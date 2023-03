Ligue Europa : comment regarder les matchs gratuitement

La Ligue Europa est un tournoi européen annuel de football organisé l’UEFA. Avec sa diffusion sur payante, toues les téléspectateurs ne peuvent profiter de l’intégralité des matchs de la compétition. Il existe des moyens pour regarder la Ligue Europa gratuitement et légalement.

La Ligue Europa est l’une des compétitions de football les plus suivies au monde. Elle est ouverte aux meilleurs clubs européens et offre la possibilité aux vainqueurs de participer à la Ligue des Champions de l’UEFA la saison suivante.

C’est également le moment idéal pour les amoureux du ballon rond de se réunir et de vivre une expérience incroyable. Si vous cherchez à regarder tous les matchs sans débourser le moindre centime, vous êtes au bon endroit. Dans ce dossier, nous vous expliquons comment regarder la Ligue Europa gratuitement et profiter de toutes les rencontres passionnantes.

Comment regarder la Ligue Europa gratuitement ? La télévision publique belge RTBF diffuse gratuitement l’intégralité des matchs. Voici comment y accéder gratuitement : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Où regarder la Ligue Europa gratuitement ?

La Ligue Europa organisée est réservée aux clubs européens qui n’ont pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. Très populaire, cette compétition est suivie par des millions de fans dans le monde.

Par ailleurs, regarder la Ligue Europa gratuitement est possible grâce à certains sites de streaming étrangers. Entre autres, la chaîne RTBF (https://auvio.rtbf.be/) offre la possibilité de visionner la Ligue Europa 2022-2023 en streaming légal et avec les commentaires français. En effet, elle diffuse toutes les phases de la compétition. De plus, RTBF vous permet également de suivre d’autres compétitions sportives en streaming et gratuitement, telles que la Formule 1. Toutefois, comme cette chaîne nationale est géobloquée, il faudra disposer d’une adresse IP local pour y accéder. D’où l’intérêt d’utiliser un VPN.

Les autres chaînes gratuites qui diffuseront la Ligue Europa

Outre la Belgique, la Suisse, l’Autriche et la Russie vous permettent également de regarder la Ligue Europa en direct sur leurs chaînes de télévision nationales. C’est notamment le cas de la chaîne Suisse RTS (rts.ch/f1), la chaîne autrichienne ServusTV (https://www.servustv.com/sport/) et la chaîne russe MatchTV (https://matchtv.ru/).

RTS

Si vous souhaitez suivre les matchs de la Ligue Europa gratuitement, vous pouvez passer par la chaîne Suisse RTS. Cette chaîne offre un service de streaming gratuit et sans publicité. Dans les détails, vous pouvez regarder tous les matchs de cette compétition européenne en direct depuis votre ordinateur, votre tablette ou encore votre smartphone.

À titre d’information, cette chaîne TV légale suisse diffuse d’autres grands évènements sportifs comme le Formule 1 et les matchs de la Ligue des Champions.

ServusTV

Servus TV, la chaîne de télévision autrichienne, offre aux téléspectateurs la possibilité de regarder les matchs de la Ligue Europa gratuitement. Notons que cette chaîne vous permet entre autres de suivre tous les matchs du club RB Salzbourg ainsi que les quarts, demi-finales et la finale.

MatchTV

Avec la chaîne russe MatchTV, les fans de football peuvent regarder l’intégralité de la Ligue Europa gratuitement. Vous pouvez ainsi visionner la rencontre de votre choix et voir les exploits des grands clubs comme le FC Barcelone, les Glasgow Rangers ou encore West Ham sans débourser un seul centime.

Recourir à un VPN pour accéder aux contenus géo-restreints

En France, les chaînes qui disposent des droits de diffusion des évènements sportifs internationaux sont généralement payantes. Si vous n’avez pas assez de budget pour souscrire à un abonnement, vous pouvez accéder à des chaînes étrangères. En ce qui concerne, la Ligue Europa, il est possible de suivre la compétition sur RTBF en Belgique, RTS en Suisse, Servus TV en Autriche ou MatchTV en Russie. En effet, ces plateformes offrent désormais la possibilité de regarder des matchs en streaming.

Toutefois, il est important de savoir que la plupart de ces chaînes sont soumises à des restrictions géographiques. Autrement dit, elles ne proposent des contenus que pour les personnes disposant d’une adresse IP locale. En ce sens, il n’est pas possible de profiter de la Ligue Europa en direct et gratuitement sur ces plateformes depuis la France. Pour contourner ce blocage, vous avez besoin de vous connecter à VPN gratuit ou payant.

Dans les faits, cette solution vous permet de changer votre adresse IP en vous connectant à un serveur distant. Vous permettant ainsi d’accéder aux contenus qui ne sont pas disponibles dans votre zone géographique.

