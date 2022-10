Netflix : découvrez le transfert de profil (et pourquoi c’est une mauvaise nouvelle)

Netflix vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité de transfert de profil vers un nouveau compte. Après des mois de tests, Profile Transfer est enfin disponible.

Netflix veut offrir à chaque personne partageant un même compte avec un autre, la capacité de transférer son profil vers un nouveau compte. Cette fonctionnalité a un intérêt certain pour les utilisateurs, mais aussi pour la société elle-même.

Pourquoi Netflix proposera le transfert de profil

Deux raisons motivent l’existence de cette fonctionnalité. Netflix ne l’a pas certes annoncé clairement, mais cela porte sur un couple qui partageait autrefois un seul compte. S’il leur arrive de se séparer, il serait sensé de séparer vos comptes. Netflix veut faciliter cette transition d’un compte partagé vers un compte personnel, grâce à la fonctionnalité de transfert de profil. Vous n’aurez donc pas ainsi à repartir de zéro.

La deuxième raison est que Netflix s’évertue aujourd’hui à ce que chaque utilisateur ait son propre compte. Ce transfert de profil lui permettrait d’atteindre son objectif. La société penserait même interdire le partage de mots de passe à l’avenir (cela se fera début 2023). En agissant ainsi, Netflix pense augmenter le nombre de ses abonnés. D’autant plus que, selon ses sondages, près de 100 millions de foyers accèdent à ses services à travers des comptes partagés.

Pas moins de 100 millions de foyers accèdent à Netflix via des comptes partagés

La fonction transfert de profil vous guide tout au long du processus de démarrage d’un nouveau compte Netflix à partir d’un profil existant. Le flux de configuration est plein de conseils optimistes sur la façon dont vous pouvez désormais posséder votre compte et conserver tout ce que vous aimez dans ce profil. Netflix promet une copie de sauvegarde du profil dans le compte existant après le transfert de ce profil.

La fonction est en test depuis mars au Chili, au Costa Rica et au Pérou et il se déploie plus largement. Ce n’est qu’une des nombreuses actions de Netflix pour se faire de l’argent sur le dos des ceux qui partagent leur mot de passe. La société est même en train de tester des moyens d’ajouter un foyer supplémentaire à votre compte. Elle pourra ainsi vous facturer quelques dollars supplémentaires par mois par utilisateur ajouté à votre compte…

