Avec la multitude de plateformes qui diffusent des sports en streaming, il n’est pas toujours facile de trouver une solution abordable pour suivre ses sports favoris. Alors, comment regarder ses sports en streaming pas cher ? Suivez le guide !

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes souhaitent regarder leurs sports préférés en direct. Heureusement, certains sites de streaming offrent la possibilité de visionner de nombreux programmes sportifs depuis un ordinateur, un téléphone, une tablette et même une télévision connectée. Vous êtes fans de PSG, fervent supporter des Bucks de Milwaukee ou passionné de tennis ? Découvrez dans ce guide comment regarder tous les sports en streaming pour pas cher.

Comment regarder tous les sports sur Setanta Sports ? Si de nombreuses plateformes proposent des sports en streaming pas cher et légaux, la plupart de ces sites, tels que Setanta Sports, sont géolocalisés en dehors de la France. Pour contourner les géorestrictions, Voici ce dont vous avez besoin : Un VPN

Un compte Setanta Sports Ce qu’il faut faire : Installer un VPN comme NordVPN

un VPN comme NordVPN Lancer le VPN

Sélectionner un serveur situé en Moldavie

Se connecter à Setanta Sports (https://setantasports.com/)

Visionner librement tous les sports Essayer NordVPN gratuitement

Setanta Sports : ce qu’il faut savoir

Avec une pléthore d’options disponibles sur le marché pour regarder des événements sportifs en streaming à des prix très abordables, il est désormais possible de suivre ses compétitions favorites sans faire chauffer sa carte bleue. Setanta fait aujourd’hui partie des services qui promettent aux amateurs de sports de satisfaire toutes leurs exigences. Bien qu’encore très peu connue en Europe, cette jeune plateforme met en effet à la disposition de ses utilisateurs une variété de programmes très alléchants en exclusivité à des prix très accessibles. Rien de tel pour regarder leurs sports en streaming pour pas cher.

Setanta Sports : de quoi il s’agit ?

Créée en 1990, Setanta Sports est une chaîne de télévision spécialisée dans le sport qui propose aux téléspectateurs des événements sportifs en streaming et à un coût très compétitif. Elle propose une grande variété de compétitions sportives à suivre en direct ou en différé.

Présente dans une poignée de pays d’Europe de l’Est, la chaîne offre notamment aux téléspectateurs la possibilité de regarder la plupart des sports les plus populaires. Entre autres, vous pouvez y suivre des matchs de football, de basketball, de baseball, de hockey depuis tous vos écrans connectés.

Une chose est donc sûre : avec une gamme de contenus sportifs en tout genre et un excellent rapport qualité/prix, Setanta Sports se présente comme le service de streaming incontournable. Les passionnés de sport à la recherche des moyens abordables de regarder leurs sports préférés ont tout à gagner en optant pour cette plateforme.

Prix de Setanta Sports

Particulièrement abordable, Setanta Sports ne coûte que 84,99 Lei, soit 4,30 euros par mois. Elle est donc trois fois moins chère qu’un abonnement chez certains services français.

Tous les sports sur Setanta Sports

Disponible à la fois sur PC, Mac, Smart TV et sur les appareils mobiles, Setanta Sports diffuse les principaux compétitions européennes toutes les disciplines confondues :

Football : Premier League, Ligue 1, Liga, Serie A, Europa League, Bundesliga, Ligue des Champions…

Basketball : NBA, Euroleague, Euro Cup

Tennis : Wimbledon, United Cup, ATP Finals, ATP 1000, ATP 500, WTA 1000, WTA 500, WTA Finals

Formule 1 : les Grands Prix

MMA : UFC, Bellator

Hockey : NHL

Il est à savoir que vous trouverez également d’autres disciplines sportives sur Setanta Sports. Pour ne citer que les compétitions de natation et les sports de combat.

Bien que Setanta Sports se présente comme une solution très avantageuse pour regarder des sports en streaming, la chaîne n’est malheureusement pas disponible en France sans passer par un VPN comme NordVPN. Cette solution vous permettra de contourner les restrictions géographiques et de naviguer de manière totalement anonyme sur la plateforme. Dans les détails, en vous connectant à serveur VPN basé en Moldavie, vous aurez accès à Setanta Sports et à d’autres services streaming sportifs pas chers.

Une fois que vous avez souscrit à un service VPN, voici les étapes à suivre pour vous abonner à Setanta Sports :

Lancer le VPN ;

Se connecter à un serveur se trouvant en Moldavie ;

Se connecter sur le site officiel de Sentata Sports (https://setantasports.com/)

Une fois sur la page d’accueil, cliquer sur “Sign Up” ;

Choisir la formule d’abonnement qui vous convient le mieux : mensuelle ou annuelle ;

Valider le paiement de votre abonnement.

