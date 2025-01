Bon plan : Ninebot G30 Max, la trottinette à 65 km d’autonomie !

La trottinette électrique Ninebot G30 Max est un bon plan pour les citadins en quête d’une solution de transport efficace et écologique. Conçue par Segway, elle allie performances de pointe, autonomie exceptionnelle et robustesse. Avec son prix compétitif et la réduction actuellement offerte par Decathlon, c’est une opportunité à ne pas manquer.

La Ninebot G30 Max, un bon plan trottinette électrique

On apprécie particulièrement cette trottinette électrique de Segway pour son autonomie impressionnante. Effectivement, elle est de 65 km et s’inscrit comme l’une des meilleures du marché. Grâce à une batterie lithium-ion puissante et durable, ce modèle est idéal pour les longs trajets sans besoin de recharges fréquentes. Il peut même gravir des pentes de 20 %, un atout pour les trajets dans des villes vallonnées ou accidentées.

La trottinette électrique Ninebot G30 Max possède d’autres qualités qui font d’elle un bon plan. Avec son moteur de 350 W, elle offre une vitesse maximale de 25 km/h. Bien sûr, elle reste conforme aux normes de sécurité européennes. De plus, son système de freinage double combine un frein à tambour avant et un frein électronique arrière. Il garantit une conduite sûre et réactive dans toutes les situations.

Un design fonctionnel et une offre alléchante

Outre ses performances, le bon plan de Decathlon Ninebot G30 Max séduit par son design robuste et ergonomique. Fabriquée avec des matériaux de qualité, elle peut supporter jusqu’à 100 kg. Elle offre également une excellente résistance aux intempéries grâce à son étanchéité IPX5. Ce n’est pas tout ! Cette trottinette électrique est pliable, ce qui la rend facile à transporter et à ranger. Vous pouvez même la placer dans des espaces réduits.

Initialement, le prix de la trottinette électrique G30 Max est 699 euros, mais Decathlon propose un bon plan avec une réduction. En ce moment, cette trottinette électrique de Segway est disponible à seulement 499 euros. Cette remise de 200 euros en fait une opportunité exceptionnelle pour s’équiper d’une trottinette haut de gamme à un tarif accessible. Confortable, performante et économique, c’est une option idéale pour vos déplacements quotidiens en ville.

