus grâce à des tests de micrologiciels.

Ces fuites ont suggéré l’existence de deux tailles pour la Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ou le retour de la Classic. Et à présent, de nouveaux rendus partagés par OnLeaks avec Sammy Guru apportent un éclairage supplémentaire sur le design et les caractéristiques de la Galaxy Watch 8 Classic.

Un design différent de la Galaxy Watch 7

En effet, des clichés de la nouvelle Galaxy Watch 8 Classic ont par ailleurs fuités. Sa taille serait de 47 mm, et sa forme est similaire à celle de la Galaxy Watch Ultra.

Les images montrent un design qui est un mélange harmonieux entre la forme carrée de l’Ultra et la silhouette plus ronde de la Galaxy Watch 7. A noter, celle-ci a une forme « squircle ». Par conséquent, ce modèle est nouveau ne serait-ce que par rapport à ce critère.

De bonnes caractéristiques techniques

Pour suivre, la Galaxy Watch 8 Classic devrait être équipée d’une batterie de 435 mAh. C’est légèrement plus petit que celle de l’Ultra. Mais cette réduction est due à l’intégration d’une lunette tournante. Cet élément prend de la place à l’intérieur d’un boîtier.

Puis, l’écran de la Watch 8 Classic devrait mesurer 1,5 pouces comme l’Ultra et la Watch 7 de 44 mm. Ensuite, en termes de dimensions, la Classic devrait mesurer environ 46 x 46,5 x 14,2 mm. Ces mesures devraient offrir un bon compromis entre confort et fonctionnalité.

La Galaxy Watch 8 Classic sera-t-elle polyvalente ?

Les numéros de modèle récemment divulgués indiquent que la Galaxy Watch 8 pourrait avoir des variantes Bluetooth et LTE de la Classic. Cela soulève alors des questions sur l’Ultra.

Est-il possible que la Classic devienne le successeur de ce modèle ? Vu ses caractéristiques, la Galaxy Watch 8 Classic semble être une rivale de poids pour l’Ultra en termes de fonctionnalités et de performances.

Quand est-ce que ce modèle sortira ?

Samsung devrait annoncer ses nouvelles montres connectées lors de son événement estival Galaxy Unpacked. Cela coïncidera avec le lancement des Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7. Selon les rumeurs, cet événement devrait avoir lieu au début du mois de juillet 2025, ce qui signifie que les fans n’auront pas à attendre longtemps pour découvrir les nouveautés.

Gardez un oeil sur cette montre connectée

Au final, la Galaxy Watch 8 Classic s’annonce comme un produit prometteur qui pourrait ravir les amateurs de technologie et de montres connectées. Avec son design élégant, ses caractéristiques techniques intéressantes, elle pourrait bien séduire un large public.

