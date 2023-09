Amazon Echo : tout savoir sur la famille d’enceintes connectées

Amazon Echo est une gamme de produits du géant de l’e-commerce Amazon caractérisés par la présence d’un assistant vocal : Alexa. Inaugurée en 2015 par le lancement d’une première enceinte connectée, baptisée Amazon Echo, aux Etats-Unis, la gamme comprend actuellement de nombreux autres produits.

En plus des différentes enceintes connectées, la marque Echo englobe ainsi des écrans connectés ainsi que des accessoires divers.

L’Amazon Echo est disponible en France depuis le 13 juin 2018. Depuis, elle est disponible sur Amazon ou chez tout les revendeurs physiques comme Boulanger ou Darty. L’assistant intelligent est l’un des favoris dans la course aux assistants intelligents et risque de faire de l’ombre au Google Home ou à l’HomePod d’Apple.

Alexa a débarqué en France via la sortie simultanée de trois enceintes connectées made in Amazon. Amazon Echo, l’enceinte originale. Echo Dot, la version miniature de l’assistant original, ainsi que Amazon Echo Spot, la version réveil de l’assistant connecté.

Dans le coffret vous trouverez, votre enceinte, le câble d’alimentation et une petite guide de première installation. Branchez votre enceinte intelligente et dîtes « Alexa ». Et la lumière fût. Echo est allumé et se connectera automatiquement au service de reconnaissance vocale pour répondre à votre demande instantanément. Rapide et simple, votre assistant est maintenant prêt à être utilisé.

Amazon Echo qu’est ce que c’est ?

Amazon Echo, c’est avant tout une enceinte intelligente branchée sur secteur. Elle possède un puissant haut-parleur et sept micros intégrés. L’enceinte offre de bonnes basses pour un son optimal diffusé à 360°, c’est à dire dans toute la pièce. Vous pourrez aisément vous laisser submerger par la musique confortablement installé dans votre canapé. Echo peut évidemment être directement relié à iTunes, Pandora et Spotify.

Les micros vous permettront d’être entendu de n’importe quel coin et d’interagir avec l’appareil dès lors que vous prononcez le mot magique. Non pas « Sésame ouvre toi », mais tout simplement « Alexa ». Un nom que vous pouvez changer à votre guise. Pourquoi pas ne pas l’appeler comme votre ancien animal de compagnie Rex, Princesse ou votre personnage de dessin animé préféré, Kuzco, Stitch ou même Daffy Duck ?

Une enceinte à l’écoute

Même s’il y a de la musique Amazon Echo vous entendra, car il entend tout et tout le temps. En effet, ses micros ne s’éteignent jamais. Vous êtes connecté après tout, pourquoi vous soucier de votre vie privée ? Cependant, pas de panique, si vous ne voulez pas que la dispute qui vous a conduit au divorce soit enregistrée, vous n’avez qu’à vous rendre dans les paramètres et supprimer les fichiers. C’est toujours bon à savoir.

Et si vous vivez seul, vous pouvez converser avec Alexa. Elle comprend tout ce que vous dites, tant que vous utilisez un langage simple et courant. Restez poli aussi, c’est quand même mieux. Les machines aussi ont droit au respect après tout. Et l’assistant intelligent vous apprendra aussi des choses. Il vous donne la météo, diffuse les flash infos à la demande, enregistre votre liste de course, et peut même faire vos recherches sur Wikipedia à votre place. Dites « Alexa » et de sa douce voix, elle vous dira tout ce que vous voulez savoir. Plus besoin non plus d’avoir votre agenda sur vous puisqu’elle enregistre pour vous vos rendez-vous et vous les rappellera en temps et en heure.

Et ce n’est pas tout ! Amazon Echo peut également contrôler à distance tous vos autres objets connectés : allumer ou éteindre votre éclairage (notamment les ampoules Philips HUE, par la voix), contrôler vos alarmes, votre chauffage … Elle fera intégralement partie de votre quotidien et pourra vite devenir aussi indispensable qu’un membre de votre famille et peut-être même plus utile.

Une aide à la consommation

Comme Amazon Echo entend toujours tout, il peut anticiper vos besoins et vos désirs. Un atout considérable par rapport à ses concurrents directs, Siri de Apple, Google Now ou même Cortana de Microsoft. Echo permet aussi d’effectuer des achats instantanés. Bonne nouvelle pour les acheteurs compulsifs.

Et pour les plus avares, vous pouvez demander à avoir un code de confirmation avant de valider vos achats ou tout simplement enlever la fonction d’achat instantané. Vous ferez ainsi moins d’achats spontanés et votre porte-monnaie n’en restera que plus garni. Même si cette fonctionnalité ne concerne pour le moment que les clients de la banque américaine Capital One, les détenteurs de l’assistant intelligent pourront payer leurs factures et administrer leurs comptes bancaires en conversant avec Alexa.

Vous vous posez des questions sur le coup de froid que votre enfant a pris, ou vous ne savez tout simplement pas interpréter les symptômes? Eh bien Alexa pourra vous aider. Ce sont des médecins de l’hôpital des enfants de Boston qui ont développé cette nouvelle fonctionnalité pour Amazon. Fièvre, courbatures, maux de tête… Amazon Echo pourra vous donner des conseils pour l’auto médication en fonction de l’âge et du poids de votre enfant. L’assistant personnel ne remplace cependant pas un médecin.

Le tout se connecte au WiFi de la maison et se configure avec une application Android, iOS ou Fire OS.

Amazon Echo fonctionne grâce à l’assistant vocale Amazon Alexa. Alexa, c’est donc le nom donné à cet outil de synthèse vocale alimenté à l’intelligence artificielle. A l’image du jeu « Jacques a dit », il vous suffit de dire « Alexa » et de formuler votre demande pour que l’appareil vous obéisse. Alexa est donc bien la tête pensante.

Et comme elle pense, elle évolue. Tout ce que vous lui demanderez ou tout ce que vous direz lorsqu’elle est allumée lui permettra de devenir plus intelligente et de s’adapter à votre vocabulaire et à vos besoins. Elle apprend de vous afin de vous rendre la vie plus facile. Comme elle est toujours connectée, elle peut donc être constamment mise à jour.

Pour réécouter ce que vous lui avez demander par exemple, il vous suffit de vous rendre dans l’historique des enregistrements dans l’application. Toutes vos interactions sont rangées par question ou demande. Vous pouvez aussi obtenir plus de détails sur ces échanges et même les supprimer. Facile et vous serez sûr de ne pas être obligé de garder en mémoire des moments gênants survenus dans la journée. Alexa est soumise aux même conditions d’utilisations et de privatisation des données que le site marchand.

Alexa : le cerveau de l’Amazon Echo

L’Amazon Echo ne serait qu’une simple enceinte connectée sans Alexa, l’intelligence artificielle servant d’assistant virtuel. Alexa a été le premier assistant personnel à sortir des smartphones pour s’intégrer dans de nouveaux produits. L’assistant virtuel d’Amazon a en fait été inspiré de la science-fiction et tout particulièrement Star Treck. C’est le « Computer » de la série, entièrement piloté par la voix qui a inspiré les créateurs.

Tout comme une véritable intelligence, l’IA d’Alexa fonctionne grâce à différents processus. La reconnaissance vocale tout d’abord. L’intelligence artificielle doit effectivement pouvoir comprendre ce que l’utilisateur dit. Vient ensuite la compréhension du langage naturel. L’IA analyse les mots et comprend la demande formulée. Le Cloud d’Amazon est mis à contribution pour ces opérations tout comme pour réaliser la requête demandée. Alexa va pouvoir ensuite annoncer avec la voix artificielle la réponse à la demande. Un processus qui semble simple mais est en réalité assez complexe et a nécessité un long apprentissage pour l’intelligence artificielle. Alexa ne cesse d’ailleurs de s’améliorer, apprenant de ses erreurs et s’enrichissant quotidiennement de nouvelles données.

