Cette prochaine soirée UFC Fight Night met aux prises le Brésilien Nicolau et l'américain Perez. Diffusée gratuitement ce 28 avril 2024 depuis l'UFC APEX à Las Vegas, cette confrontation s'annonce passionnante pour les amateurs de MMA. La performance des deux combattants sera scrutée de près par les fans qui pourront regarder UFC Fight Night Nicolau vs Perez gratuitement.

Un revirement de dernière minute a chamboulé la carte de l'UFC Fight Night du 28 avril à Las Vegas. Initialement prévu pour affronter le prétendant poids mouche, Matheus Nicolau voit son adversaire déclarer forfait. Heureusement, l'expérimenté Alex Perez, retiré d'un autre combat, a accepté de relever le défi.

Cette confrontation entre deux des meilleurs combattants de la catégorie des mouches s'annonce passionnante et les fans pourront la suivre gratuitement depuis l'UFC Apex. Une opportunité à ne pas manquer pour les amateurs de MMA qui voudront se régaler des prouesses des deux athlètes.

Comment regarder UFC Fight Night Nicolau vs Perez gratuitement ? Ne ratez pas une seconde de cette affiche 100 % feu d'artifice entre Nicolau et Perez ! Accrochez-vous, ça va secouer à l'UFC ! Vous pourrez suivre toute l'action en direct et gratuitement sur MatchTV. Une soirée de frissons et de bagarres de haut vol vous attend. Voici comment contourner y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement 30j

Nicolau vs Perez : Qui régnera sur les poids mouches ?

Alors que Manel Kape a dû déclarer forfait pour affronter Matheus Nicolau le 28 avril, c'est finalement le vétéran Alex Perez qui a été appelé en renfort pour relever ce défi. Ce changement de dernière minute promet un combat passionnant dans la catégorie des poids mouches.

Nicolau (19-4-1 MMA, 7-2 UFC) aura à cœur de rebondir après sa défaite face à Brandon Royval, qui a mis fin à sa belle série de six victoires consécutives. Classé 5e de sa catégorie, le Brésilien cherchera à se rapprocher d'un futur titre en prenant le meilleur sur son adversaire du soir.

De son côté, Perez (24-8 MMA, 6-4 UFC) espère mettre fin à une période difficile. L'ancien prétendant au titre de l'UFC traverse une mauvaise passe avec trois défaites de suite, la dernière en date contre Muhammad Mokaev en mars. Toutefois, le vétéran affiche un beau palmarès de 24 victoires en 32 combats, de quoi croire en ses chances de renouer avec le succès.

Sur le papier, Nicolau semble avoir un léger avantage. Plus jeune et avec une dynamique positive avant sa dernière défaite, le Brésilien paraît légèrement favori. Cependant, Perez a l'expérience pour compenser et saura sûrement s'appuyer sur sa détermination pour créer l'exploit. Ce combat s'annonce indécis et passionnant à plus d'un titre !

Les fans de MMA auront le privilège de suivre cette affiche gratuitement depuis l'UFC Apex de Las Vegas le 28 avril. Une belle opportunité de voir deux combattants de haut niveau s'affronter avec pour enjeu de se rapprocher d'un titre mondial.

Suivez Nicolau vs Perez en direct et gratuitement sur MatchTV

Le 28 avril prochain, Nicolau et Perez vont se livrer une bataille épique dans l'octogone. Si vous êtes fan d'UFC, vous ne voudrez manquer ce choc pour rien au monde !

Pour vivre l'événement aux premières loges, MatchTV est la chaîne idéale. La référence russe des sports de combat diffusera l'intégralité du combat en direct et en exclusivité.

Que vous soyez adepte des frappes dévastatrices ou des soumissions sanglantes, MatchTV saura combler toutes vos attentes de spectacle. Seul bémol, la chaîne n'est accessible qu'au public russe. Mais pas de panique, nous avons la solution !

Avec un VPN comme NordVPN, vous pourrez vous connecter à un serveur en Russie en un clin d'œil, peu importe votre localisation. Avec plus de 6 000 serveurs répartis dans 61 pays, vous serez assuré d'avoir une connexion fluide et sécurisée pour suivre le combat.

Alors n'hésitez plus, équipez-vous d'un VPN et préparez-vous à vivre le combat entre Nicolau et Perez comme si vous y étiez !

Quels sont les face-à-face prévus ?

Voici la carte complète de l'évènement :

Matchs Principaux :

M. Nicolau (Brésil) vs. A. Perez (États-Unis) – Poids mouches

R. Spann (États-Unis) vs. B. Guskov (Ouzbékistan) – Poids mi-lourds

A. Lipski (Brésil) vs. K. Silva (Brésil) – Poids mouches

A. Lane (États-Unis) vs. J. Diniz (Brésil) – Poids lourds

T. Means (États-Unis) vs. U. Medić (Serbie) – Poids mi-moyens

Matchs Préliminaires :

R. Yahia (Brésil) vs. V. Henry (États-Unis) – Poids coqs

A. Hubbard (États-Unis) vs. M. Figlak (Pologne) – Poids légers

D. Mayes (États-Unis) vs. C. Machado (Brésil) – Poids moyens

M. Mann (États-Unis) vs. K. Souza (Brésil) – Poids pailles

G. Green (États-Unis) vs. J. Llontop (Pérou) – Poids légers

I. Petrovic (Bosnie-Herzégovine) vs. N. Liang (Chine) – Poids mouche

G. Benitez (Mexique) vs. H. Maheshate (Chine) – Poids légers

J. Alvarez (Espagne) vs. M. Rebecki (Pologne) – Poids légers

J. Pearce (États-Unis) vs. D. Onama (Ouganda) – Poids plumes

Quand aura lieu le duel entre Nicolau et Perez ?

Les préliminaires débuteront le samedi 27 avril à partir de 22h et la carte principale à partir du dimanche 28 avril à 01 h du matin.

Où se déroule l'évènement ?

Le championnat se déroulera à UFC APEX, Las Vegas au NEVADA, USA.

