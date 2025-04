J’ai testé la trottinette Engwe Y10 : que vaut-elle vraiment ?

La trottinette Engwe Y10 est un modèle d’entrée de gamme qui veut défier les références bien connues du marché. Sa botte secrète ? Un tarif beaucoup plus abordable. Alors, est-ce que ça vaut le coup ?

À force de voir passer des trottinettes électriques qui se ressemblent toutes, j’étais curieuse de voir si la Engwe Y10 allait se démarquer. Elle promet pas mal de choses : une belle autonomie, du confort, de la sécurité et tout ça pour un prix mini. Trop beau pour être vrai ? Je l’ai mise à l’épreuve sur plusieurs types de trajets, en ville, sur chemins, et même en forêt (oui, j’ai osé). Verdict honnête d’une utilisatrice pas toujours tendre.

Caractéristiques techniques

Moteur : 350W, puissant et fluide

: 350W, puissant et fluide Batterie : Lithium-ion 36V 13Ah (amovible)

: Lithium-ion 36V 13Ah (amovible) Autonomie : Jusqu’à 65 km (mode assistance)

: Jusqu’à 65 km (mode assistance) Temps de charge : Environ 5 à 6 heures

: Environ 5 à 6 heures Freinage : Frein à tambour

: Frein à tambour Pneus : 10 pouces larges (10×3.0) pour plus de stabilité

: 10 pouces larges (10×3.0) pour plus de stabilité Poids : 17,2 kg (trottinette seule) | 19,85 kg (poids total emballé)

: 17,2 kg (trottinette seule) | 19,85 kg (poids total emballé) Capacité de charge : Jusqu’à 120 kg

: Jusqu’à 120 kg Taille du conducteur : 1,52 m – 1,75 m

: 1,52 m – 1,75 m Dimensions dépliée : 120 cm de hauteur et 118 cm de longueur

: 120 cm de hauteur et 118 cm de longueur Dimensions pliée : 54 cm de hauteur, 118 cm de longueur et 50,5 cm de largeur

Mon avis concernant le design de la trottinette Engwe Y10

Première impression en sortant la bête du carton : elle a du caractère. Son cadre en aluminium lui donne une allure robuste, proche de certaines trottinettes bien plus chères comme la Ninebot Max G30. Pourtant, avec ses 17 kg, elle reste maniable. Pas besoin de me casser le dos pour la porter dans les escaliers ou la glisser dans un coffre de voiture.

De plus, le pliage est simple et surtout fiable. Une fois verrouillée, la trottinette Engwe Y10 ne bouge pas, ne grince pas, et le guidon ne prend pas de jeu après quelques sorties. C’est le genre de détail qui fait la différence quand on veut un engin qui dure.

Quant au montage, il ne prend pas plus de 30 minutes. Juste quelques vis à fixer, les pneus à gonfler à 45 PSI, une charge complète, et c’est parti. Plutôt efficace.

Un confort surprenant malgré l’absence de suspension

Premier trajet, première surprise : le deck de la trottinette Engwe Y10 est spacieux. J’ai de la place pour bouger les pieds, même après plusieurs kilomètres. Pas de sensation de jambes engourdies au bout de 20 minutes. C’est un vrai plus sur les trajets longs.

D’ailleurs, les pneus de 10 pouces par 3 pouces sont bien larges. Ils accrochent bien, même sur sol humide, et absorbent pas mal de chocs. Par contre, sans suspension, les routes pleines de trous ne sont pas son terrain de jeu préféré. Sur un bitume lisse, en revanche, elle glisse avec une belle fluidité.

La trottinette Engwe Y10 se manie aussi très bien. Le rayon de braquage est correct, ce qui permet de zigzaguer facilement dans la circulation ou de se faufiler dans des ruelles étroites.

Les performances de la trottinette Engwe Y10

Le moteur de 350 W, avec un pic à 500 W, assure bien. Il fournit un bon compromis entre puissance et autonomie. Pas d’accélération violente, mais un démarrage progressif et efficace. Le système kickstart, qui oblige à donner une légère impulsion avant de partir, évite les démarrages intempestifs et préserve la batterie.

