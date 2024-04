F1 : Comment regarder le Grand Prix de Chine (Shanghai) 2024 gratuitement ?

Le Grand Prix de Chine est l'un des temps forts de la saison 2024 de Formule 1. Bien qu'il soit la cinquième course du championnat, il marquera le premier week-end sprint de l'année. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, il existe de nombreuses options pour regarder Grand Prix de Chine (Shanghai) 2024 gratuitement.

Vous l'attendiez avec impatience, le voilà enfin ! La Formule 1 fait son grand retour en Chine du 19 au 21 avril pour le tant convoité Grand Prix de Shanghai. Après quatre longues années d'absence, les équipes et les pilotes sont sur des charbons ardents à l'idée de retrouver ce circuit emblématique pour la 5e manche du championnat 2024.

Et cerise sur le gâteau, ce week-end sera marqué par la toute première course sprint organisée sur cette piste, de quoi nous promettre encore plus de suspense et de rebondissements ! Que vous soyez un fervent supporter ou simplement un curieux, voici comment suivre gratuitement cet incontournable événement.

Comment regarder Grand Prix de Chine (Shanghai) gratuitement ? Après une longue pause, le Grand Prix de Chine fait son grand comeback au calendrier. Et la bonne nouvelle, c'est que la RTBF va vous gâter en diffusant cette course de folie gratuitement et en direct ! Voici comment suivre l'événement sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement 30j

Grand Prix de Chine : Un retour attendu sur le circuit de Shanghai

Enfin ! Après 5 longues années d'absence, la Formule 1 pose à nouveau ses roues sur le circuit de Shanghai pour le Grand Prix de Chine 2024. Du 19 au 21 avril, les passionnés vont pouvoir vibrer aux exploits des pilotes sur cette piste technique et exigeante. Et cette année, c'est encore plus excitant puisque ce week-end marquera la toute première course sprint de la saison !

Avec tous ces changements de pilotes et d'évolutions techniques depuis la dernière édition en 2019, le circuit chinois aura presque des airs de nouveauté pour la plupart des écuries. Mais pas de panique, les pilotes sont des as du volant et ils vont vous en mettre plein la vue ! Surtout avec les enchaînements de virages périlleux comme le fameux « escargot » du début de tour ou cette interminable ligne droite de plus d'un kilomètre. De quoi régaler les yeux des fans !

Après leur superbe doublé au Japon, les Red Bull de Verstappen et Perez vont tout faire pour creuser l'écart en tête du championnat. Mais attention, Ferrari ne va pas les laisser filer comme ça ! Sainz et Leclerc sont déterminés à leur mettre des bâtons dans les roues, surtout sur ces longues lignes droites où les moteurs italiens vont pouvoir montrer toute leur puissance.

Le seul qui semble capable de venir troubler la domination de ces deux écuries, c'est Lando Norris chez McLaren. Toutefois, il ne faut pas oublier le septuple champion du monde Lewis Hamilton. Malgré un début de saison difficile, il reste redoutable sur ce circuit où il s'est déjà imposé 6 fois ! Bref, on s'attend à un week-end de feu à Shanghai, alors, préparez-vous à vibrer !

Suivez toutes les actions du Grand Prix de Chine (Shanghai) sur les chaînes étrangères

Les amateurs de sensations fortes, cette année, vous allez être servis ! Que vous soyez un mordu de Formule 1 ou un simple curieux, vous avez la possibilité de suivre le Grand Prix de Chine 2024 depuis votre canapé, sans débourser un seul centime.

Sur la RTBF, la chaîne publique belge, vous profiterez d'une retransmission en français avec des commentaires d'experts. Leur site rtbf.be/auvio/f1 vous plongera dans l'univers de la F1 de manière immersive.

De l'autre côté de la frontière, les chaînes suisses RTS Sport (rts.ch/sports/programmes) et RTS 2 (rts.ch/play/tv) proposent également une diffusion gratuite et intégrale de la course. Et pour les amateurs germanophones, l'ORF autrichienne (orf.at) saura vous séduire avec ses analyses pointues.

Attention cependant, ces diffusions sont parfois soumises à des restrictions géographiques. Cependant, avec l'utilisation d'un simple VPN, vous pourrez facilement contourner ces limitations et profiter des courses depuis n'importe où. Plus besoin de rater une seule seconde des qualifications folles ou des dépassements spectaculaires sur le circuit de Shanghai !

Choisissez NordVPN pour regarder le Grand Prix F1 de Chine (Shanghai)

Cette année, la F1 débarque en force en Chine ! Que vous soyez un inconditionnel de la RTBF, un fidèle des RTS ou un mordu de l'ORF, pas de panique, NordVPN a tout prévu pour que vous puissiez savourer chaque instant de cette saison à bloc.

Grâce à son vaste réseau de serveurs répartis dans le monde, NordVPN vous offre une connexion sécurisée et stable depuis n'importe quel pays. Fini les soucis d'accès aux chaînes belges, suisses ou autrichiennes qui proposent une couverture premium de la course. Avec ce VPN, vous profiterez pleinement des commentaires experts et des analyses passionnées.

Que vous choisissiez de suivre l'action sur la RTBF, les RTS ou l'ORF, NordVPN vous garantit une expérience fluide et sans restriction. Plongez au cœur des duels entre les pilotes, des dépassements audacieux et des rebondissements inattendus, comme si vous y étiez !

Grâce à son interface intuitive et son engagement pour la protection de votre vie privée, NordVPN s'impose comme le compagnon idéal pour une immersion totale dans le Grand Prix de Chine. Et la cerise sur le gâteau ? Vous pouvez tester gratuitement ce service pendant 30 jours, de quoi profiter pleinement du show à Shanghai !

Grand Prix de Chine (Shanghai) : FAQ

Quand se déroulera le Grand Prix F1 de Chine ?

Le GP se déroulera du 19 au 21 avril 2024. La course commencera le dimanche 21 avril à 09 h du matin.

Où se déroulera le GP F1 de Chine (Shanghai) ?

Le GP F1 de Chine 2024 se déroulera sur le circuit international de Shanghai.