Skills d’Alexa : pour une intelligence artificielle plus intelligente

L’intelligence artificielle de l’Amazon Echo peut être améliorée par l’ajout de Skills. Les Skills sont une sorte de talent ou d’habilité ajoutée à l’IA, un peu à l’image d’une application ajoutant de nouvelles fonctions à un smartphone. Dans ce cas, il s’agit un peu comme d’une compétence ajoutée à l’intelligence artificielle. De nouvelles Skills sont ajoutés tous les jours et il en existe des milliers.

Ces Skills sont stockés dans le Cloud et ne nécessitent pas d’action particulière, simplement être activées. Certaines sont gratuites d’autres sont payantes et peuvent être achetées directement via l’enceinte connectée. Les plus utilisées concerne l’information mais aussi les transports en commun, la santé ou bien encore la méditation, des recettes de cuisine, des exercices physiques, etc.

Cela se fait en deux étapes. D’abord, il vous faut l’application mobile éponyme sur votre smartphone. Puis, il faudra configurer votre enceinte.

Installer l’application mobile

Avant toute chose, il vous faudra télécharger l’application Alexa sur l’App Store ou le Play Store. Toutefois, il faut préciser qu’un compte Amazon est nécessaire pour connecter l’assistant à son enceinte. Une fois l’application installée et vos identifiants renseignés, il faudra sélectionner « Echo » dans la liste des appareils à connecter.

L’appli vous demande alors de commencer à configurer votre enceinte via Bluetooth et WiFi. Pour cette étape, il faudra s’assurer que brancher l’enceinte à une prise électrique. Additionnellement, pourriez devoir donner la permission à Alexa d’accéder à la localisation de votre smartphone.

Configurer votre enceinte connectée

Quand Alexa le demande, il faudra alors activer le Bluetooth, toujours de votre smartphone afin que l’assistant puisse se connecter à l’Amazon Echo. Normalement, l’appairage se fera par la suite automatiquement entre les deux appareils.

Toutefois, si cela ne fonctionne pas, vous pouvez passer en mode manuel en appuyant sur le bouton orné d’un point blanc sur votre enceinte. Dans les paramètres WiFi de votre smartphone, sélectionnez ensuite le réseau avec « Amazon » dans son nom. Puis, l’application vous demandera de choisir le réseau WiFi de votre box internet afin de connecter l’enceinte à celui-ci. Il vous reste alors à renseigner le mot de passe de votre réseau.

Vous pourrez commencer à utiliser Alexa sur votre Amazon Echo.

Les produits d’Amazon qui intègrent Alexa :

La liste des objets connectés compatible avec Amazon Écho est longue, mais voici déjà la liste des produits qui intègrent l’assistant Alexa :

Echo Dot : la version miniature d’Amazon Écho

Fire Tablet : la gamme de tablettes tactiles de la marque compatible avec Alexa

: la gamme de de la marque compatible avec Alexa Echo Show : la station météorologique made in Amazon. Parmi ses nombreuses fonctionnalités, il y a celle de prévenir des changements météo ainsi que de tenir sa liste de choses à faire, son agenda ou même sa liste de course à jour.

: la made in Amazon. Parmi ses nombreuses fonctionnalités, il y a celle de prévenir des changements météo ainsi que de tenir sa liste de choses à faire, son agenda ou même sa liste de course à jour. Dash Wand : le scanner de produit qui permet d’ajouter tout ce dont a besoin pour faire ses courses

: le qui permet d’ajouter tout ce dont a besoin pour faire ses courses Fire TV Stick : la version Chromecast d’Amazon qui permet de streamer tout son contenu multimédia sur sa télévision

qui permet de streamer tout son contenu multimédia sur sa télévision Echo Dot Kids : le nouveau doudou de votre enfant. L’enceinte qui lui permettra d’apprendre les bonnes manières.

Les déclinaisons de l’Amazon Echo

Amazon Echo Show

La gamme Show se distingue par la présence d’un écran en plus de l’enceinte. Voici les versions disponibles :

Amazon Echo Show 10

L’Echo Show 10 offre une toute nouvelle expérience grâce à son écran HD rotatif qui suit les mouvements de son utilisateur quand celui-ci interagit avec Alexa. Le système permet ainsi de toujours rester dans le cadre durant un appel vidéo ou de toujours pouvoir suivre une série ou une recette, même si l’on se déplace. La caméra de 13 Mpx pourra également servir à vérifier que tout est en ordre chez vous en votre absence.

Amazon Echo Show 8

Plus petit, ce modèle ne dispose pas d’un écran rotatif. Néanmoins, sa caméra grand angle de 13 Mpx ajuste automatiquement le cadrage en fonction des déplacements de l’utilisateur. De la sorte, ce dernier reste toujours au centre de l’image pendant un appel, même s’il se déplace devant l’appareil. Deux haut-parleurs, un écran à colorimétrie automatique et un processeur à 8 cœurs s’assurent d’une expérience fluide et agréable quelles que soient les conditions.

Amazon Echo Show 5

Le petit frère de la famille Show se destine aux tables de chevet, son écran de 5 pouces relayant les informations utiles du matin au soir, ou de regarder un film avec de se coucher. Une caméra de 2 Mpx permet aussi d’effectuer des appels vidéos. A noter qu’il suffit d’appuyer sur un bouton pour désactiver la caméra et les microphones si ceux-ci vous inquiètent.

Amazon Echo Sub

L’Echo Sub est un caisson de basse connecté surprenant et audacieux de la part d’Amazon. Membrane de 15 centimètres et amplificateur de 100 W au programme. Vous pouvez l’associer à Echo et Echo Plus (voir ci-dessous) ou même à deux enceintes. L’idéal pour les amateurs de musique. Visuellement, c’est plutôt sobre, tout en noir depuis une forme cylindrique. (129,99 €).

Amazon Echo Tap

Le Tap prend lui aussi en charge les commandes vocales Alexa. Mais contrairement à l’Echo ou le Dot, vous aurez besoin d’appuyer sur le bouton micro pour lancer la reconnaissance vocale. L’Amazon Tap synchronise également vos playslits Spotify via votre réseau WiFi sans avoir à les synchroniser avec un smartphone.

Amazon Echo Plus

Une enceinte plus grande avec un son plus fort que son aîné. Cette nouvelle enceinte connectée est plus imposante que la précédente, 2,35 centimètres contre 1,48, avec un son de meilleure qualité. Elle détecte aussi tous les objets intelligents de la maison et se connecte à eux de manière autonome s’ils sont compatibles.

Pas trop de différence avec le modèle précédent ici, à part pour les amateurs de l’audio. On peut compter sur un woofer de 76mm et un tweeter de 20 mm. Cet équipement conçu en partenariat avec Dolby compte aussi une prise jack 3,5 mm. On trouve aussi un capteur thermique pour gérer vos routines selon les températures et un hub ZigBee pour favoriser la maison connectée. (149,99 €)

Amazon Echo Spot

Avec Echo Spot, l’entreprise ajoute l’image au son. Ce réveil connecté est équipé d’Alexa, ainsi que d’un écran de 2,5 pouces et d’une caméra pour passer des appels vidéos. L’appareil sera commercialisé en France le 13 juin 2018 au prix de 59,99€.

Amazon Echo Dot

Le Amazon Echo Dot est une version miniature du Amazon Echo. Les fonctionnalités sont les mêmes, la reconnaissance vocale est tout aussi efficace, mais les dimensions sont nettement réduites et le haut-parleur est deux moins puissant. Quoi qu’il en soit, il est possible de synchroniser le Dot avec n’importe quel haut-parleur Bluetooth.

Ne vous laissez pas tromper par sa taille. Ce petit appareil en forme de palet de hockey est l’appareil le plus vendu de la gamme Alexa. Pendant la période de Noël 2016 et le Prime Day 2017, il s’agit de l’appareil le plus vendu d’Amazon aux États-Unis.

L’un des principaux facteurs du succès du Echo Dot est son prix. Il est beaucoup moins cher que l’Amazon Echo. L’autre raison de sa popularité est sa taille qui le rend nettement plus discret que l’Amazon Echo.

Enfin, l’Echo Dot a le droit à une pette cure de jouvence à chaque nouvelle génération et la quatrième du nom ne déroge pas à la règle. Au programme, un son plus puissant et un design sphérique recouvert de tissu acoustique. C’est le seul accessoire qui ne joue pas vraiment la carte de la musique.