Une fois que vous avez fini votre inscription, vous pouvez naviguer librement sur la plateforme de Setanta Sports. Il est important de souligner que si vous êtes en France, votre VPN doit être toujours actif lors de votre navigation sur le site.

Pourquoi utiliser un VPN pour regarder tous les sports en streaming pour pas cher ?

En utilisant un bon VPN, il est possible d’accéder aux nombreux sports diffusés par Setanta Sports. En effet, il est primordial de recourir à un réseau virtuel privé qui permet de contourner le géo-blocage mis en place par la plateforme pour protéger son contenu. Dans les détails, un VPN permet aux utilisateurs de choisir parmi les nombreux serveurs répartis dans le monde entier afin de modifier leur adresse IP et accéder aux contenus qui ne sont pas normalement accessibles dans leur zone géographique. Cette solution se présente également comme un incontournable pour

Bien évidemment, il est important de choisir un fournisseur reconnu pour ses performances et sa sécurité. Entre autres, un bon VPN doit pouvoir garantir une connexion cryptée AES-256 de niveau militaire afin que vos données et votre adresse IP soient à l’abri des regards indiscrets. Avec ce type de connexion cryptée, même si vos données étaient interceptées par un hacker ou une personne malveillante, elles seraient complètement illisibles.

Outre les milliers de serveurs dédiés à la diffusion en continu, le service que vous allez choisir doit également mettre à votre disposition une variété de fonctionnalités avancées pour sécuriser votre connexion et assurer votre confidentialité en ligne. Pour ne citer que l’option Double VPN, le Kill Switch ou encore le Split Tunneling.

Top 3 des meilleurs VPN pour regarder tous les sports en streaming pour pas cher

Si vous n’avez pas le temps de faire des comparatifs des différentes offres aujourd’hui disponibles sur le marché. Voici notre top 3 des meilleurs VPN.

NordVPN

NordVPN est l’un des VPN les plus connus pour accéder à tous les sports en streaming à un prix abordable. Avec plus de 5 591 serveurs répartis dans le monde entier, la solution panaméenne offre un accès sans restriction aux utilisateurs pour un large éventail de contenus sur Setanta Sports.

Par ailleurs, avec sa gamme complète de serveurs spécifiquement optimisés pour le streaming, NordVPN offre une expérience de streaming fluide et sans latence. En outre, son protocole de sécurité révolutionnaire NordLynx offre une vitesse de streaming haut débit, quel que soit le serveur choisi. Aussi, grâce à sa technologie de pointe, ce VPN vous garantit une sécurité maximale.

Bien sûr, NordVPN offre également une multitude de fonctionnalités qui vous permettent de profiter d’un streaming illimité et sécurisé tout en vous permettant de contourner les censures géographiques. Ajoutez à cela sa fonctionnalité SmartPlay et ses nombreuses options avancées dédiées à votre sécurité.

Cerise sur le gâteau : vous pouvez profiter de 30 jours d’essai gratuits sans engagement pour tester l’ensemble des fonctionnalités du service

Surfshark

Surfshark est une excellente option pour regarder du sport en streaming pas cher. Avec une gamme de fonctionnalités de sécurité et un prix très avantageux, ce VPN offre une solution complète pour regarder vos contenus en toute sécurité et à moindre coût.

Grâce à des protocoles tels que WireGuard et OpenVPN ainsi qu’à un cryptage de niveau AES-256 bits, Surfshark vous garantit en plus une sécurité optimale.

Par ailleurs, avec Surfshark, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et accéder à des contenus qui ne seraient pas accessibles dans votre pays grâce à ses nombreux serveurs répartis dans les 4 coins du monde.

Enfin, grâce à ses fonctionnalités de sécurité avancées et sa politique de no-log, cette solution vous permet de regarder du sport en streaming en toute confidentialité.

Il est à savoir qu’avec Surfshark, les utilisateurs bénéficient également d’une garantie de remboursement de 30 jours.

Cyberghost VPN

CyberGhost est une solution très pratique pour regarder des sports en streaming sans faire chauffer sa carte bleue. Grâce à ses 9 500 serveurs répartis dans 91 pays, vous pouvez facilement changer de localisation géographique et profiter des avantages des sites comme Sentata Sports. Vous avez notamment la possibilité de streamer sur votre smartphone ou accéder à des contenus vidéo en continu sur votre ordinateur.

Par ailleurs, Cyberghost VPN garantit également une connexion fluide et sans encombre lors de vos visionnages. Enfin, avec ce service, vous avez la possibilité de regarder des vidéos 4K HD sur tous vos appareils connectés.