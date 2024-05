Comment regarder le Rallye de Portugal 2024 (WRC) gratuitement ?

Après la Finlande, le Portugal dévoile son programme du 9 au 12 mai. Les spéciales restent inchangées, avec Lousa, Gois et Fafe. Découvrez comment regarder rallye WRC de Portugal 2024 gratuitement.

Le cœur du rallye bat à nouveau en terres portugaises ! Du 9 au 12 mai, Matosinhos accueille la 5ème manche brûlante du WRC 2024. Défiez les routes techniques et nerveuses, entre gravier et virages épineux.

Cette étape exigeante met à rude épreuve l'agilité des bolides. Les spéciales mythiques de Lousa, Arganil et Fafe attendent impatiemment leurs stars. Toyota aligne ses cadors Ogier et Rovanperä pour la première fois ensemble. Un plateau de choc en perspective sur les 337,04 km redoutables ! Préparez-vous à vibrer devant cette manche capitale du championnat.

Comment regarder le Rallye de Portugal (WRC) gratuitement ? Les amateurs de sensations fortes seront comblés ! La RTBF vous embarque au cœur de l'action pour vivre intensément chaque virage du bouillant Rallye du Portugal. Grâce à leurs retransmissions gratuites, vous ne raterez rien de la ferveur qui embrasera les routes portugaises. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez à un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://auvio.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement 30j

Rallye WRC de Portugal : Des spéciales qui vous donneront le tournis

Préparez-vous à vivre une expérience à couper le souffle ! Le Rallye du Portugal réserve un parcours semé d'embûches où chaque virage sera une épreuve de maîtrise.

Dès le jeudi 9 mai, les équipages s'échaufferont lors du shakedown matinal avant d'entamer réellement la course le soir venu. Vendredi, deux boucles de quatre spéciales donneront le ton d'une première journée intense. Samedi, le rythme s'accélèrera avec neuf spéciales réparties en deux boucles, ponctuées d'un ultime chrono nocturne. Enfin, dimanche, le fameux « Super Sunday » proposera quatre spéciales pour définitivement sceller le destin des concurrents. Au total, ce sont 337,04 km à avaler sur les routes terriennes du Portugal.

Après le bitume croate, le WRC 2024 replonge dans les aspérités de la terre portugaise. D'ailleurs, Toyota compte bien en profiter pour marquer les esprits ! Pour la première fois, ses deux fers de lance Sébastien Ogier et Kalle Rovanperä s'associeront au volant des redoutables Yaris Rally1. Un attelage de choc qui promet des étincelles ! La marque nippone engagera d'ailleurs quatre autos, accordant sa totale confiance à Evans, Ogier et Rovanperä pour scorer gros.

Dans le rôle du chasseur, Thierry Neuville (Hyundai) devra rester impeccable vendredi pour ouvrir les pistes. Avec 6 petits points d'avance sur Evans, le leader peut viser la gagne, mais devra se méfier des caprices portugais. Vainqueur en 2018, le Belge connaît les secrets de ces routes traîtresses et enroulées. Rovanperä, récent vainqueur au Kenya, Ogier, quintuple lauréat au Portugal, et Lappi, premier en Suède, seront également des concurrents redoutables. Une 48e édition qui s'annonce décoiffante !

Suivre toutes les actions le Rallye de Portugal (WRC) gratuitement sur les chaînes étrangères

Passionnés de rallye, préparez-vous à regarder rallye WRC de Portugal 2024 gratuitement ! Grâce à la RTBF belge, vous pourrez dévorer chaque instant palpitant. Via https://auvio.rtbf.be/, leur plateforme en ligne, profitez d'une couverture d'exception : commentaires experts enrichis, interviews brûlantes et analyses tactiques vous plongeront au cœur vibrant de la course. Que ce soit en direct ou en différé, ne manquez aucun rebondissement grâce à leurs larges diffusions.

Les polylogues seront également comblés ! De nombreuses chaînes internationales offrent un accès gratuit aux épreuves portugaises. En Croatie et Serbie, Arena Sport TV (https://www.tvarenasport.com/tv-scheme), O2 TV Sport (https://www.o2tvsport.cz/) en République tchèque, RTVE (https://www.rtve.es/) en Espagne ou encore la suédoise SVT (https://www.svt.se/) vous permettront de suivre l'événement. Un monde d'options s'ouvre à vous !

Mais attention, ces diffuseurs appliquent des restrictions géographiques. Heureusement, les services VPN lèvent aisément ce verrou en masquant votre localisation réelle. NordVPN, par exemple, vous connecte à des serveurs situés dans le pays désiré, déjouant ainsi les blocages. Une astuce indispensable pour les globe-trotteurs et expatriés ne voulant rien rater du spectacle portugais !

Pourquoi NordVPN pour regarder rallye WRC de Portugal 2024 gratuitement ?

NordVPN s'impose comme le meilleur allié pour profiter du Rallye du Portugal où que vous soyez. Avec plus de 6 000 serveurs répartis dans 63 pays, ce VPN déjoue aisément les géo-restrictions. Peu importe votre localisation, connectez-vous simplement au serveur du pays diffuseur et les flux en direct s'ouvriront à vous ! De plus, NordVPN chiffre intégralement vos données, protégeant ainsi votre confidentialité en ligne.

Grâce à sa politique no-log audité, vos activités ne seront jamais tracées ni conservées. Votre vie privée restera à l'abri des regards indiscrets. Enfin, NordVPN est l'un des rares VPN offrant un bloqueur anti-pub, anti-malware et anti-trackers. Une protection complète contre les cybermenaces pour un streaming sans entrave ! Que vous soyez sur ordinateur, smartphone ou tablette, NordVPN s'adapte à tous vos appareils pour une expérience rallye optimale.

FAQ sur la compétition

Quand aura lieu le Rallye de Portugal ?

Le Rallye de Portugal se déroulera du jeudi 09 au dimanche 12 mai 2024.

Où se déroulera le Rallye de Portugal ?

Le Rallye de Portugal 2024 se déroulera à Matosinhos, en banlieue de Porto.