Amazon Echo Dot avec horloge

L’Echo Dot avec horloge peut servir de réveil. Ce modèle bénéficie de toutes les capacités du système Alexa et peut gérer les appareils domestiques connectés. Cette dernière enceinte d’Amazon présente un tout nouveau design en forme de sphère, ce qui leur donne un aspect futuriste.

À la base de cette enceinte connectée se trouve un cercle bleu lumineux, qui s’illumine en cas d’interaction avec l’assistant vocal. Par ailleurs, le port d’alimentation et la prise AUX 3,5 mm se placent à l’arrière de l’appareil. Cette pratique permet de le relier à un appareil connecté puissant via un câble.

Les boutons de contrôle se trouvent en haut de l’enceinte et comprennent une touche d’action notamment pour augmenter et diminuer le volume. Elle dispose aussi d’un bouton pour activer et désactiver le micro. Ce dernier pouvant être désactivé pour éviter qu’Alexa écoute les conversations privées.

Pour configurer le nouvel Echo Dot avec horloge, il suffit de télécharger l’application Alexa sur le smartphone. L’enceinte connectée passe en mode configuration, ce qui fait apparaître l’anneau lumineux Alexa en orange. Ensuite, le système invite à sélectionner l’Echo Dot dans les paramètres Wi-Fi et à le connecter au réseau domestique.

Amazon Echo Flex : une mini-enceinte d’appoint

Dans l’écosystème des produits Echo, la Flex tient une place particulière. Ainsi, il s’agit ni plus ni moins que d’une sorte de prise connectée à Alexa que l’on peut directement brancher à une prise électrique murale. À part cela, elle dispose d’un port USB pour recharger vos appareils électroniques ou bien connecter un accessoire (lampe, capteur de mouvement, etc.).

Comme avec l’Echo Dot, l’attrait ici n’est pas l’audio, le modèle produisant un son de piètre qualité. En effet, l’intérêt réside avant tout dans son prix, réduit quand la taille de l’objet. De fait, il s’agit d’une des manières les plus abordables de profiter d’Alexa chez soi.

Autre avantage, sa taille lui permet d’aller n’importe où, même là où la Dot ne peut pas. Par exemple, l’Amazon Echo Flex peut se placer très facilement dans une salle de bain, chose parfois difficile dans une pièce si étriquée.

Pour encore plus d’utilité, il est possible d’y associer un accessoire dédié, notamment une lampe. Une fois qu’on a appairé la Flex avec l’application Alexa, on peut alors ajuster l’intensité ou encore la couleur de la lumière.

En dehors de cela, Flex se comporte comme toutes les autres enceintes Echo, vous permettant de consulter la météo ou votre agenda, par la voix.

Amazon Echo Smart Plus

Amazon mise aussi sur la maison connectée, surtout avec l’Echo Smart Plus. Une prise connectée qui mise sur le contrôle vocal. Connectée en Wi-Fi, elle mise aussi sur des scénarios d’allumage ou d’extinction via Alexa. (29,99 €).

Echo Loop : l’anneau intelligent d’Amazon

Amazon a pris une enceinte Écho et l’a placée dans un anneau qu’il a appelé l’Echo Loop. Ce produit fait partie d’un programme qu’Amazon appelle « Day1 ». Il s’agit d’un code pour dire « voici une série de produits qui ne sont pas vraiment prêts à être vendus en masse, mais qui doivent quand même être commercialisés ». Les deux premiers modèles sont des lunettes intelligentes et cette petite bague.

Echo Loop est, avant tout, un dispositif permettant de contrôler Alexa, l’écosystème d’assistant vocal personnel d’Amazon. Cependant, il permet également de passer des appels téléphoniques.

Il comprend un microphone et un haut-parleur intégrés pour que l’utilisateur puisse commander Alexa et obtenir des réponses, mais aussi pour passer des appels téléphoniques. Pour ce faire, Echo Loop doit être associé à un smartphone via une connexion Bluetooth. Il faut utiliser la connexion Internet ou WiFi, et l’application Alexa pour la connectivité et d’autres fonctions.

Echo Loop ne détecte pas de mot de réveil par défaut. Pour lancer le mode d’écoute de l’assistant vocal, il suffit d’appuyer sur le bouton d’action intégré au corps de l’anneau. Une pression courte réveille Alexa, une pression longue lance l’enregistrement pour Google Assistant ou Siri. L’actionneur haptique à l’intérieur de la bague vibre pour indiquer quand Alexa commence à écouter.

Les objets connectés compatibles avec Amazon Echo

De nombreux produits sont compatibles avec Amazon Écho, chaque jour, ce sont plusieurs dizaines d’objets connectés compatibles avec l’enceinte et son assistant personnel, plus au moins connus, qui débarquent sur le marché. C’est par exemple le cas des télévisions 4K Sony. Pour savoir si un produit est compatible avec Amazon Écho, il est généralement précisé sur la fiche technique ou sur l’image de présentation du produit un « label Amazon Echo ».

On peut aussi parler d’Invoxia et de Triby, son enceinte connectée pour la cuisine. C’est le tout premier produit non affilié à Amazon qui est compatible avec Amazon Écho et qui intègre son assistant personnalisé Alexa. Une fois fixé sur un réfrigérateur par exemple, il suffit de dire » Alexa, appelle mon père » pour qu’un appel soit passé. On peut aussi lui demander de nombreuses choses comme la capitale d’un pays, le temps qu’il fait, ou quel est le meilleur restaurant japonais à proximité.

Amazon Echo 2 vs Amazon Echo : quelles différences entre les deux générations ?

Disponible depuis le mois d’octobre 2017 aux États-Unis, soit trois ans après le modèle originale, Amazon Echo 2 est le successeur de l’enceinte connectée d’Amazon. Cette seconde itération présente plusieurs améliorations par rapport à la première version. Tout d’abord, le prix est nettement inférieur puisqu’il s’élève à 100 dollars seulement au lieu de 179,99 dollars pour le modèle d’origine.

Le design a également été nettement amélioré, même si le Echo 2 conserve la forme cylindrique de son prédécesseur. Les dimensions ont été réduites. La hauteur est de 14,8 centimètres au lieu de 23,5 centimètres. Cette nouvelle version est désormais recouverte de tissu disponible en plusieurs coloris.

En termes de caractéristiques techniques, on dénombre aussi quelques améliorations. Le Amazon Echo 2 embarque une toute nouvelle architecture de haut-parleur avec un tweeter dédié, un woofer de 2,5 pouces, et le Dolby processing pour des vocaux plus nets et une basse dynamique. La technologie de capture audio far-field d’Amazon a également été améliorée pour une meilleure reconnaissance vocale.

Plus performant et moins cher, le Amazon Echo 2 n’a que des avantages par rapport à la première version. Quoi qu’il en soit, le modèle d’origine n’est plus disponible dans le commerce. Vous n’aurez donc pas à choisir entre les deux.

Amazon Echo face à la concurrence : Google Home, Apple HomePod…

Amazon Echo doit faire face aux enceintes connectées de la concurrence. Google avec son Google Home et Apple avec son Apple Homepod sont de féroces rivaux. Alors, qui gagnera la guerre des enceintes intelligentes ?

Siri ou Cortana ne font pas le poids face à Alexa : prix & nombres de micros

Les utilisateurs d’Apple peuvent déjà utiliser Siri avec leur iPhone, un peu à la même manière d’Alexa avec Amazon Echo. Il répond aux questions, fait des recherches sur internet et peut aussi vous donner la météo ou les informations … Mais Siri requiert un iPhone par personne à 700 euros contre un prix de 199 dollars pour Amazon Echo , utilisable par toute la famille. Bien sûr vous pouvez toujours poser un iPhone dans votre salon et l’utiliser comme on utilise Alexa, mais il ne pourra jamais rivaliser avec ses sept micros intégrés. Des micros qui, rappelons-le, permettent de vous entendre depuis n’importe quel coin de la pièce, même lorsque vous écoutez de la musique.

