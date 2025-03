Amazon Fire TV Stick arrive aussi en Europe

Amazon se lance aussi dans le marché des clés HDMI en lançant Amazon Fire TV Stick, une clé HDMI permettant de diffuser tout le contenu de votre smartphone, tablette, ordinateur directement sur votre téléviseur.

Amazon se lance dans le marché des clés HDMI

Le mode d’utilisation est identique au Chomecast de Google, mais Amazon se lance dans des mises à jour qui feront de sa clé HDMI celle qui propose des services uniques que les autres comme Microsoft avec sa Wireless Display Adapter, ou encore Dell avec sa Wyse Cloud Connect ne possèdent pas.

La clé HDMI débarque en Allemagne et en Grande-Bretagne

Amazon s’est donc lancé dans le marché avec sa Fire TV Stick qui se présente comme les précédentes sous forme d’une clé USB avec un embout HDMI. La commercialisation de Fire TV Stick fut un succès outre-Atlantique, c’est donc tout naturellement qu’Amazon souhaite maintenant s’attaquer au marché en Europe.

Dès le 15 avril 2015, c’est l’Allemagne et la Grande-Bretagne qui pourront profiter de sa sortie. Il est déjà possible de la précommander, le prix initial est annoncé à 40 euros. Soit un peu plus cher que la Chromecast de Google (35 dollars).

Les caractéristiques techniques

La clé HDMI d’Amazon est équipée d’un processeur dual-core couplé à 1 Go de RAM et dispose de 8 Go d’espace de stockage. Fire TV Stick se branche sur n’importe quel téléviseur possédant un port HDMI, et permet une vaste gamme de services de vidéos en ligne via WiFi, incluant Netflix, BBC iPlayer, Sky News, Demand 5, Spotify et Prime Instant Video.

Une télécommande et un menu personnaliser

Contrairement à la Chromecast, Fire TV Stick ne nécessite pas l’utilisation de votre smartphone, il est équipé d’une télécommande et propose un menu personnaliser pour s’adapter au mieux à vos habitudes, l’application mobile est gratuite et accessible sur iOS et Android.

Amazon a également lancé en février 2015, Fire TV, un boîtier qui diffuse des vidéos, mais qui permet aussi de jouer à des jeux pour un peu moins de 100 €. Reste à savoir si les Allemands et les Anglais en seront satisfaits et que l’offre d’Amazon pourra s’étendre jusqu’en France.

Quel VPN pour Fire Stick choisir ?

Lorsqu’il s’agit de choisir un VPN pour Fire Stick, il est essentiel de faire le bon choix pour garantir à la fois sécurité, confidentialité et performance. Dans ce classement, nous avons pris en compte plusieurs critères clés : la vitesse de connexion, la sécurité des données, la facilité d’installation, la compatibilité avec les services de streaming et, bien sûr, la fiabilité générale du service.

Nous avons testé et comparé les principales options disponibles sur le marché afin d’offrir un guide objectif, adapté à tous les besoins. L’objectif est simple : aider chaque utilisateur à faire un choix éclairé pour profiter de son Fire Stick en toute tranquillité, sans compromis sur la sécurité ou l’expérience de streaming.

NordVPN : sécurise et débride le streaming en toute simplicité On aime Sécurité accrue

