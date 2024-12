Samsung brevète un système de bracelet amovible pour ses montres connectées

Récemment, plusieurs brevets déposés par Samsung ont mis en lumière de nouveaux projets sur lesquels la société pourrait se pencher. Et parmi ceux-ci, Samsung projette de réaliser un nouveau système de bracelet.

Il décrit un mécanisme inédit de bracelet amovible pour les montres connectées de la gamme Galaxy. Voici ce que je peux vous dire à ce sujet.

Le système de fermeture d’un bracelet, un point important chez Samsung

L’un des critères essentiels d’une montre connectée est la fixation du bracelet. C’est ce qui garantit une prise stable et sécurisée au poignet. Les bracelets dédiés à des activités sportives, par exemple, sont conçus pour offrir des réglages multiples. Ils permettent à l’utilisateur d’adapter la montre à ses besoins physiques.

Cette adaptabilité n’est pas seulement une question de confort, mais aussi d’exactitude des capteurs de la montre. Un mauvais ajustement pourrait en effet fausser la collecte des données, rendant les mesures moins fiables. Ce qui fait que Samsung planche sur la conception d’un nouveau système de bracelet.

Un brevet intéressant

Le brevet en question, mis en évidence par 91mobiles, dévoile un système d’attache détachable novateur. Il pourrait être intégré aux prochains modèles de montres Galaxy. L’idée est de faciliter encore davantage l’adhérence et le retrait du bracelet. Et cela offrirait un ajustement plus précis et pratique.

Les dernières montres connectées de Samsung telles que la Galaxy Watch 7 et la Watch Ultra possèdent déjà un mécanisme de fixation rapide pour leur bracelet. Mais l’entreprise semble vouloir aller plus loin pour rendre l’expérience utilisateur encore plus fluide et sans tracas. C’est pourquoi le nouveau système de bracelet de Samsung semble plus fiable.

Un mécanisme breveté reposant sur trois éléments principaux

Sur le schéma du nouveau système de bracelet de Samsung, on voit un « noyau » qui se compose de deux parties : une pièce fixe et une pièce mobile. Le deuxième élément clé est le bracelet, qui comprend deux segments et un cadre conçu pour le fixer au noyau.

Pour attacher le bracelet, il suffit de le positionner sur le noyau, ce qui établira la connexion. L’utilisateur aurait également la possibilité de séparer le bracelet en deux parties distinctes.

Le troisième composant essentiel du système est constitué de « rainures« . Ce sont des encoches et des zones de fixation qui servent à maintenir le bracelet et le noyau ensemble. Ces rainures permettent également d’ajuster le bracelet sur différents niveaux. Cela offre ainsi une grande flexibilité en matière d’ajustement.

Un projet encore dans l’œuf

Aucune fuite d’informations n’a encore révélé les spécifications exactes des prochaines montres Galaxy. Mais il semble que Samsung soit en train de développer ce nouveau mécanisme de bracelet détachable pour ses appareils à venir. Toutefois, cette évolution soulève plusieurs interrogations.

Est-ce que ce nouveau système de fermeture des montres connectées sera compatible avec le système de fixation actuel ? Mystère. Si ce mécanisme remplace celui utilisé sur les générations précédentes, cela pourrait nécessiter de nouveaux bracelets, incompatibles avec les modèles antérieurs.

