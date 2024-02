Top des meilleures montres connectées pour faire du ski

Faire du ski n’est pas une activité qui se pratique sans être un minimum entraîné. Il est plaisant de dévaler les pistes. Mais pas sans être bien équipé. Parmi les objets à porter sur soi, le fait d’avoir une bonne montre connectée de ski est actuellement devenu tendance.

Offrant des fonctionnalités avancées, ce type d’appareil peut être d’une grande utilité. Mais, quelles sont les meilleures montres connectées de ski de cette année ? Voici un petit classement présentant 7 modèles intéressants.

Garmin Fenix 7X Sapphire Solar, la meilleure montre connectée de ski

Caractéristiques techniques Dimensions : 51 x 51 x 14.9 mm

Ecran : 1,40″ (35,56 mm) de diamètre 280 x 280 pixels

Poids : 89 g avec bracelet en silicone (boîtier uniquement : 61 g)

Etanchéité : 10 ATM

Autonomie : plus de 28 jours mode normal /37 jours avec charge solaire

Si vous êtes à la recherche d’un monstre de performances pour aller skier, la Garmin Fenix 7X Sapphire Solar est votre meilleure alliée. Cette montre connectée est bardée d’atouts si vous êtes du genre à effectuer de longs séjours en montagne. Ce modèle est particulièrement adapté aux professionnels qui désirent accomplir des exploits sur les pistes. En effet, cette smartwatch est capable de relever les données de plus de 30 sports. Elle peut même afficher des cartes précises.

Dotée d’une batterie pouvant durée plus de 30 jours en mode normal et d’un écran pourvu d’un film solaire qui capte les rayons, elle ne tombera pas facilement à cour d’énergie. De construction solide, vous pourrez pratiquer tous les sports de glisse.

Charge solaire

Grand écran de 1.4 pouces facile à consulter pour voir vos statistiques

Prix élevé

Relative massive à porter pour les personnes ayant des poignets fragiles

Garmin - fenix 7X, Solar - Montres GPS multisports connectée haute performance - Gray avec bracelet noir – Boitier 51 mm

+300% de prolongation de l’aut...

Cartographie multi-continent a...

Positionnement satellitaire mu... 849.99 € 634.01 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Suunto 9 Peak, un très bon compromis entre prix et qualité du produit

Caractéristiques techniques Dimensions : 43 x 10,6 x 175 mm

Ecran : 1,2″ pouces 240×240 pixels

Poids : 64 g

Etanchéité : 10 ATM (conformément à ISO 6425)

Autonomie : 40 heures mode GPS et 14 jours mode normal

En continuant sur cette lancée, parmi les meilleures montres connectées de ski, la deuxième position devrait être occupée par la Suunto 9 Peak. C’est un excellent modèle pour les personnes uniquement intéressées par le fait d’accomplir des prouesses techniques sur les pistes.

Elle n’est peut-être pas pourvue d’une foule d’options ludiques comme les Apple Watch. Mais, c’est justement ce qui fait son charme. Son beau design sobre et stylé vous mettra à l’aise, car elle est facile à porter, d’autant plus qu’elle est très robuste.

Son écran est en verre saphir et elle est étanche à raison de 100 ATM. Relevant les données de plus 79 activités sportives, c’est donc une superbe montre GPS. Et comme il est important qu’une bonne montre connectée de ski ait de l’endurance, vous serez ravie d’apprendre que ce modèle peut durer environ 14 jours sur une seule charge.

Excellente durabilité pour une montre d’entrée de gamme

Compatible avec iPhone ou smartphone Android

Pas de cartes intégrées

Pas d’application de contrôle de la musique

SUUNTO 9 Peak Pro Montre Connectée Homme Femme, 95+ Sports, Tracker d'Activités GPS, Smartwatch Intelligent Soins de Santé 24/7, Cardiofréquencemètre,

【Batterie de Longue Durée & GP...

【Capteurs Multiples】Équipé d'u...

【95+ Modes d'Entraînement Spor... 499.00 € 349.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Watch Ultra 2, la montre de ski des Apple Users

Caractéristiques techniques Dimensions : 49 x 44 x 14,4 mm

Ecran : Retina 3000 nits OLED LTPO toujours activé

Poids : 61,4 g

Etanchéité : 10 ATM

Autonomie : 72 heures mode économie

Dans un autre registre, si vous aimez faire du ski mais que vous ne voulez pas faire de concessions en matière de technologie, l’Apple Watch Ultra 2 est un très bon choix de montre. Uniquement adapté aux utilisateurs d’iPhones, ce modèle possède une ribambelle de fonctionnalités (appels, contrôle de la musique, boussole etc.) Elle possède aussi la fameuse option « Double Tap ».

Lors de la sortie de ce modèle, son écran de 3000 nits a été catégorisé comme étant le plus lumineux actuellement produit. Ce qui fait que vous verrez parfaitement les données affichées même lorsque le soleil est à son zénith. C’est très pratique sur les pistes de ski où les reflets des glaciers ou de la neige donnent parfois du mal à lire des données.