Vitesse de connexion ultra rapide avec NordLynx

On aime moins Abonnement cher

Pas de support téléphonique NordVPN Sécurise et débride le streaming en toute simplicité Visiter le site On ne va pas se mentir : NordVPN, c’est le genre de service qui impressionne quand il fonctionne. Avec une infrastructure colossale de 7 400 serveurs répartis dans 118 pays, on peut oublier les limites géographiques. Netflix US, BBC iPlayer, ou même Disney+, tout devient accessible. En plus, avec la technologie NordLynx, la vitesse est au rendez-vous. Pas besoin d’attendre des heures pour que nos vidéos se chargent ou de subir des ralentissements pendant nos sessions de streaming. Le service reste fluide, même avec les contenus les plus gourmands en bande passante. Côté sécurité, on est sur du haut de gamme. Avec un chiffrement AES-256, aucune donnée n’échappe à la protection. On peut naviguer en toute tranquillité, sans craindre de fuites DNS ou de surveillance de notre activité en ligne. NordVPN met un point d’honneur à garantir notre anonymat. Les seules ombres au tableau ? Pas de version gratuite (mais, franchement, ça ne surprend pas venant d’un service premium comme celui-ci) et un support client uniquement via chat. Mais au regard des performances exceptionnelles et de la sécurité qu’il offre, ces petits bémols passent largement au second plan.NordVPN reste une valeur sûre : puissant, rapide et sécurisé, c’est un VPN qui nous accompagne partout avec confiance. Caractéristiques techniques Serveurs : 7400+

Pays couverts : 118 pays

Connexions simultanées : 10

Surfshark : streaming sécurisé et illimité On aime Cryptage puissant



Accès à tous les contenus de streaming, où que vous soyez On aime moins Une structure de réseau limitée

Quelques appareils plus anciens non supportés Surfshark Streaming sécurisé et illimité Visiter le site Avec Surfshark sur Firestick, on franchit un nouveau cap. Ce n’est pas juste un VPN parmi tant d’autres, c’est une promesse de fluidité, de sécurité et de liberté totale. On navigue comme on veut, où on veut. Netflix US, BBC iPlayer, Disney+ ? On a tous les accès. Premièrement, la vitesse est impressionnante. Avec Surfshark, on bénéficie de vitesse de connexion ultra-rapide, idéale pour streamer nos films ou séries préférées. Pas de lags, pas de ralentissements. C’est du direct, comme si on n’utilisait même pas de VPN. Et pour couronner le tout ! Surfshark garanti des connexions simultanées en illimité. Un seul abonnement, et nous sommes libres de protéger autant d’appareils que nous le souhaitons. Ordinateur, smartphone, tablette… tout y passe. La seule vraie limite, c’est notre imagination (et peut-être la prise électrique disponible). On parle ici de tranquillité d’esprit totale, sans jamais se soucier de combien de gadgets sont connectés. Caractéristiques techniques Serveurs : 3 200 serveurs

Pays couverts : 95 pays

Connexions simultanées : illimitées

CyberGhost : une expérience de streaming sûre et anonyme On aime Anonymat total, aucune fuite

Vitesses de connexion optimales On aime moins Tarif un peu élevé

Débits inférieurs à la moyenne CyberGhost Une expérience de streaming sûre et anonyme Visiter le site CyberGhost, ce nom résonne comme une promesse : celle d’un VPN capable de passer à travers n’importe quel mur de géoblocage. Armé de plus de 12 000 serveurs répartis sur 100 pays, le service s’ouvre sur un choix infini de séries et films. Débloquer Netflix US, BBC iPlayer ou Disney+ ? C’est dans la poche ! Le tout avec un anonymat béton grâce à son chiffrement haut de gamme. La vitesse, bien qu’un peu en dessous de celle de certains concurrents, reste largement suffisante pour une expérience de streaming fluide et sans interruptions. Que ce soit pour regarder des séries ou des films en HD, on est loin des problèmes de lag ou de buffering. La sécurité avec CyberGhost est également irréprochable. Le service utilise un chiffrement AES-256 qui nous garantit une protection maximale de nos données personnelles. Naviguer, streamer, ou télécharger, tout ça se fait en toute tranquillité, sans risquer de perdre notre confidentialité. De plus, avec une politique de non-conservation des logs, nos activités en ligne sont totalement anonymes, ce qui est un vrai plus.Le seul point qui nous fait un peu tiquer, c’est la limite de 7 appareils autorisés. C’est pratique pour un usage personnel ou en famille, mais pour ceux qui aiment connecter tous leurs appareils, ça peut être un peu contraignant. Certains concurrents offrent une plus grande liberté à ce niveau, mais cela reste un compromis acceptable, surtout avec tous les autres avantages du service.. Caractéristiques techniques Serveurs : + 12 000