Voici les étapes à suivre pour regarder la Ligue Europa gratuitement sur RTBF, RTS, Servus TV et MatchTV en France :

Étape 1 :

Avant toute chose, vous devez choisir un fournisseur VPN qui possède des serveurs optimisés pour la chaîne à laquelle vous souhaitez accéder.

Étape 2 :

Une fois souscrit au service, il faudra l’installer sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone. Sélectionnez ensuite la Belgique, la Suisse ou encore l’Autriche pour avoir une adresse IP locale.

Étape 3 :

Une fois géolocalisé dans l’emplacement virtuel de votre choix, vous pouvez aller directement sur la page du direct du site dédié pour regarder un match de la Ligue Europa. Il est recommandé de supprimer les cookies et historiques de navigation pour que la mise à jour soit opérationnelle.

Top 3 des meilleurs VPN pour regarder la Ligue Europa gratuitement

Pour regarder la Ligue Europa gratuitement et en toute sécurité, il est primordial de choisir le bon fournisseur de VPN. Contrairement aux VPN gratuits, les réseaux virtuels privés payants présentent l’avantage de disposer d’une myriade de serveurs répartis dans les quatre coins du monde. Vous permettant ainsi de profiter d’accéder aux services de streaming de tous les pays. De plus, ils offrent des connexions plus sûres et plus stables ainsi que des vitesses de téléchargement plus rapides. Voici notre top des meilleurs VPN pour le streaming

NordVPN

Pour profiter de la Ligue Europa gratuitement, nous recommandons NordVPN.

Avec plus de 14 millions d’utilisateurs, ce service VPN offre un streaming en temps réel de chaque rencontre grâce à ses 5 500 serveurs répartis dans 59 pays, dont la Belgique, la Suisse, l’Autriche et la Russie. Il vous permet ainsi de changer votre adresse IP en quelques clics et de débloquer les chaînes étrangères de manière totalement anonyme et sécurisée.

Cerise sur le gâteau, NordVPN propose actuellement un essai gratuit de 30 jours vous permettant d’accéder à tous les matchs sans payer le moindre centime.

Surfshark

Surfshark se présente aujourd’hui comme le service VPN avec le meilleur qualité/prix. Il offre à ses utilisateurs la possibilité d’accéder à plus de 3 200 serveurs répartis dans 65 pays. Ceci, tout en garantissant une bande passante suffisante pour une expérience de streaming fluide et sans interruption.

Cyberghost

Cyberghost est un fournisseur de services VPN très populaire. Il met à la disposition de ses utilisateurs un large réseau de 8 000 serveurs répartis dans plus de 90 pays. Avec des vitesses de connexion ultrarapides et une sécurité de pointe, ce VPN vous permettra de profiter de la Ligue Europa en streaming et de regarder gratuitement tous les matchs sans latence.

Calendrier de l’UEFA Europa

La Ligue Europa est la deuxième compétition européenne de football derrière la Ligue des Champions. Chaque saison, 48 équipes s’affrontent pour remporter le trophée. Le calendrier de l’UEFA Europa League est décidé par un tirage au sort qui se déroule chaque année à la fin du mois d’août. Les équipes sont classées par groupe et les matchs sont joués entre septembre et mai.

Pour la suite de la compétition, voici le calendrier officiel des prochains matchs :

09 mars 2023 (match aller)

Sporting Portugal – Arsenal à 18 h 45

Bayer 04 Leverkusen – Ferencváros à 18 h 45

FC Union Berlin – Union à 18 h 45

AS Rome – Real Sociedad à 18 h 45

Shakhtar Donetsk – Feyenoord à 21 h

Manchester United – Betis Séville à 21 h

Juventus Turin – Fribourg à 21 h

FC Séville – Fenerbahçe à 21 h

16 mars 2023 (match retour)

Betis Séville – Manchester United à 18 h 45

Fribourg – Juventus Turin 18 h 45

Fenerbahçe – FC Séville 18 h 45

Feyenoord – Shakhtar Donetsk 18 h 45

Union – FC Union Berlin 21 h

Arsenal – Sporting Portugal 21 h

Real Sociedad – AS Rome 21 h

Ferencváros – Ferencváros 21 h



FAQ sur la Ligue Europa

Quelles chaînes diffusent la Ligue Europa dans les pays voisins ?

En Belgique, la chaîne RTBF diffuse gratuitement les matchs prévus pour cette compétition. En Suisse, la diffusion 100 % en direct sera assurée par la RTS.

Du côté de l’Autriche, les spectateurs bénéficieront également d’une retransmission gratuite de l’intégralité de la compétition avec la chaîne ServusTV. Les Russes quant à eux peuvent suivre les matchs de la Ligue Europa gratuitement sur MatchTV.