La société Satechi a aussi créé un petit bouton connecté pour utiliser l’assistant vocal de Microsoft: Cortana. Le gadget vous guidera en voiture sans que vous ayez besoin de pianoter sur votre ordinateur ou votre téléphone. Vous pourrez aussi consulter votre agenda, obtenir des prévisions météo, lancer une recherche Web ou encore appeler un ami. Le bouton connecté aura plus de fonctionnalités à mesure que Cortana se développera.

Google Home vs Amazon Echo

Arrivé bien après le modèle d’Amazon, le Google Home n’en reste pas moins un concurrent très sérieux. La principale raison a cela est son lien direct avec le célèbre moteur de recherche de la firme qui rend l’interaction vocale beaucoup plus intéressante. Difficile d’avoir des informations sur ses ventes, mes les rumeurs disent qu’elles auraient quadruplées en deux jours, la veille de Noël.

Contrairement à Amazon Echo, le Google Home est en plus capable d’interagir en français grâce à son assistant vocale Google Assistant et il est également disponible dans le commerce en France. Nous vous conseillons d’aller jeter un œil à notre test du Google Home afin de voir en avant-première si le produit vous convient.

En France, l’Amazon Echo est tarifé à 99 euros contre 149 euros pour le Google Home. L’enceinte connectée d’Amazon l’emporte donc en termes de prix. Sachant que les fonctionnalités sont quasiment identiques. D’autant que l’Amazon Echo de seconde génération est plus récent que le Google Home.

Amazon Echo Dot vs Google Home Mini

En France, l’Amazon Echo Dot coûte seulement 25 euros contre 49 euros pour le Google Home Mini.

Ces deux appareils miniatures ne sont toutefois que des extensions pour le Google Home et l’Amazon Echo. Leur principal intérêt est de permettre d’établir un réseau d’enceintes connectées chez soi et de pouvoir diffuser de la musique dans toutes les pièces. Le son est nettement moins puissant et la qualité inférieure.

Le Google Home Mini présente toutefois l’avantage de proposer une fonctionnalité de broadcast. Cette fonctionnalité permet de faire passer un message d’une enceinte Google Home à l’autre afin de communiquer avec une personne de la famille située dans une autre pièce.

Il est difficile de départager le Google Home Mini et l’Amazon Echo Dot. Une chose est sûre cependant : si vous possédez un Amazon Echo, n’achetez pas de Google Home Mini mais plutôt un Amazon Echo Dot. L’inverse est également valable.

Amazon Echo Plus vs Google Home Max

Le Amazon Echo Plus propose les mêmes fonctionnalités que l’Amazon Echo mais se distingue par des haut-parleurs plus puissants et un hub intégré pour la maison connectée. Par exemple, il est possible de contrôler des ampoules connectées Phillips Hue en apprenant ce » skill » à Amazon Echo Plus depuis l’application Alexa. Le Echo Plus est capable de détecter automatiquement les objets connectés de la Smart Home pour apprendre ces skills.

De son côté, le Google Home Max met l’accent sur la qualité audio. Cet appareil vise donc davantage à concurrencer des appareils comme le Sonos Play 5 ou l’Apple HomePod en termes de qualité sonore.

Amazon Echo vs Apple HomePod : musique ou productivité ?

Tout d’abord, le HomePod est un appareil conçu pour écouter de la musique. La qualité sonore est donc nettement supérieure. Avec sept tweeters répartis tout autour de l’appareil, le HomePod surpasse largement le Echo et son tweeter unique situé au centre de l’enceinte. L’appareil est également pourvu d’un subwoofer proposant des basses plus profondes et riches que celui du Echo.

De plus, une technologie de room-sensing permet au HomePod d’adapter la musique en fonction de son environnement pour une acoustique optimale en toutes circonstances. Dans le futur, Apple compte également proposer un système d’appairage stéréo permettant de synchroniser deux HomePod pour un son stéréo encore plus immersif.

Par ailleurs, le HomePod est compatible avec le service de streaming Apple Music. Si l’utilisateur dit à son enceinte connectée qu’il n’aime pas une chance, l’appareil s’en rappellera et ajustera ses sélections musicales automatiques en fonction. Au fil du temps, le HomePod apprend à connaître son utilisateur et ses goûts musicaux.

En bref, pour les mélomanes, le HomePod est actuellement la référence sur le marché des enceintes connectées. En revanche, en tant qu’assistant intelligent, Amazon Echo l’emporte. Pour les requêtes complexes, les recherches internet, ou encore la gestion des email et du calendrier, le Echo est le meilleur choix.

L’Echo meilleure enceinte connectée Alexa ?

Si Amazon intègre son assistant vocal Alexa à sa gamme Echo, d’autres fabricant en font de même (voir notre comparatif). Malgré les années, les appareils du géant de l’e-commerce restent toujours la meilleure option pour profiter des commandes de son intelligence artificielle.

Amazon règne encore

Ainsi, que ce soit l’Echo ou l’une de ses nombreuses variantes (Dot, Show, etc.), vous trouverez difficilement une alternative pour avoir Alexa chez vous. Cela dit, une exception existe. En effet, si vous avez prévu un budget conséquent, la Sonos One se présente comme une enceinte plus qu’intéressante compatible avec Alexa.

Sonos en embuscade sur le haut de gamme

Pour se distinguer des produits d’Amazon, la Sonos One met en avant un son d’excellente facture. De fait, aucune Echo n’a jusqu’ici briller pour ses qualités audio. Pour cette raison, les audiophiles qui peuvent se le permettre feront de se tourner vers ce modèle s’il veulent profiter d’Alexa.

Mieux, on peut connecter plusieurs Sonos One pour un effet multiroom. L’un des autres avantages des enceintes de la marque est la profusion de sources pour trouver des morceaux à écouter. Entre Spotify, TuneIn ou encore des offres plus niches comme SiriusXM, on a l’embarras du choix.

Toutefois, pour la grande majorité des consommateurs, une simple Amazon Echo de troisième génération suffira amplement pour communiquer avec Alexa.

Les dernières informations sur l’Amazon Echo

Un amazon ECHO avec hologramme existe déjà au Japon

Les assistants intelligents sont de plus en plus présents sur le marché mais ils pourraient vite devenir dépassés. Les Japonais en sont déjà à développer la première assistante-hologramme virtuelle. L’hologramme Azuma Hikari présente une assistance virtuelle en 3D, conçue pour apporter une aide personnalisée aux particuliers dans leur vie quotidienne.

Si certaines personnes avaient des doutes quant à l’espionnage des discussions, l’information ne se relève pas totalement fausse. En effet, le 25 mai dernier, l’enceinte Echo a enregistré une conversation d’un couple américain et l’a envoyé aléatoirement à un de leurs contacts. Selon Amazon, il s’agirait d’un bug dans le programme d’interprétation du langage. Il a fallu tout de même quatre erreurs d’interprétation à la suite pour provoquer cet incident.

Lorsque Amazon Echo a cru entendre le mot « Alexa », il s’est directement activé et a engendré d’autres erreurs. Pensant qu’on lui demandait d’envoyer un message avec les phrases dites précédemment par le couple, Alexa a tout enregistré. Elle a ensuite demandé à qui envoyer le message sans que les utilisateurs y prêtent attention. L’un des mots prononcés a alors été confondu avec le nom du contact. Au moment où Alexa a demandé confirmation, l’un des membres de la famille a prononcé le mot « oui ».

Suite à cette histoire, Amazon devrait prendre certaines mesures pour que cela ne se reproduise plus.

Amazon Echo propose aux développeurs de créer des applications payantes

Amazon, depuis le 25 octobre 2017, propose aux développeurs de faire des applications vocales payantes compatibles avec l’Amazon Echo. Dans les mois qui arrivent, la firme mettra en place la monétarisation de ce système d’application et de la partie financière qu’elle prélèvera à chaque achat d’apps sur son store. À noter que les abonnés d’Amazon Prime auront accès gratuitement à une partie de ses applications payantes.

Amazon prépare une puce d’intelligence artificielle pour rendre l’Echo plus rapide

Selon une rumeur lancée en février 2018 par le site The Information, Amazon prépare un processeur d’intelligence artificielle pour améliorer les appareils Alexa comme Amazon Echo. Cette puce permettrait de prendre en charge les commandes vocales de l’utilisateur beaucoup plus rapidement.

