Segway ZT3 Pro : la nouvelle ère de la trottinette électrique tout-terrain

Avec le lancement de sa trottinette électrique tout-terrain, Segway apporte une innovation pour les amateurs de mobilité alternative. La marque a baptisé cette nouvelle-venue “ZT3 Pro”. Il possède diverses caractéristiques impressionnantes que nous vous invitons à découvrir dans les lignes qui suivent.

La ZT3 Pro, une trottinette électrique aux multiples avantages

Doté d’un moteur de 1 600 watts, ce véhicule promet une expérience de conduite exaltante ainsi qu’une autonomie qui va jusqu’à 70 km. De plus, un moteur sans balai avec un couple de 1600 W l’alimente. Il atteint ainsi des vitesses de pointe de 25 km/h.

En outre, cette trottinette électrique Segway s’équipe de clignotants intégrés ainsi que d’un éclairage complet. Ceux-ci assurent une visibilité maximale pour le conducteur lorsqu’il se déplace la nuit. Deux technologies garantissent également sa stabilité, dont le système innovant Segride™ et le système de gestion de traction.

D’autre part, Segway a soumis sa trottinette électrique à des évaluations strictes. Celles-ci comprennent 5 000 kilomètres d’essais sur route et 180 vérifications de qualité. De plus, elle est imperméable avec une norme IPX5 et est également compatible avec toutes sortes d’accessoires.

Un véhicule avec plusieurs fonctionnalités intelligentes

Grâce à l’application mobile Segway-Ninebot, les conducteurs peuvent effectuer plusieurs réglages. Par exemple, ajuster les paramètres de la trottinette en temps réel, suivre l’autonomie de la batterie, planifier des itinéraires et verrouiller le véhicule à distance. De même, un BMS 2.0 offre une gestion avancée de la batterie avec notifications si jamais elle surchauffe.

Par ailleurs, la technologie Flash Charge permet de recharger la trottinette électrique Segway en quatre heures. En plus de cela, on peut facilement localiser l’engin grâce à l’intégration avec Find My d’Apple. Cette fonctionnalité se montre particulièrement utile en cas de vol et renforce la sécurité des utilisateurs.

Où et à quel prix acheter cette trottinette électrique Segway ?

Vous pouvez précommander cette trottinette électrique directement sur le site officiel de Segway. De nombreux revendeurs partenaires proposent également ce modèle. N’hésitez pas à les consulter pour connaître les offres et les promotions qu’ils pourraient proposer.

Quant au prix, pour ce concentré d’innovation et de performance, comptez un peu moins de 1700 euros. Certes, ce montant semble conséquent. Ceci dit, il reflète parfaitement la qualité et les capacités impressionnantes de la ZT3 Pro.

