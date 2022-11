Berserk : le guide complet pour tout savoir sur le manga et l’anime

Berserk relate l’histoire de Guts, un mercenaire solitaire maniant fort bien l’épée, dans un décor ultra sombre et fantastique. C’est un ensemble de manga et d’anime.

Griffith, un élégant guerrier bat Guts qui se lie d’amitié à contrecœur avec lui et rejoint sa bande. C’est le début d’une histoire complexe, sinistre et parfois brutale mêlant trahison et bain de sang. Voici le guide ultime pour vous éviter de vous laisser dépasser par cette effusion de sensations et d’art.

De quoi parle Berserk ?

Cette histoire suit la vie tragique et solitaire de Guts. Ce guerrier né a assassiné son père avant de se lancer en tant que mercenaire. C’est Griffith, l’élégant guerrier aux cheveux blancs qui le bat. Guts le rejoint alors dans sa guerre pour un empire médiéval. Toutefois, l’ambition grandissante de Griffith fait naître quelques désaccords entre eux, transformant leur amitié en animosité. D’autant plus que d’obscures sinistres et mystérieuses forces ont commencé à se rallier à eux.

Un guerrier squelettique et un visage démoniaque lancent alors d’énigmatiques avertissements à Guts. Quant à Griffith, il a de plus en plus l’esprit tordu par ses désirs de plus en plus malsains. Ses actions provoquent des évènements impactant l’état du monde.

L’histoire évolue au-delà de son intrigue et de son cadre d’origine. De nombreux personnages vont et viennent selon son évolution. La plupart connaissent une mort brutale pendant « l’Éclipse », un moment décisif marquant le ton sombre de la série et la nature à toute épreuve de narration.

Berserk est né de quel esprit ?

Cette histoire est née de l’imagination de Kento Miura alors qu’il n’avait encore que 18 ans. Ce n’est toutefois que quelques années plus tard en 1989, que Berserk a été lancé. Il s’est notamment inspiré du personnage de Mad Max, souhaitant placer un personnage brûlant de vengeance dans un monde sombre et cruel.

Miura est l’un des mangakas les plus aimés. Malheureusement, son perfectionnisme a contribué au surmenage puis à la mort précoce de cet écrivain à seulement 54 ans. Il est mort d’une insuffisance cardiaque.

Qui sont les principaux personnages de Berserk ?

Guts est sans surprise, le personnage central de cette histoire. Il vit en solitaire jusqu’à ce qu’il rejoigne la bande à Griffith. Guts trouve même un but plus significatif à sa vie après être tombé amoureux d’un de ses membres Casca. C’est la seule femme du groupe de mercenaires et méprise totalement Guts qui est devenu le favori du chef de la bande Griffith. Leur relation semble cependant vouée à l’échec.

Griffith quant à lui, est un guerrier à la tête d’une bande de mercenaires et qui a réussi à forcer Guts à rejoindre leur groupe. Les deux se respectent mutuellement et se lient même d’amitié.

Où visionner et lire Berserk ?

La version anime originale et très recherchée de cette histoire est inaccessible en streaming. Vous pouvez cependant la commander en format physique sur des boutiques en ligne comme Amazon.

Pour que vous ne vous emmêliez pas, regardez l’anime dans l’ordre suivant :

Berserk (1997, anime de 25 épisodes) Berserk : L’Âge d’or I – L’Œuf du roi (film) Berserk : L’Âge d’or II – La Bataille de Doldrey (film) Berserk : L’Âge d’or III – L’Avent (film) Berserk (2016-2017, anime de 36 épisodes)

Néanmoins, l’anime original est prévue débarquer sur Netflix dès le 1er décembre 2022 (suivez notre guide des nouveautés du mois sur Netflix pour ne pas rater cette sortie).

En attendant, vous pouvez visionner la trilogie Golden Âge des films Berserk sur Netflix. Ces films relatent la partie de l’histoire de l’arc de 1997. Ils vous préparent aux deux saisons de la version anime qui est bien plus moderne. Cette série animée est toutefois très critiquée pour son style d’animation numérique malgré son récit fidèle de l’histoire.

Ces critiques ont fait que la série animée n’a pas fait long feu. Elle n’a duré que deux saisons mettant en place les prochains arcs de l’histoire de Guts. Ce dernier commence à trouver le chemin de la rédemption dans cet anime malgré la continuation de sa quête sanglante de vengeance.

Quant à la version manga de cette histoire, elle a été publiée dans le magazine Animal House/Young Animal.