Actuellement, les requêtes sont transmises vers les centres de données d’Amazon. Les puces embarquées par les appareils Echo ne peuvent comprendre que quelques mots, tels que les mots servant à invoquer Alexa. Avec cette puce IA, Alexa pourrait prendre en charge les requêtes assez simples (donner l’heure, allumer les lumières) sans avoir besoin de l’aide des serveurs distants.

Amazon Echo rencontre Hal 9000

https://www.youtube.com/watch?v=FQn6aFQwBQU

C’est sans aucun doute un mauvais buzz dont se serait bien passé Amazon mais, pour les fans, de 2001 : l’Odyssée de l’Espace, c’est une belle référence pour les 50 ans. A la façon de l’IA de l’œuvre, Echo est devenu un peu… fou il y a quelques semaines. L’appareil émettait un rire diabolique à n’importe quel moment du jour ou de la nuit, même s’il n’était pas sollicité. De quoi faire croire de nombreux utilisateurs à un piratage ou un fantôme. Dans les faits, il s’agissait surtout d’un bug selon l’entreprise de Jeff Bezos. « Dans de rares circonstances, Alexa peut se tromper et entendre la consigne : ‘Alexa, ris’, alors qu’on lui demande autre chose ». Pas forcément l’explication la plus convaincante mais il faudra attendre pour voir si le problème disparaît.

A noter que de façon absolument pas du tout reliée mais très drôle, une IA basée sur la plateforme Echo d’Amazon est en préparation qui permettrait parler avec Hal 9000. On vous déconseille toutefois d’annoncer dans la maison qu’il faut débrancher l’IA. Même si le PDG a précisé que l’accessoire viendrait « sans la partie où l’IA tue des gens dans leur sommeil », nous vous conseillons d’éviter.

De nouvelles fonctionnalités pour l’Amazon Echo

Amazon continue par ailleurs son déploiement de nouvelles fonctionnalités. Bien sûr, celles-ci sont pour l’heure réservées à un public anglophone. Il faudra voir comment se fera la transition dans la langue de Molière.

Parmi les vraiment intéressantes, lancées depuis le début du mois de mars, on retrouve notamment la possibilité de suivi. Vous pouvez enchaîner des demandes sans avoir besoin de réveiller Echo à chaque fois. Nommé « follow-up mode », il permet de gagner du temps sans pour autant être encore à 100% optimal. Vous pourrez demander à Alexa d’éteindre la lumière dans un premier temps. Puis sans avoir besoin de répéter Alexa de lancer la musique. Impossible en revanche, de faire les deux demandes en même temps.

Vous avez du mal avec le jargon médical ? L’accord signé entre Amazon et l’entreprise spécialisée dans le domaine de la santé Cigna devrait vous intéresser. L’idée est de permettre aux usagers de faire le point sur leurs programmes de santé et leurs avantages. Bien sûr, un tel concept est spécifiquement pensé pour le marché américain. Mais, qui sait, cela pourrait inspirer la Sécurité Sociale ou les assureurs privés en France.

Amazon Echo arrive dans votre chambre d’hôtel

« Alexa for Hospitality« , c’est le nouveau programme du géant du e-commerce américain. Amazon compte lancer une nouvelle version de l’Amazon Écho destinée aux hôtels. À la différence de la version classique, celle-ci sera connectée directement au personnel de l’établissement. Ainsi, elle devrait remplacer les appels au room service en ce qui concerne les demandes des clients. Il sera possible de demander des informations pratiques, comme les heures d’ouvertures de la salle de sport ou les horaires de début et de fin du petit déjeuner. Si la chambre est équipée d’objets connectés comme les ampoules, le thermostat ou la télévision, l’Amazon Écho pourra les commander à distance.

On peut toutefois se poser la question du respect de la vie privée. Le milieu hôtelier pourrait être réticent à installer un tel appareil dans ses chambres d’hôtel. En effet, l’Amazon Echo pourrait effrayer les clients qui ne souhaitent pas avoir un « micro » dans leur chambre prêt à écouter leur vie privée. Toutefois Amazon Echo a déjà pris des dispositions à cet égard. Les enregistrements vocaux devraient être effacés chaque jour.

Amazon Echo inspire les tablettes Fire HD

Si Amazon met beaucoup d’énergie à améliorer son produit, la société n’oublie ses autres machines. Elle s’est ainsi inspirée de l’Amazon Echo pour la dernière mise à jour de ses tablettes Fire HD. Les versions 8 et 10 profiteront à partir de cette semaine des mêmes fonctions que l’assistant vocal. D’une demande, il sera possible d’accéder à la météo, à un flux vidéo et à de la musique en streaming.

Avoir accès à une partie des fonctions de l’Amazon Echo sur les tablettes Fire HD 8 et 10 permet d’en profiter d’une toute nouvelle façon. Cette arrivée correspond à une présence de plus en plus étendue d’Alexa en Europe, et plus particulièrement en France. En ajoutant un assistant connectée à ses tablettes, la société fait d’une pierre deux coups : un coup de com pour l’Amazon Echo et une valeur ajoutée pour ses autres machines.

Les enceintes de l’Amazon Echo se dotent d’un Equalizer

L’Amazon Echo s’adapte de plus en plus à tous les types d’utilisation, notamment en musique. Ce lundi 23 juillet, Amazon a ainsi annoncé que son enceinte connectée serait dotée d’un equalizer. Cette nouvelle fonction permettra d’ajuster les basses, les gammes et les aigus à sa guise. Les musiciens pourront au choix commander l’appareil à la voix avec Alexa, ou manuellement sur l’application dédiée. Les demandes faites vocalement devraient rester dans le même thème que les autres, telles que « Alexa, fais monter les basses » ou « Alexa, reset l’equalizer ».

Si les nouvelles fonctionnalités de l’Amazon Echo devaient en faire plaisir plus d’un, il faudra tout de même faire attention. En effet, une fois les basses mises au maximum par exemple, l’enceinte gardera les mêmes réglages, quel que soit le média. On peut donc vite se retrouver avec un film au son bien trop puissant. Ces fonctionnalités devraient être présentes dans les prochains jours aux Etats-Unis, mais aucune date n’est prévue dans les autres pays pour l’instant.

L’engagement local pour Alexa

C’est une nouveauté qui n’est pas encore pensée pour le marché mondial mais qui s’annonce prometteuse d’un point de vue des services de proximité. Vous pouviez déjà avoir les horaires d’ouverture d’une boutique près de chez vous. Désormais, ce sont beaucoup plus d’informations qui sont accessibles à travers une simple requête à Alexa.

Concrètement, grâce à ce partenariat avec le géant Yext, Alexa pourra désormais vous donner beaucoup plus d’informations détaillées. Attention, à la différence de Yelp, les informations sur Yext sont fournies par les entreprises et pas par des clients. L’objectivité n’est donc pas forcément au rendez-vous. En revanche, la précision si. Pour l’instant ce service est limité aux Etats-Unis, Canada, Australie et à l’Inde. La liste devrait s’allonger dans le futur.

Alexa Cast, une nouveauté avec du potentiel

Sur le papier, il paraît un peu difficile de s’enthousiasmer pour Alexa Cast. Vous pouvez jouer du contenu depuis votre smartphone vers vos équipements Alexa. La ressemble avec le ChromeCast est évidente. Par ailleurs, dans un premier temps, cette fonctionnalité est disponible uniquement pour Amazon Music.

C’est cependant le champ des possibles qui rend cette modification particulièrement intéressante avec la possibilité de jouer des films, des podcasts ou tout ce qui vous fera envie sur une foule d’équipements.

Une vraie compatibilité Amazon Music / Alexa

C’était une petite nouveauté particulièrement attendue pour les fans d’Amazon Music. Pouvoir caster du son facilement sur une enceinte ou n’importe quel équipement utilisant Alexa. Jusque-là, cela avait tout d’une gageure mais, le problème a désormais disparu. Enfin presque. L’entreprise de Jeff Bezos a décidé de mettre le paquet pour proposer une véritable expérience utilisateur. Il faut dire que s’ils veulent pouvoir être compétitifs face à Apple Music ou Spotify, c’est indispensable.

