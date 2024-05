Ligue des Champions : Comment regarder PSG – Dortmund gratuitement ?

Après leur défaite 1-0 à l'aller, les Parisiens sont dos au mur. Frustrés, mais déterminés, Mbappé et ses coéquipiers devront renverser Dortmund. Dans quelques jours, le Parc des Princes sera l'arène décisive. Pour espérer rallier la finale, une prestation de haut vol sera indispensable ce mardi 07 mai. Voici comment regarder PSG – Dortmund gratuitement.

Les rêves de gloire européenne du PSG ont pris un sérieux coup mercredi soir. Battus 1-0 à Dortmund, les hommes de Luis Enrique ont hypothéqué leurs chances d'atteindre la finale de la Ligue des Champions. Au Signal Iduna Park, les Parisiens sont tombés dans le piège tendu par les Allemands, réalistes et solidaires. Un but inscrit sur le fil par Füllkrug a suffi à faire chanceler le géant français.

Désormais, la qualification se jouera dans le bouillant Parc des Princes. Pour renverser la vapeur, Mbappé et ses partenaires devront livrer un combat de titans. Découvrez comment regarder Ligue des champions gratuitement.

Comment regarder Dortmund – PSG gratuitement ? Bonne nouvelle pour les fans de foot ! Vous pourrez suivre le match retour de la demi-finale PSG-Dortmund gratuitement sur RTLPlay.be. Et peu importe où vous vous trouvez, l'utilisation d'un VPN vous permettra d'accéder au streaming sans problème. Une occasion en or de vibrer avec cette affiche ! Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtlplay.be/ Essayer NordVPN gratuitement 30j

PSG – Dortmund : Le match crucial de la demi-finale retour

Ce mardi 07 mai, le PSG affronte un nouveau défi de taille pour atteindre la finale de la Ligue des Champions. Après avoir cédé 1-0 à l'aller face au Borussia Dortmund, les Parisiens sont dos au mur avant le match retour au Parc des Princes. Un scénario déjà vécu cette saison contre le Barça, où ils avaient fini par renverser la vapeur. Mais le BVB sera un adversaire coriace, prêt à défendre chèrement son avantage.

Le but inscrit à la 36e minute par Niclas Füllkrug fut un véritable coup de massue pour le PSG. Malgré une domination territoriale, les hommes de Luis Enrique ont buté sur un bloc allemand très solide et réaliste. Deux poteaux rapprochés de Mbappé et Hakimi illustrent les difficultés rencontrées à convertir les occasions nettes. Le PSG a perdu des points précieux dans la course à la qualification.

Le plan d'Edin Terzic a parfaitement fonctionné à l'aller. Après deux revers en phase de poules, le coach a aligné un 4-3-3 compact et efficace en contre. La paire Schlotterbeck-Hummels fut intraitable, aidée par un Karim Adeyemi d'une activité folle sur les ailes. Le Borussia est parvenu à museler les offensives parisiennes, privées d'espaces pour faire parler leur technique.

Pour espérer se qualifier, le club de la capitale devra montrer un tout autre visage offensif. La clé résidera dans la capacité de Vitinha à animer le jeu et déborder cette charnière centrale si solide. Le Portugais révélation devra être épaulé par un Mbappé des grands soirs. En face, le duo Füllkrug-Sancho reste une menace permanente à surveiller.

Alors, qui sortira vainqueur de cette confrontation au sommet ? Une chose est sûre, le spectacle sera au rendez-vous dans ce choc européen de très haut niveau.

Regardez PSG – Dortmund en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Une demi-finale de Ligue des Champions, ça ne se rate sous aucun prétexte! Et les amateurs français de grands matchs de foot peuvent se réjouir: l'affrontement entre le PSG et le Borussia Dortmund sera accessible gratuitement sur plusieurs chaînes à l'étranger. De quoi vibrer devant son écran sans avoir à débourser le moindre euro, même depuis l'Hexagone.

La première option à privilégier est RTLPlay.be. Le site belge diffusera la rencontre en intégralité avec des commentaires en français. Une aubaine pour ne rien rater de cette explication au sommet depuis la France. Les Suisses, ainsi que les Français, pourront aussi se tourner vers la chaîne publique RTS qui retransmettra le match sans frais.

Du côté de l'Autriche, c'est ServusTV qui prendra le relais en clair. Une opportunité idéale là encore pour les Français de suivre ce choc européen dans les meilleures conditions. Les téléspectateurs russophones installés en France ne seront pas en reste non plus grâce à la diffusion prévue sur Matchtv.ru.

Bien évidemment, pour accéder à ces différentes chaînes depuis l'Hexagone, l'utilisation d'un VPN pour le sport reste indispensable pour les Français. Cette astuce technique permet de contourner les restrictions géographiques en se connectant à un serveur basé dans le pays diffuseur. Une solution parfaitement légale et aisée à mettre en place pour vibrer sans rien débourser, où que l'on soit en France.

Choisissez NordVPN pour suivre la rencontre

Pour profiter pleinement du streaming de ce choc PSG-Dortmund, il vaut mieux opter pour un VPN fiable et performant. C'est précisément ce que propose NordVPN, leader du marché. Cette solution vous permettra de contourner les géo-restrictions en toute simplicité.

Avec plus de 6 000 serveurs répartis dans 63 pays, NordVPN vous offre un large choix d'emplacements pour vous connecter. Que vous visiez RTLPlay en Belgique, RTS en Suisse ou encore Matchtv en Russie, vous trouverez facilement un serveur adapté. Le tout, avec une bande passante optimale pour un streaming fluide et sans coupures.

Au-delà de la qualité de visionnage, NordVPN s'illustre aussi par son excellence en matière de sécurité. Grâce à un chiffrement de données militaire et une politique de non-journalisation, votre confidentialité est parfaitement préservée. Vous pouvez naviguer en toute tranquillité, sans craindre les fuites.

Enfin, NordVPN séduit également par sa facilité d'utilisation, avec des applications légères et intuitives. En quelques clics, même les novices peuvent rapidement configurer leur connexion VPN. Une interface épurée qui n'entrave en rien les performances. Le plus? NordVPN est compatible avec la plupart des appareils : ordinateurs, smartphones, tablettes, TV connectées…

Regarder PSG – Dortmund gratuitement : FAQ

Quand aura lieu la demi-finale retour entre PSG et Dortmund ?

Le match retour se déroulera au Parc des Princes, à Paris, ce 07 mai 2024.

À quelle heure commence le match ?

Le match entre PSG et Dortmund débutera à 21 h.

