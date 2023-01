One Piece : découvrez les acteurs de la série Netflix

Le géant du streaming a publié une partie du casting de son adaptation en série live du manga japonais One Piece qui sortira en 2023. De plus, on peut découvrir les premiers visuels.

One Piece est une série de mangas par le dessinateur et scénariste japonais Eiichirō Oda. En 1999, le studio Toei Animation a produit une version anime de la pièce qui aura séduit le cœur des fans des quatre coins du monde. Actuellement, une adaptation live est en cours de réalisation par Netflix.

Casting de One Piece : qui sont les heureux élus ?

Les noms des acteurs qui incarneront les personnages de la série ont fait surface pendant le Netflix Festival Japan 2021. Cette information tant attendue a également été publiée sur Twitter Netflix Geeked. Cependant la date de diffusion reste encore inconnue. Les photos de chaque acteur étaient présentées sous forme d’affiches de recherche de la Marine.

C’est le jeune mexicain de 18 ans Inaki Godoy qui va interpréter Luffy D. Monkey, le personnage principal de la pièce. Taz Skylar, avec son look à la Eminem, prendra le rôle de Sanji Vinsmoke. Mackenyu, le fils de Sonny Chiba incarnera Roronoa Zoro. Jacob Romero Gibson sera dans la peau de Usopp. Et pour finir, Emily Rudd jouera Nami le chaton chapardeur.

Autres détails à tenir en compte

L’aboutissement à ce casting constitue un grand pas dans le projet d’adaptation de la pièce One Piece. En effet, celui-ci a débuté tôt dans l’année 2017. Le leader mondial du streaming a octroyé un immense budget pour la série. Une première saison comportant 10 épisodes est prévue pour sa sortie. Elle fera donc référence à la « Saga East Blue » qui marque le commencement du manga.

One Piece Netflix a publié sur Twitter une traduction du message d’Eiichirō Oda. Le mangaka japonais paraît enthousiaste, voire excité, vis-à-vis de l’évolution du projet. « Ce sont eux qui seront nos Pirates du Chapeau de Paille ! », dit-il dans son annonce, concernant le casting des acteurs.

D’après la traduction, la collaboration entre Netflix et Tomorrow Studios reste désormais en vigueur pour la réalisation de cette version live action. L’auteur rassure d’ailleurs que « l’on a bien progressé tout ce temps ».

« Cette approche peut offrir quelque chose de spécial », ajoute-t-il. Il invite également le public à attendre plus d’informations à l’avenir, puisqu’apparemment, la série va « prendre encore un peu de temps ».

Voici un premier visuel publié par Netflix :

Découvrez également la première affiche officielle confirmant une sortie en 2023 :