Concrètement, il sera désormais possible de synchroniser tout en quelques instants sans difficulté. Pour y avoir accès, c’est tout simple, il suffit de télécharger la nouvelle version d’Alexa Cast disponible sur iOS et Android. Ensuite, sélectionnez l’appareil sur lequel vous voulez écouter la musique. Bon après, pour que cela vaille le coup, il faut aussi avoir le bon équipement sonore mais, ça c’est entre vos mains.

La perception spatiale pour tous les équipements dotés d’Alexa

C’est ce que l’on nomme un problème de riches mais, si vous êtes concernés, on sent que vous allez apprécier. Jusque-là, Amazon avait proposé la perception spatiale sur ses Echo. Une fonction disponible désormais depuis deux ans. Cependant, pour les autres, c’était compliqué sans cette fonctionnalité. Concrètement, elle assure que seulement l’équipement le plus proche de vous réponde à vos commandes. Indispensable pour évaluer les confusions.

Désormais, Amazon propose cette fonctionnalité à tous les équipements fonctionnant avec Alexa. Cela permet aussi à une maison connectée de mieux fonctionner, ou tout du moins de façon plus efficace.

Un accès à Amazon Echo et Alexa pour les muets et les malentendants

If voice is the future of computing what about those who cannot speak or hear? I used @TensorFlow.js to make @AmazonEcho respond to sign language. #DeepLearning #AI #javascript pic.twitter.com/5OYyQHuiw9 — Abhishek Singh (@shekitup) 11 juillet 2018 Comme tout le monde le sait, l’Amazon Echo est un assistant vocal. Bien pratique pour gagner du temps, il est cependant inaccessible à certaines personnes. En effet, comment utiliser Alexa si on ne peut pas parler, entendre ou les deux ? La solution a été trouvée par le designer Abhishek Singh. Sur son compte Twitter, il a publié une vidéo montrant comment son ordinateur, en le filmant, traduisait vocalement ces gestes. Ainsi, l’Amazon Echo est capable de comprendre les ordres qui lui sont donnés, avant que sa réponse soit retranscrite sur l’écran. Pour accomplir cette tâche, Abhishek a utilisé le deep learning et a « enseigné » le langage des signes à la machine. Il explique avoir choisi la plateforme d’intelligence artificielle de Google TensorFlow.js pour cela. Comme le demandait le designer dans la légende de sa vidéo : « Si la voix est le futur de l’informatique, qu’en est-il de ceux qui ne peuvent ni parler ni entendre ?« . Grâce à sa méthode, une nouvelle porte pourrait s’ouvrir pour les muets et malentendants.

L’Amazon Echo piraté pour devenir un espion avant une réaction immédiate

Au cours de la 26ème édition de la DEFCON de Las Vegas début août, l’Amazon Echo a vu ses fonctions premières être détournées. Dans quel but ? Devenir un espion, mais surtout démontrer certaines failles à Amazon. En effet, l’opération a été effectuée par Wu HuiYu et Qian Wenxiang, deux chercheurs chinois en sécurité informatique. Le résultat obtenus est celui de plusieurs mois de travail ayant nécessité une intervention directe sur l’enceinte, et non seulement sur son logiciel. Il fallut démonter l’Amazon Echo et remplacer la puce contenant le micro-logiciel par une autre version. Il a ensuite été possible d’exploiter toutes les failles de l’appareil et d’introduire son réseau. Tous les Echo connectés sur ce dernier étaient donc accessibles et pouvaient être utilisés pour espionner des conversations.

Amazon a très vite réagi avec une mise à jour automatique sur tous les produits afin d’empêcher une telle opération d’être reproduite. Il n’est donc plus possible de s’introduire dans le réseau d’un Amazon Echo de cette façon, mais qui sait si une nouvelle méthode n’émergera pas dans les mois à venir.

Alexa et Cortana travaillent main dans la main avec l’Amazon Echo

En 2017, Microsoft et Amazon avaient annoncé leur projet de lier leurs assistants vocaux respectifs. C’est désormais chose faite aux États-Unis, via une bêta publique. Alexa et Cortana peuvent donc utiliser chacune les capacités de l’autre. Pour cela, il suffit de demander soit « Alexa, ouvre Cortana », soit « Cortana, ouvre Alexa » en fonction de l’appareil auquel on s’adresse. Pour l’instant, le concept contient toujours plusieurs problèmes, le plus important étant que chaque engin possède ses propres capacités. Il faut donc savoir qui fait quoi pour utiliser au mieux les possibilités offertes par ce « crossover » entre deux technologies. Aujourd’hui, Amazon et Microsoft se contentent de récupérer les avis des testeurs, et la bêta ne devrait pas se déplacer hors des États-Unis. Aucune date de sortie officielle n’a été estimée pour le moment pour cette collaboration qui pourrait offrir un nouvel horizon à l’Amazon Echo.

Amazon va travailler avec Getty pour les recherches visuelles

Echo Show et Echo Spot pourront désormais s’appuyer sur les immenses bases de données visuelles de Getty Images pour illustrer les recherches. Alors que la famille est en train de reprendre le contrôle de son entreprise, Getty a donc décidé de viser un public plus large pour ses contenus. Cet accord passé avec l’entreprise de Jeff Bezos permettra à Amazon de s’appuyer sur ses 200 millions d’images numériques pour les recherches sur les écrans des assistants Show et Spot.

Attention toutefois, ce n’est pas un accord universel pour l’instant. Cela sera uniquement disponible pour le moteur de recherche d’Amazon pas pour ceux qui construisent des skills pour Echo. Cela permettra concrètement à Amazon d’améliorer l’expérience utilisateur proposée avec Alexa son assistant intelligent.

L’avantage de s’appuyer sur une base de données aussi large que celle de Getty, c’est qu’elle couvre bien sûr l’actualité mais aussi des données relevant de culture générale. Par exemple, si vous vouliez savoir qui a gagné les Emmy Awards l’an dernier avant la cérémonie de ce lundi soir, dans cette perspective Echo pourrait vous donner le nom mais aussi la photo.

Une approche très clairement complémentaire et qui devrait plaire aux utilisateurs. Pour Amazon, cette annonce tombe à pic alors que les rumeurs d’une version du Google Home avec un écran commencent à émerger. Cet appareil qui arriverait frontalement en concurrence représente un défi de taille sur le marché. Dans cette perspective, toutes les armes sont bonnes à prendre.

Amazon Echo et les médias

De nouvelles fonctionnalités, « les skills« , sont disponibles en téléchargement. Certains médias ont déjà commencé à proposer leurs propres applications pour l’Amazon Écho. C’est le cas du HuffPost avec qui a décidé d’innover avec un nouveau format audio. Un décryptage de l’actualité lifestyle et des blogs « à travers deux formats courts quotidiens ». L’émission, disponible gratuitement sur l’Amazon Écho, prend la forme d’une discussion entre un journaliste et un robot nommé Huffie. Le premier édito est disponible en libre accès sur YouTube. Un coach bien être nous livre des conseils pour vivre plus sereinement, comme par exemple apprendre à méditer à l’heure de l’apéro. Une initiative originale qui devrait être suivie par d’autre radio et bulletin d’informations.

Apple Music arrive sur les enceintes connectées Echo

C’est un partenariat qui va faire des heureux. Les abonnés au service de streaming musical de la marque à la pomme pourront écouter les chansons sur les appareils Echo d’Amazon. C’est l’entreprise de Jeff Bezos qui l’a révélé dans un message de blog.

Nous en avions déjà eu un avant-goût le 9 novembre dernier. Amazon annonçait alors une refonte de son partenariat avec Apple. Cela augurait notamment de la vente de l’iPhone ou encore de l’iPad directement depuis le site de e-commerce en Europe, aux Etats-Unis ou encore au Japon à travers la marque à la pomme et plus des vendeurs tiers. Cependant, l’entente entre les deux géants ne s’arrête pas là.