La trottinette Engwe Y10 propose trois modes de conduite : Éco, Drive et Sport. En mode Sport, elle peut atteindre 32 km/h une fois débridée. En version standard, elle est limitée à 25 km/h.

J’ai testé les performances de la trottinette Engwe Y10 en montée, et elle s’en sort bien. Avec mes 65 kg et un sac à dos, elle grimpe sans faiblir. Sur une pente raide de plus de 30°, elle ralentit forcément, mais ne s’arrête pas. Pour une trottinette pliable de ce prix, c’est plutôt solide.

En outre, le freinage est un point fort de la trottinette Engwe Y10. La combinaison d’un frein à tambour à l’avant et d’un frein moteur à l’arrière fonctionne bien. L’arrêt est progressif, efficace, et surtout, il se fait en silence. Pas de couinement désagréable, pas de blocage brutal des roues. Même en roulant à pleine vitesse, je peux freiner en toute confiance sans craindre une glissade imprévue. C’est rassurant, surtout en ville où les imprévus sont fréquents.

Autonomie : que vaut la promesse de la trottinette Engwe Y10 ?

La marque Engwe annonce jusqu’à 64 km, mais comme toujours, ça dépend des conditions réelles. Il faut notamment prendre en compte le poids, la vitesse, le vent, et le type de trajet. Perso, j’ai tenu environ 40 km sur une seule charge, en mixant les modes, et en empruntant quelques montées. Un chiffre honnête, sachant que les trottinettes électriques affichent généralement des autonomies optimistes.

La batterie de la trottinette Engwe Y10, elle, est bien protégée. Elle inclut des sécurités contre la surcharge, la surchauffe et les courts-circuits. C’est rassurant. Elle se recharge en 5 à 6 heures. Pas ultra rapide, mais classique pour cette capacité.

Visibilité et fonctionnalités de sécurité

Côté sécurité, la marque a pensé à pas mal de choses. La trottinette Engwe Y10 est équipée d’un phare LED avant, d’un feu de freinage arrière et surtout, de clignotants intégrés au guidon. Ceux-ci sont ultra visibles, même en plein jour. C’est rare et franchement génial en ville. On peut même activer les deux à la fois pour simuler des feux de détresse.

En revanche, le feu arrière est placé un peu bas, ce qui peut poser un problème de visibilité aux voitures. Donc, je recommande d’ajouter une lumière sur votre casque pour être sûr d’être bien vu.

Concernant le display, il est clair et lisible… sauf en plein soleil. Il change de couleur selon le mode de conduite, mais reste un peu fiablard sous forte lumière. On y voit le niveau de la batterie, la vitesse et le mode utilisé. Un affichage plus lumineux aurait été bienvenu.

Que vaut la trottinette Engwe Y10 dans les cas extrêmes ?

Dès les premiers kilomètres, on sent que la trottinette est bien conçue. Aucun jeu dans le guidon, pas de craquements inquiétants. Même après plusieurs passages sur des pavés et un détour imprévu par une forêt boueuse (oui, je l’ai vraiment testé partout), elle a tenu le coup.

Pour voir jusqu’où la trottinette Engwe Y10 pouvait aller, je l’ai poussée un peu hors de sa zone de confort. Passage en forêt, feuilles mortes, boue… Elle s’en est sortie sans problème. Clairement, elle n’est pas faite pour du tout-terrain, mais les pneus larges fournissent une bonne accroche. Je ne suis pas tombée, et la structure a tenu bon.

Un autre point à savoir : changer les pneus n’est pas simple, surtout à l’arrière où le câble moteur complique l’opération. Il faudra démonter une partie du carter pour accéder aux connectiques.

Un rapport qualité/prix difficile à battre

C’est là que la trottinette Engwe Y10 brille. Pour moins de 600 €, vous profitez d’un design robuste, d’une belle autonomie, des freins efficaces et de vraies fonctionnalités de sécurité. Ce modèle est plus léger que beaucoup de ses concurrents et embarque des clignotants, ce qui est encore rare à ce niveau de prix.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn