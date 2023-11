Regonfler un instant les pneus de votre trottinette électrique avec cet accessoire !

Xiaomi a ajouté un nouveau gonfleur de pneus à sa gamme de produits électroniques grand public. Ce dernier peut aider les conducteurs à regonfler les pneus de leur trottinette électrique correctement.

Cela fait un peu moins de deux ans que Xiaomi a lancé le Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S sur le marché mondial. Aujourd’hui, après un certain temps, l’entreprise asiatique lance le nouveau Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2. Commercialisé au prix de 59,99 euros, il se distingue par une vitesse de gonflage supérieure d’environ 25 %, et d’autres améliorations.

Regonfler le pneu de votre trottinette électrique rapidement

Les images officielles montrent que le nouveau compresseur d’air électrique portable 2 de Xiaomi est pratiquement calqué sur le modèle de la génération précédente. En termes esthétiques, il n’y a aucun changement, si ce n’est une plus grande légèreté et un poids réduit. Un aspect qui est très apprécié, car il s’agit de produits quelque peu lourds si l’on tient compte de leurs dimensions.

Le gonfleur de pneus de Xiaomi utilise un cylindre de 19 mm en alliage de haute précision coulé sous pression. Le cylindre a été conçu pour être durable et efficace, ce qui permet à l’appareil de gonfler les pneus d’une trottinette électrique efficacement.

Les principaux changements se situent au niveau interne puisque, par exemple, la vitesse de remplissage a été augmentée de 25 % par rapport au modèle 1S. Cela permet de remplir un pneu vide en 8 minutes seulement.

De plus, l’appareil peut détecter la pression actuelle des pneus et l’afficher sur un écran numérique. Ainsi, il sert non seulement de gonfleur de pneus, mais aussi de jauge de pneus. Les utilisateurs peuvent également prédéfinir le niveau de pression requis et l’appareil s’arrêtera automatiquement lorsqu’il atteindra ce niveau. En fait, l’appareil est livré avec 6 modes préréglés disponibles.

Plus d’autonomie

Le gonfleur de pneus MIJIA 2 dispose également d’un système d’éclairage intégré. Ce dernier peut aider les conducteurs à voir ce qu’ils font dans des conditions de faible luminosité.

Enfin, l’appareil peut gonfler les pneus environ 25 % plus rapidement que le modèle de la génération précédente. Le nouveau produit dispose d’une configuration matérielle améliorée, d’une batterie intégrée de 2 000 mAh. Avec une charge complète, il a réussi à fonctionner pendant environ 18 minutes. Il convient de noter que nous continuons à avoir une prise USB-C pour recharger sa batterie. Lorsqu’il est entièrement chargé, il peut gonfler en continu 10 pneus. Ce dernier peut également remplir en continu 2 pneus vides pour répondre aux besoins d’entretien quotidien du véhicule.