Ce partenariat sert surtout à combler un vide. Sur le HomePod d’Apple, il n’y a pas Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. Celui-ci ne peut pas non plus accéder à l’offre de streaming musical de la marque à la pomme. Ils se retrouvent donc à mi-chemin sur un produit intermédiaire. Surtout, il s’agit de l’accessoire de ce genre le plus populaire actuellement. Cela justifie sans doute pour Apple de ne plus proposer uniquement ses services dans un cercle fermé.

Surtout, Apple Music prend là une place intéressante dans le cadre de la concurrence que le service se livre avec Spotify. A l’heure actuelle, ce dernier compte encore 87 millions d’abonnés mensuels contre seulement 50 millions pour Apple. Pour Amazon, c’est bien entendu un service de poids qui vient renforcer l’attrait de l’Echo auprès des clients.

Les appels Skype arrivent sur Echo

Une nouvelle qui devrait faire plaisir aux amateurs de l’enceinte Amazon Echo. Il sera désormais bien plus facile de l’utiliser pour passer des appels Skype. C’est une nouvelle étape logique dans le rapprochement entre les deux entreprises. Microsoft a opté pour Alexa suite au succès très limité de Cortana. On trouve aussi les services de Xbox dans Alexa depuis relativement peu de temps. La nouvelle étape consiste donc en une intégration plus poussée de son service Skype directement aux produits Echo.

Cela permet pour Amazon de compenser le principal défaut de ces nouvelles enceintes. Les appels Alexa ne fonctionnent qu’entre les propriétaires d’appareils Echo. Impossible de téléphoner à un fixe ou un mobile. Cependant, avec Skype, c’est un public potentiel beaucoup plus large qui s’ouvre. Le fonctionnement s’annonce relativement simple : « Alexa appelle **** sur Skype ». Bien sûr, en cas d’enceinte connectée dotée d’un écran, il sera possible de faire un appel vidéo.

Reste à voir du côté de Microsoft quel sera l’avenir concret pour Cortana après cette décision. Pour ceux qui veulent utiliser Skype, il faudra attendre encore un peu. Cela va être fait progressivement dans les prochains mois.

L’IA de l’Amazon Echo bientôt dotée d’intuition et d’émotions ?

Les ingénieurs d’Amazon travailleraient à doter Alexa d’intuitions. Par intuitions, il faut y voir un mot de marketing. En réalité, le concept est d’analyser les comportements routiniers de l’utilisateur afin de pouvoir prévoir et anticiper ceux-ci. Si, par exemple, vous demandez à Alexa de fermer les volets tous les soirs vers 21h, l’assistant personnel pourra vous proposer de le faire si vous ne le lui avez pas demandé. Il ne s’agit pas d’une nouveauté. Cette approche s’appelle l’apprentissage de préférence et est déjà utilisé par d’autres intelligences artificielles.

Amazon souhaiterait permettre à Alexa de percevoir les émotions dans la voix de ses utilisateurs afin de proposer des actions pour l’aider. Le géant américain a évoqué, en cela, une conscience émotionnelle rudimentaire de son assistant personnel. Certains changements dans la voix trahissent une émotion. Une voix apathique dénote une tristesse, dépression, ennuie, etc. Alexa pourrait donc détecter prochainement ces variations d’intonations et proposer des actions pour aider l’utilisateur comme si l’IA était dotée d’empathie et d’émotions propres. Il s’agit, là aussi d’un terme de marketing et l’analyse de la voix pour capter des émotions n’est pas nouveau non plus.

Si certains saluent ces avancées, d’autres rappellent qu’Amazon est avant tout un commerçant et qu’il est assez dangereux que le géant américain connaisse nos émotions. C’est effectivement une porte grande ouverte pour le marketing et la vente en poussant à la consommation grâce à l’activation de leviers inconscients liés aux émotions.

Contrôler un stick Fire TV avec Alexa et Amazon Echo

Si vous utilisez un stick Fire TV avec votre téléviseur, Amazon a commencer à déployer une mise à jour en octobre 2020 pour vous ajouter plusieurs commandes vocales. Pour ce faire, il faudra bien évidemment utiliser votre enceinte connectée Amazon Echo, le tout fonctionnant grâce à l’assistant vocal Alexa.

Avec cette mise à jour, il sera donc possible de consulter son agenda et la météo ou encore écouter de la musique. À cela s’ajoute la possibilité de regarder en direct le flux vidéo issu d’une caméra connectée compatible.

De fait, il était déjà possible de réaliser certaines de ces actions, mais il fallait jusqu’ici passer par une télécommande. Ces améliorations du logiciel apportent donc une option main libre.

De plus, il faut signaler qu’il était déjà possible de connecter un stick Fire à un appareil Echo, mais les fonctionnalités se limitaient uniquement au contenu vidéo. Grâce à cette mise à jour, un téléviseur normal peut se transformer un véritable écran connecté, de type Echo Show.

Selon Amazon, cette mise à jour concerne tous ses appareils Alexa et ses appareils Fire TV à l’exception notoire des Echo Show et Echo Show Spot. Pour l’heure, elle n’est disponible qu’aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume-uni, mais elle devrait arriver en France dans le futur.

CES 2019 : la guerre des assistants personnels entre Google et Amazon ?

Lors du salon Consumer Electronics Show 2019 de Las Vegas qui s’est déroulé en janvier 2019, nous avons beaucoup entendu parler de Google Assistant et d’Alexa. Google a annoncé de très nombreux nouveaux produits ayant adopté l’assistant virtuel du géant des moteurs de recherche. Le nombre d’annonces concernant une telle adoption d’Alexa a été bien moindre. Google s’est aussi vanté d’approcher le milliard d’installation de son assistant personnel. Il est vrai que l’on retrouve celui-ci sur de très nombreux smartphones équipés d’Android.

Amazon de son côté mise davantage sur la collaboration. De très nombreux nouveaux objets connectés sont estampillés compatibles Amazon Echo, comme si ne pas proposer une telle compatibilité était aujourd’hui rédhibitoire pour un objet connecté. Les grandes marques ont d’ailleurs développé une telle collaboration avec le géant américain.

De là à penser que les deux assistants personnels ont lancé une guerre des Titans pour dominer le monde il n’y a qu’un pas. Siri et Bixby étant à la traîne, les deux géants Amazon et Google se taillent donc la part du lion mais souhaiteraient aussi damer le pion au concurrent.

Google Home Hub vs Amazon Echo Show

Le Google Home Hub serait un Smart Display (écran connecté) conçu par Google pour concurrencer le Amazon Echo Show. Ce produit n’a pas encore été annoncé officiellement, mais des images en fuite viennent d’être dévoilées par le site Mysmartprice.

En juin 2017, Amazon lançait son écran connecté Amazon Echo Show. Tout comme l’enceinte connectée Amazon Echo, cet appareil embarque l’assistant virtuel Alexa afin de prendre en charge les requêtes vocales de l’utilisateur. Toutefois, ce produit se distingue par un écran tactile de 7 pouces permettant d’accompagner les réponses orales d’informations visuelles. Il s’agit du tout premier » Smart Display « .

Plutôt que de répondre à Amazon avec son propre Smart Display, Google avait initialement choisi de laisser des tiers s’en charger. Ainsi, lors du CES de janvier 2018, Google avait annoncé quatre écrans connectés sous Google Assistant respectivement fabriqués par Lenovo, JBL , Sony et LG.

Depuis, les appareils Lenovo Smart Display et JBL Link View ont été commercialisés. Ceux de Sony et LG seront lancés prochainement.

Les Smart Displays de Lenovo et JBL se révèlent très convaincants, et apportent même plusieurs améliorations par rapport au device d’Amazon. Cependant, il semblerait que Google ait finalement décidé de retrousser ses manches et de défier Amazon avec son propre produit.

Google Home Hub : la concurrence « Made in » Google contre Alexa d’Amazon

Le site Mysmartprice vient de dévoiler des rendus visuels en fuite d’un appareil qui porterait le nom de » Google Home Hub « . Il s’agirait d’un écran connecté sous Google Assistant directement conçu par Google.

Selon la source, cet appareil serait équipé d’un écran tactile 7 pouces et serait proposé en coloris blanc ou noir pour un prix d’environ 150 dollars. Il est fort probable que ce Smart Display soit dévoilé lors de l’événement » Made by Google » d’octobre 2018, aux côtés du smartphone Pixel 3 et d’autres surprises.

