Découvrez comment regarder UFC Fight Night Lewis vs. Nascimento gratuitement, événement phare du week-end. St. Louis accueillera ce dimanche 12 mai un duel explosif entre les poids lourds Derrick Lewis et Rodrigo Nascimento. L'Américain, ancien challenger au titre, visera un retour gagnant face au Brésilien en série de trois victoires. Un combat principal de choix en perspective pour les amateurs.

L'UFC fait escale à St. Louis pour une soirée de grande envergure ! À l'affiche, un choc titanesque entre Derrick Lewis et Rodrigo Nascimento, deux poids lourds d'exception prêts à en découdre. Le Missouri vibrera au rythme effréné des coups portés dans l'octogone ce dimanche 12 mai.

Cependant, l'événement promet également un autre affrontement de choix avec la prometteuse sensation locale Joaquin Buckley, confronté au redoutable Nursulton Ruziboev. Des combats à ne rater sous aucun prétexte pour les véritables fans de MMA ! Découvrez comment regarder UFC Fight Night Lewis vs. Nascimento gratuitement.

Comment regarder UFC Fight Night Lewis vs. Nascimento gratuitement ? L'affrontement tant attendu entre Derrick Lewis et Rodrigo Nascimento promet des étincelles. Grâce à MatchTV, vous ne raterez rien de ce choc des titans en direct et en accès gratuit. Voici comment contourner y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement 30j

Lewis vs. Nascimento : La bataille des poids lourds dans l'octogone

Le Missouri s'apprête à vibrer au rythme effréné de l'UFC ce dimanche 12 mai ! Au menu, un choc titanesque entre Derrick Lewis et Rodrigo Nascimento, deux poids lourds d'exception prêts à en découdre. Pour Lewis, ancien challenger au titre, l'enjeu est de renouer avec la victoire après sa défaite face à Ciryl Gane. De son côté, le Brésilien Nascimento tentera de poursuivre sa folle série avec un quatrième succès consécutif.

Malgré son statut de vétéran, Lewis reste un incontournable grâce à son charisme, sa puissance dévastatrice et son imprévisibilité redoutée dans l'octogone. L'Américain devrait d'ailleurs bénéficier d'un large soutien à domicile face à l'ambitieux Nascimento, 15e du classement. Une véritable opportunité pour le Brésilien de grimper dans la hiérarchie s'il parvient à résister aux coups dévastateurs de son adversaire, voire à l'amener sur son terrain de prédilection : le sol.

Cependant, l'affiche ne s'arrête pas là ! En effet, l'événement promet également des étincelles avec un autre choc, celui opposant la prometteuse sensation locale Joaquin Buckley au redoutable ouzbek Nursulton Ruziboev. Le premier, lancé par trois victoires consécutives dont un KO retentissant sur Vicente Luque, tentera de poursuivre sur sa lancée face au géant de 1,85 m. Un défi de taille qui s'annonce passionnant sur le plan technique et physique. Une victoire pour Buckley pourrait bien lui ouvrir les portes du top 5 mondial !

L'avant-programme réserve aussi son lot de belles émotions avec notamment l'affrontement entre les poids lourds montants Waldo Cortes-Acosta et Robelis Despaigne. Une soirée que les fans de MMA ne voudront manquer sous aucun prétexte !

Regardez UFC Fight Night Lewis vs. Nascimento en direct et gratuitement sur MatchTV

Préparez-vous pour une soirée de pur spectacle et d'intenses émotions avec l'UFC ! Ce 11 mai, l'octogone vibrera sous les coups des poids lourds Derrick Lewis et Rodrigo Nascimento, promis à une bataille titanesque. Un choc que tous les fans de MMA ne voudront manquer sous aucun prétexte !

Grâce à MatchTV, la référence russe des sports de combat, vous aurez l'immense privilège de suivre l'intégralité de l'événement en direct et en exclusivité. Que vous soyez amateurs de frappes dévastatrices ou de soumissions impitoyables, ce diffuseur saura combler toutes vos attentes.

Seul bémol, la chaîne n'est malheureusement accessible qu'aux téléspectateurs russes. Mais pas de panique ! En vous équipant d'un VPN comme NordVPN, réputé pour ses plus de 6 000 serveurs répartis dans 63 pays, vous pourrez aisément vous connecter à un serveur en Russie. Ainsi, peu importe votre localisation, vous profiterez d'un streaming fluide et sécurisé pour ne rien rater du choc Lewis vs Nascimento.

Alors n'attendez plus pour vous offrir les meilleurs sièges et vibrer au rythme effréné des combats grâce à MatchTV ! Une soirée de pur bonheur en perspective pour regarder UFC Fight Night Lewis vs. Nascimento gratuitement.

Quels sont les face-à-face prévus ?

Voici la carte complète de l'évènement :

Matchs Principaux :

D. Lewis (États-Unis) vs. R. Nascimento (Brésil) – Poids lourds

J. Buckley (États-Unis) vs. N. Ruziboev (Ouzbékistan) – Poids mi-moyens

A. Menifield (États-Unis) vs. C. Ulberg (Nouvelle-Zélande) – Poids mi-lourds

C. Ferreira (Brésil) vs. M. Rebecki (Pologne) – Poids légers

A. Caceres (États-Unis) vs. S. Woodson (États-Unis) – Poids plumes

W. Cortes-Acosta (République Dominicaine) vs. R. Despaigne (Cuba) – Poids lourds

Matchs Préliminaires :

C. Hooper (États-Unis) vs. V. Borshchev (Russie) – Poids légers

T. McKinney (États-Unis) vs. E. Ribovics (Argentine) – Poids légers

T. Ricci (Brésil) vs. T. Torres (États-Unis) – Poids palilles

B. Goff (États-Unis) vs. T. Waters (États-Unis) – Poids plumes

C. Johnson (États-Unis) vs. J. Hadley (Angleterre) – Poids mouches

J. Gooden (États-Unis) vs. K. Jousset (France) – Poids mi-moyens

JJ Aldrich (États-Unis) vs. Veronica Hardy (Venezuela) – Poids mouches

Quand aura lieu le duel entre Lewis et Nascimento ?

Les préliminaires débuteront le samedi 11 mai à partir de 22 h et la carte principale à partir du dimanche 12 mai à 01 h du matin.

Où se déroule l'évènement ?

Le championnat se déroulera à Enterprise Center, St. Louis, Missouri, USA.

