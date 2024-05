F1 : Comment regarder le Grand Prix de Miami 2024 gratuitement ?

Passionnés de Formule 1, préparez-vous à vivre une expérience inoubliable ! Cette troisième édition du Grand Prix de Miami se déroulera du 3 au 5 mai 2024. Découvrez nos astuces pour regarder Grand Prix de Miami 2024 gratuitement et profiter pleinement de l'événement depuis votre canapé.

La Formule 1 est de retour à Miami pour une troisième édition palpitante ! Focus sur la sixième manche de la saison 2024, avec un format sprint sur l'Autodrome international de Miami. Du 3 au 5 mai, les fans français devront s'adapter au décalage horaire pour suivre les sessions en fin de journée. Max Verstappen, le vainqueur sortant, tentera un nouvel exploit pour cette saison. Découvrez sans plus attendre nos meilleurs conseils pour vivre cette course exceptionnelle gratuitement depuis votre canapé !

Comment regarder Grand Prix de Miami 2024 gratuitement ? Amis mordus de Formule 1, voici une excellente nouvelle ! La chaîne publique belge RTBF vous propose de vivre gratuitement et en direct l'exaltante course du Grand Prix de Miami 2024. Préparez-vous à vibrer aux exploits de ces bolides sur la piste floridienne ! Voici comment suivre l'événement sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement 30j

Grand Prix de Miami : Déchaînement de puissance et de passion

Le Grand Prix de Miami arrive enfin ! Avec la saison 2024 déjà bien lancée, cette troisième édition s'annonce comme un moment clé du championnat. Sur le circuit urbain de Miami Gardens, la course s'annonce particulièrement passionnante du 3 au 5 mai prochain. Ce tracé de 5,412 km et 19 virages n'a encore que deux ans d'existence, mais a déjà conquis les cœurs des fans.

En ce début de saison, le classement des pilotes et des constructeurs reste encore très ouvert. Toutefois, à la veille de cette cinquième manche, certains favoris semblent se dégager. Le champion en titre Max Verstappen, vainqueur sortant à Miami, partira naturellement favori. Impérial l'an passé, le Néerlandais semble avoir conservé toute sa superbe et devrait une nouvelle fois être l'homme à battre.

Cependant, Sergio Perez, son coéquipier chez Red Bull, ne devrait pas le laisser faire. Le Mexicain a gagné en maturité ces dernières années et pourrait bien créer la surprise. Derrière, les pilotes Mercedes, Aston Martin et Ferrari devraient également jouer les trouble-fête. George Russell, Fernando Alonso et Carlos Sainz ont démontré lors des premières courses qu'ils étaient capables de se mêler à la lutte en tête.

Le format sprint, avec qualifications et course sur une journée, devrait encore une fois favoriser les pilotes les plus expérimentés. Le spectacle risque d'être au rendez-vous sur ce circuit urbain technique. Quoi qu'il en soit, le suspense reste entier avant ce Grand Prix de Miami qui s'annonce palpitant !

Suivre le Grand Prix de Formule 1 à Miami en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Bonne nouvelle pour les fans français ! La chaîne publique belge RTBF (rtbf.be) retransmettra l'intégralité du Grand Prix de Miami en direct et en version francophone. Pas besoin de dépenser un centime pour profiter des commentaires passionnés de leurs équipes.

Une alternative intéressante se trouve également du côté de la Suisse, avec RTS Sport (rts.ch/sports/programmes). Là aussi, les sessions seront diffusées en direct et en français. Seul bémol, il faudra passer par un VPN pour y accéder depuis la France et contourner les restrictions géographiques.

Que vous optiez pour la Belgique ou la Suisse, vous êtes assurés de vivre une expérience TV digne d'un pilote de Formule 1. Courses haletantes, analyses poussées, le tout gratuitement depuis votre canapé. Plus qu'à préparer les en-cas, l'adrénaline sera au rendez-vous !

Utiliser NordVPN pour regarder le GP de Miami en toute liberté

Vous avez hâte de suivre le Grand Prix de Miami, mais vous appréhendez les problèmes de géo-blocage ? Pas de panique, un VPN pour le streaming comme NordVPN sera votre meilleur allié. Cette solution VPN de référence vous permettra d'accéder facilement aux diffusions en direct de RTBF et RTS Sport, où que vous soyez.

Reconnu pour ses performances de haut vol, le réseau optimisé de NordVPN vous garantit un streaming fluide sans ralentissements. Son interface intuitive vous connectera en quelques clics à la Belgique ou à la Suisse, comme si vous y étiez.

Cerise sur le gâteau, NordVPN propose 30 jours d'essai gratuit. L'occasion idéale de tester tranquillement ce service premium et de vibrer sans frais au rythme des bolides de Formule 1. Que vous suiviez la course depuis votre canapé ou en déplacement, NordVPN vous offrira une expérience immersive et sans accroc. Plus qu'à vous installer confortablement, l'adrénaline est garantie !

Grand Prix F1 de Miami 2024 : FAQ

Quand se déroulera le Grand Prix F1 de Miami 2024 ?

Le GP se déroulera du 03 au 05 mai 2024. La course commencera le dimanche 05 mai à 22 h.

Où se déroulera le GP F1 de Miami 204 ?

Le GP F1 du Japon 2024 se déroulera sur l'Autodrome international de Miami.