Il faudra attendre cette présentation officielle pour découvrir tous les secrets du Home Hub, mais il est fort probable que Google ait songé à des fonctionnalités novatrices pour se distinguer par rapport à la concurrence.

Suite au succès phénoménal des enceintes connectées, les Smart Displays s’annoncent comme la prochaine mode. Reste à savoir si ces produits recevront le même accueil chaleureux de la part des consommateurs.

Un mod d’Amazon Echo permet à Alexa d’utiliser la langue des signes

Tout le monde se concentre sur les systèmes activés par la voix mais, que se passe-t-il pour ceux qui sont muets ou sourds ? Début de solution ave un mod pour Amazon Echo qui reconnait désormais la langue des signes.

C’est le genre de problème auquel on ne pense pas vraiment à moins d’être concerné. Pourtant, certaines évolutions technologiques laissent des gens derrière eux. A moins d’être pensés dès l’origine pour tous, ce sont des défis inattendus qui se présentent parfois.

Le mod Amazon langue des signes est venu de la communauté

Au train où vont les choses, on peut penser que Siri n’était qu’un précurseur. Les assistants contrôlés par la voix seront partout ou presque mais, il faut pouvoir s’adapter à ceux qui sont laissés sur le bord de l’autoroute technologique. Le développeur Abhishek Singh a décidé d’apporter sa pierre à l’édifice en créant un mod permettant à Alexa de comprendre quelques bases en langue des signes. L’utilisation est relativement simple. Amazon Echo, connecté à un ordinateur et une webcam, permet de comprendre quelques gestes basiques.

Le projet s’est révélé plutôt dur à développer selon ses explications. Il mêle javascript et apprentissage machine. Cependant, faute de trouver une base de données avec laquelle alimenter cette dernière, il a du le faire lui-même. Pour l’instant, cela reste donc particulièrement basique mais, le code a été rendu public pour permettre à n’importe qui d’aller plus loin. Amazon semble déjà y penser puisque sa dernière mise à jour permet d’utiliser Alexa sans l’utilisation de la voix. L’apprentissage de la langue des signes est désormais la prochaine étape…

L’Amazon Echo 3 : presque une copie de la 2, mais en mieux

La troisième génération de l’enceinte connectée d’Amazon ressemble beaucoup à la précédente. Toutefois, cette version sortie en 2019 propose une reconnaissance vocale plus poussée en plus d’une entrée mini-jack absente sur la deuxième version. Enfin, si le look reste globalement inchangé depuis son prédécesseur, l’Amazon Echo 3 offre un design un peu plus recherché.

Par contre, il ne faudra pas s’attendre à un miracle au niveau sonore. En effet, les performances audio de l’appareil restent conformes à ce qu’on attend d’Amazon : un très mauvais son, juste bon pour donner des commandes à Alexa.

Pour écouter de la musique, il faudra donc chercher ailleurs.

Amazon Echo 3 vs Echo 2

Au niveau du design, les deux enceintes s’en tirent à égalité. Toutefois, il faut signaler l’amélioration conséquente de l’audio la 3. En effet, si celui-ci n’est pas encore optimal sur cette troisième version, il est qualitativement supérieur par rapport à celui de la deuxième version. Pour ce faire, Amazon a repensé l’architecture audio de l’Echo 3. Enfin, cette dernière est « certifiée pour les humains », contrairement à la 2. Ce label de l’e-commerçant assure une utilisation simplifiée à la portée de chacun. Entre la 2 et la 3, on préfèrera donc l’Echo 3, sauf si on veut vraiment faire des économies.

L’Echo 3 face à l’Echo Dot

Bien évidemment, votre choix se fera principalement selon la taille et le prix de l’enceinte que vous voulez acheter. Le troisième critère sera le son. Si vous ne souhaitez qu’un appareil pour profiter d’Alexa, l’Echo Dot fera l’affaire. Mais si vous désirez un système multiroom, tout en profitant d’Alexa, l’Amazon Echo 3 reste la meilleure option. Cependant, les capacités audio de l’Echo 3 étant limitées, la plupart d’entre nous se satisferont de la Dot. On achètera une autre enceinte pour tout ce qui nécessite un meilleur son.

Amazon Echo : ce que vous devez absolument faire avant de vous en séparer

Pour des raisons de sécurité, mieux vaut désynchroniser votre compte avant de remplacer votre enceinte Amazon Echo. En effet, il est possible que son futur propriétaire puisse utiliser vos coordonnées bancaires à des fins commerciales.

Pour se faire, il faut donc effacer toutes traces de votre compte Amazon de votre appareil. À cet effet, ouvrez l’application via votre smartphone et sélectionnez « Appareils ». Vous devriez pouvoir choisir l’enceinte à retirer, celui dont vous voudriez vous en séparer. Une fenêtre apparaît alors pour confirmer votre choix.

Toutefois, cette méthode peut varier en fonction des modèles. De la première à la troisième génération, le bouton « reset », ou « Microphone Off » et « Action » doivent être maintenus assez longtemps, jusqu’à ce qu’une lumière orange apparaisse. Parfois, il faut le maintenir simultanément avec le « Volume bas ».

Quelle taille d’écran choisir pour son Amazon Echo Show ?

Le critère de choix lors de l’achat d’un appareil Amazon Echo se réfère à deux possibilités : l’enceinte ou l’écran. Bien qu’il arrive souvent que les utilisateurs préfèrent acheter « plus grand », un autre paramètre prend le dessus, en référence à la taille de l’écran. À cet effet, on distingue les trois modèles principaux proposés par Amazon : l’Echo Show 5, 8 et 10.

D’entrée, l’Echo Show 5 se vend à 54 euros et dispose d’un écran 5.5 pouces avec une résolution de 960 x 480. D’autre part, en milieu de gamme, le prix de l’Echo Show 8 s’élève à près de 88 euros. Toutefois, l’écran mis à disposition fait 8 pouces avec une résolution de 1280 x 800. Enfin, pour compléter la gamme, l’Echo Show 10 coûte presque 210 euros, avec un écran à hauteur de 10.1 pouces, pour la même résolution que le précédent, soit 1280 x 800.

Le choix repose donc sur l’utilisation de l’écran de l’appareil. En outre, si vous souhaitez regarder des vidéos, un écran plus grand serait plus adéquat. En revanche, pour la qualité sonore, le plus petit Echo Show rend la lecture, ainsi que la voix d’Alexa plus adaptée. Sinon, pour la prise de photos ou une connexion audio, le dernier modèle dispose de meilleures caractéristiques.

FAQ sur Alexa

Alexa fonctionne de manière naturelle lorsqu’elle s’active. L’appareil repère votre voix dès l’écoute du mot clé « Alexa ». Il enregistre alors la commande prononcée après ce mot d’activation, qui est analysée et interprétée. Ce dernier exécute l’ordre donné à travers l’appareil concerné : thermostat, serrure, ampoule, etc.

Quelle application télécharger pour Alexa ?

L’application mobile Amazon Alexa permet aux utilisateurs de l’assistant vocal de configurer leur appareil. Disponible sur Android, l’application autorise le contrôle à distance de votre appareil tout en disposant de fonctions avancées. De ce fait, vous pourrez jouer de la musique ou prendre le contrôle de votre maison connectée.

Est-ce qu’il faut un abonnement pour Alexa ?

Il est possible d’utiliser Alexa, et ce, même sans aucun abonnement. Toutefois, il permet de profiter d’options et de fonctionnalités supplémentaires liées à l’abonnement. Par exemple, un service de musique en streaming auquel vous êtes abonnés vous permet de profiter pleinement de ce produit.

Quel est le prix d’Alexa ?

Les enceintes d’Amazon Echo sont le modèle de base de l’assistant vocal. Leur prix varie entre 59 et 99 euros pour les entrées de gamme et la 2ème génération. L’Echo Plus de la 2ème génération, un modèle plus avancé coûte 229 euros. Enfin, on retrouve Alexa à travers l’Echo Show 5 et 8, pour respectivement 89 et 129 euros.

Source : phonandroid.com