Pays couverts : 100 pays

Connexions simultanées : 7

Compatibilité : Android, iOS, Linux, Windows, Mac

Abonnement : à compter de 1,89 €/mois

ProtonVPN : Un streaming sécurisé et sans restrictions On aime Version 100 % gratuite

Pas d’inscription compliquée On aime moins Vitesse limitée sur le plan gratuit ProtonVPN Un streaming sécurisé et sans restrictions Visiter le site Avec Proton VPN sur Firestick, on touche enfin à ce qu’on a toujours voulu : un VPN qui fonctionne sans accrocs, rapide, sécurisé, et surtout, sans nous forcer à sortir la carte bancaire. La première chose qu’on remarque, c’est la vitesse. Avec Proton VPN, on peut profiter de 85 Mbps, ce qui permet de streamer nos séries ou films sans jamais ressentir de lenteurs. On est vraiment dans l’expérience fluide, sans interruption, peu importe le contenu. Que ce soit pour regarder Netflix ou jouer à un jeu, tout se charge rapidement, sans frustration. Ensuite, il y a la politique de données illimitées. Contrairement à d’autres services où chaque Go compte, ici, on est libre de regarder ce qu’on veut, quand on veut, sans jamais penser à un quota. C’est une vraie libération, surtout quand on sait qu’on peut faire des marathons de séries sans se soucier des données.En matière de sécurité, Proton VPN ne laisse rien au hasard. Il utilise un chiffrement AES-256, ce qui garantit que toutes nos données sont parfaitement protégées. On peut naviguer, regarder et streamer sans jamais craindre que nos informations personnelles soient compromises. En plus, il n’y a pas de fuite de données, même sur des réseaux publics. On peut donc être sûr qu’on garde notre confidentialité intacte. Caractéristiques techniques Serveurs : 24

Pays couverts : 3 pays

Connexions simultanées : 1

Compatibilité : iOS, Android, Windows, Chromebook, Linux, macOS

ExpressVPN : un VPN gratuit idéal pour le streaming

On aime Couverture internationale étendue

Serveurs fonctionnant en RAM On aime moins Frais d’abonnement supérieurs à la moyenne

Connexion instantanée limitée

ExpressVPN Un VPN gratuit idéal pour le streaming Visiter le site

ExpressVPN figure parmi les VPN riches en fonctionnalités avec une efficacité très appréciée. Cela explique en partie pourquoi il compte à ce jour près de 3 millions de participants. Lancée sur le marché en 2009, cette solution se montre à la fois efficace et très sécurisée. De plus, elle propose un débit de connexion record, grâce à son protocole Lightway.

Actuellement, ce réseau exploite une structure comprenant 3 000 serveurs dans plus de 160 emplacements différents. Par ailleurs, ExpressVPN prend en charge la plupart des systèmes actuels ainsi que plusieurs terminaux. Le service offre également diverses caractéristiques de sécurité, telles que le cryptage électronique, le kill switch et le tunneling. Sa stratégie de protection fait l’objet d’un audit régulier par PwC.

Au niveau de la confidentialité, ce service adopte une approche « zéro log ». De ce fait, en aucun cas l’outil ne recueille ni conserve les données personnelles de ses consommateurs. Le recours à ExpressVPN permet de débloquer environ 40 SVoD ainsi que diverses stations de télévision. Grâce à ce VPN, il est possible d’accéder aisément à une vingtaine de catalogues Netflix.Comme tout autre service, il est possible de tester les performances d’ExpressVPN pour une durée de 30 jours. Au terme de cette dernière, les utilisateurs non satisfaits bénéficieront d’un remboursement.

Caractéristiques techniques

Serveurs : 3 000

Pays couverts : 94 pays

Connexions simultanées : 5

Compatibilité : iOS, Android, Windows, Linux, macOS, smart TV, routeurs