Et, il s’avère que désormais, Apple ait étendu la durée de vie de la batterie de sa montre outdoor. La Watch Ultra 2 possède une autonomie de 72 heures. Ce qui est très louable par rapport aux 36 heures de l’Apple Watch Series 9.

Grand nombre de fonctionnalités avancées

Grand écran Retina de 49 mm

Prix élevé

Meilleure endurance de la batterie mais toujours insuffisant lors de longs séjours en montagne

Apple Watch Ultra 2 (49 mm GPS + Cellular) Smartwatch avec boîtier en Titane Robuste et Boucle Trail Orange/Beige S/M. Suivi de l'activité Physique,

POURQUOI L’APPLE WATCH ULTRA 2...

ULTRA-ROBUSTE, INCROYABLEMENT ...

L’ÉCRAN LE PLUS GRAND ET LE PL... 899.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

COROS VERTIX 2, une montre très technique pour la pratique du ski

Caractéristiques techniques Dimensions : 5.03 x 5.03 x 1.57 cm

Ecran : 3.5 cm tactile 64 couleurs, 8 types de données sur une même page

Poids : 89 g

Etanchéité : 10 ATM (100 mètres)

Autonomie : usage standard 60 jours ; GPS et QZSS 140h (35h avec musique active) ; GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS 90h (50h avec double fréquence et 30h avec la musique active) ; UltraMax 240h

Ensuite, la COROS VERTIX 2 est construite pour résister aux conditions extrêmes. C’est ce qui en fait une montre connectée idéale pour la pratique du ski. Son boîtier robuste et son bracelet résistant sont conçus pour faire face aux températures glaciales, aux chocs et à l’humidité.

Dotée d’un altimètre barométrique avancé, la VERTIX 2 fournit des données d’altitude extrêmement précises. Cette fonctionnalité est cruciale pour les skieurs qui évoluent à des altitudes variables, offrant une indication fiable du dénivelé pendant les descentes.

Sans compter le fait qu’elle possède des modes spécifiques pour le ski. Cela permet un suivi précis des performances. Elle peut enregistrer la vitesse, la distance parcourue, les changements d’altitude, et d’autres métriques essentielles pour les skieurs.

Puis, elle peut tenir durant plus de 140 heures en mode montre connectée et offre une autonomie encore plus étendue en mode économie d’énergie (60 jours).

Interface utilisateur redessinée avec cartographie mondiale hors ligne pour une navigation fluide

GPS à double fréquence garantit une localisation précise sur tous les terrains

Prix élevé

L’écran tactile peut manquer de réactivité et nécessiter plusieurs manipulations

COROS VERTIX 2 Montre GPS Aventure, 43 Jours Batterie Longue, GPS bi-fréquence, Navigation au Poignet, Cartes Hors Ligne, Fréquence Cardiaque, Mesure

Le grand écran : Un écran tact...

Précision GPS améliorée : La c...

Fonctions de navigation robust... 699.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Polar Grit X Pro, une montre assez polyvalente

Sinon, Polar est un nom populaire dans le domaine des smartwatch. Et cette marque est devenue de plus en plus populaire auprès des skieurs. Leur smartwatch Grit X Pro est extrêmement bien construite et se rapproche de la qualité de construction d’une Garmin Fenix. Il y a cependant un gros inconvénient. La Grit X Pro peut contrôler la musique mais pas la stocker.

Côté positif, la Grit X Pro peut exécuter trois profils de ski, descente, backcountry et télémark. Peu importe que vous fassiez des tours de piste ou que vous vous enfonciez jusqu’aux genoux dans la poudreuse de l’arrière-pays. Cette montre connectée de ski dispose des profils sportifs nécessaires pour suivre vos données lorsque vous dévaler les pistes.

Peut supporter des températures extrêmes

Durabilité de niveau militaire

Seules les commandes musicales sont disponibles, mais pas le stockage

L’écran tactile est très résistant, mais il est moins réactif que d’autres

Polar Grit X Pro Titan - Montre GPS Multisport Outdoor Haut de Gamme - Résistance Militaire, Verre Saphir, Fréquence Cardiaque au Poignet, Autonomie

ROBUSTESSE: grce à son verre s...

AUTONOMIE PROLONGÉE: jusqu'à ...

SUIVI DE LA FC OPTIQUE ET PRÉ... 649.90 € 519.61 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

SAMSUNG Galaxy Watch 6, une superbe montre connectée même en haut des pistes

Pour suivre, bien que la Galaxy Watch 6 ne soit pas spécifiquement conçue pour aller dans la neige. Cet appareil peut tout de même être considéré comme une bonne montre connectée de ski, car les matériaux dont elle est faite sont durables. Ce qui fait qu’elle peut résister aux températures froides et aux chocs légers.

Le GPS intégré permet de suivre précisément votre itinéraire. Elle propose divers modes d’exercice, ce qui pourrait inclure une option adaptée aux activités de ski. Et son écran Super AMOLED est lumineux et offre une bonne visibilité, même en plein soleil sur les pistes.

