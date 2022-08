Alexa : ses fonctionnalités à éteindre au plus vite pour se protéger

L‘assistant vocal Alexa, présente sur les enceintes connectées Echo, possède optimise le confort au quotidien, mais certaines de ses fonctionnalités sont à éteindre ou à surveiller. Vous aurez plus de confort, de sécurité.

Alexa regorge de fonctionnalités facilitant votre vie au quotidien dans une maison connectée. L’assistant vocal peut contrôler des appareils connectés, suivre vos détecteurs de fumée, utiliser des compétences tierces pour bien plus d’efficacité. Cela ne signifie cependant pas que chaque paramètre Alexa est utile ou non pour votre vie privée. Voici donc les principales fonctionnalités Alexa à surveiller ou même à éteindre.

L’achat vocal

Il est impératif de désactiver cette fonctionnalité surtout si vous avez des enfants pouvant accéder à votre assistant vocal. Vous pouvez certes la configurer pour une confirmation à code PIN. Toutefois, la bonne vieille méthode de la commande à l’ancienne sur le site d’Amazon reste recommandée. Désactivez-la en accédant à l’onglet Plus d’Alexa dans l’application. Cliquez ensuite sur Paramètres, Paramètres du compte puis Achats vocaux.

Notifications Alexa

Alexa vous envoie diverses notifications censées vous rappeler des évènements précis. Elles ne sont toutefois pas toutes indispensables, certaines sont même inutiles voire ennuyeuses. Il en est ainsi des rappels et suggestions incessants d’Alexa sur des choses à essayer. La bonne nouvelle est que vous pouvez éteindre une fonctionnalité ou même plusieurs en accédant à Paramètres puis Notifications. Affichez les catégories de notifications et désactivez ce que vous ne voulez plus recevoir.

Alexa conserve vos enregistrements vocaux pour les analyser

Ceci représente l’un des soucis de confidentialité les plus récurrents. Heureusement que vous pouvez modifier cela en accédant à l’onglet Plus, Paramètres puis Confidentialité Alexa. Cliquez maintenant sur Gérer vos données Alexa pour afficher une liste d’options.

Vous pouvez activer la suppression de tous les enregistrements vocaux. Pour ce faire, choisissez Ne pas sauvegarder les enregistrements pour le paramètre Choisir la durée de sauvegarde des enregistrements.

Drop-in d’Alexa, une fonctionnalité potentiellement invasive à éteindre

Cette fonctionnalité permet de parler à une autre personne de la maison d’une pièce à une autre. Vous pouvez aussi l’utiliser pour écouter ce qui se passe dans une pièce à l’insu de ses occupants.

Contrôlez ou éteignez cette fonctionnalité en accédant à Plus puis Communication. Allez dans Fonctionnalités améliorées pour la désactiver. Cliquez sur Contacts si vous voulez en bloquer certains. Il est aussi possible de laisser Drop-in activé et d’accéder à chaque appareil Alexa pour l’éteindre ou le laisser allumé.

Intuitions et réponses d’Alexa

Pour désactiver entièrement les intuitions d’Alexa, accédez à Plus puis Paramètres. Cette fonctionnalité est à éteindre en la sélectionnant dans Hunches. Quant aux longues réponses d’Alexa, écourtez-les en sélectionnant le mode Bref dans Réponses vocales. Vous trouverez cet onglet dans Plus puis Paramètres.