Équipée de capteurs de santé avancés, elle vous permettra de vérifier vos constantes à tout moment (fréquence cardiaque, sommeil, fréquence respiratoire). Et elle offre des fonctionnalités intelligentes aussi poussées que celles de l’Apple Watch Series 8 (notifications, réceptions appels version LTE).

Suivi personnalisé de la condition physique

Synchronisation immédiate avec smartphone Galaxy

La version LTE peut être coûteuse

L’autonomie de la batterie n’est pas aussi longue que celle de certaines autres smartwatch

Samsung Galaxy Watch6 Montre Connectée avec Chargeur, Suivi de Santé, Suivi Sportif, Bluetooth, 40mm, Crème, Exclusivité Amazon Version FR

Composition corporelle : Prene...

Suivi du rythme cardiaque : Su...

Un écran agrandi : Faites glis... 319.00 € 261.64 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Amazfit GTR 3, la plus abordable de toutes

Enfin, si votre budget d’achat d’une montre connectée de ski est plutôt serré, mais que vous êtes à la recherche d’un appareil fiable, l’Amazfit GTR 3 est une excellente option. Elle dispose d’une batterie longue durée. Ses mesures de santé sont correctes. Et son GPS est intégré. Cette montre est parfaite pour tous ceux qui souhaitent rester connectés et suivre leurs objectifs de remise en forme.

La montre est légère et confortable à porter. Sa caractéristique principale est l’intégration d’Alexa. L’assistant vocal est fonctionnel en mode hors ligne. C’est une excellente solution de secours lorsque l’accès à Internet n’est pas disponible.

Cependant, le suivi des paramètres de santé n’est pas précis. Ce qui peut constituer un inconvénient pour certains utilisateurs. Et la montre ne dispose pas non plus d’une fonction de suivi de la température.

Alexa fonctionne en mode offline

Plus de 150 modes sportifs pris en charge

Ecosystème d’applications limité

Suivi du sommeil et la surveillance de la fréquence cardiaque pas toujours exacts

Amazfit GTR 3 Montre Connectée avec Alexa, 1.39" AMOLED, Autonomie de 21 Jours, SpO2, 150+ Modes Sportifs, GPS, 5 ATM Etanche Smartwatch Sport (Noir)

FAQ

Maintenant que vous connaissez quels sont les modèles de montres connectées actuellement tendance pour faire du ski, voici pourquoi il est intéressant de posséder ce genre de montre.

Un outil améliorant votre expérience sur les pistes

Avoir une montre connectée lors de vos sessions de ski offre une gamme d’avantages considérables. Elle permet en premier lieu d’améliorer votre expérience sur les pistes de manière significative. Voici notamment quelques exemples de données utiles à connaître lorsque vous dévaler les pistes.

Suivi des performances :

Les montres connectées de ski enregistrent les données relatives à vos performances. Vous pourrez ainsi connaître votre vitesse de glisse, la distance parcourue et l’altitude à laquelle vous êtes. Cela permet d’analyser votre progression, de définir des objectifs et d’améliorer vos compétences.

Mesure de l’altitude :

Les smartwatch équipées de capteurs altimétriques fournissent des informations précises sur les endroits dans lesquels vous vous trouvez. C’est essentiel pour les amateurs de sports de montagne. Cela permet de suivre les dénivelés, d’évaluer les descentes et de mieux comprendre votre adaptation à l’altitude.

Fonctionnalités Météo en temps réel :

Ensuite, il est idéal d’avoir une montre connectée de ski, car le temps a toujours brusquement changé en montagne. Ces appareils peuvent donc vous être d’une très grande utilité pour fournir des données météorologiques en temps réel. Vous pourrez ainsi anticiper les conditions qui se dérouleront sur les pistes. Cela aide à prendre des décisions éclairées concernant votre itinéraire et votre équipement.

Navigation et Itinéraires :

Certaines montres connectées offrent des fonctionnalités de navigation, vous permettant de suivre des itinéraires prédéfinis ou de créer les vôtres. Cela est particulièrement utile dans des zones inconnues ou hors-piste.

Suivi de la Fréquence Cardiaque :

La surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel aide à adapter l’intensité de votre activité physique selon vos objectifs et votre niveau de forme. Cela contribue à une pratique sportive plus sûre et plus efficace.

Notifications Intégrées :

Recevez des notifications directement sur votre poignet sans avoir à sortir votre téléphone. Cela vous permet de rester connecté avec votre environnement tout en restant concentré sur vos activités.

Design Robuste :

Les montres connectées conçues spécifiquement pour le ski sont souvent dotées d’un design robuste et résistant aux conditions extrêmes. Elles peuvent supporter le froid, l’humidité et les chocs, assurant leur durabilité sur les pistes.

Gestion de l’Entraînement :

Profitez de fonctionnalités d’entraînement avancées, telles que des séances préprogrammées, des conseils personnalisés et des analyses post-activité, pour optimiser vos sessions de ski et favoriser une amélioration constante.

En résumé, une montre connectée offre bien plus qu’un simple accessoire de mode sur les pistes de ski. Elle devient un outil essentiel pour maximiser votre plaisir, améliorer vos performances et garantir une expérience sécurisée et enrichissante en montagne.