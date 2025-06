Ninebot Segway : plus qu’un style de vie

La Ninebot Segway représente une petite révolution dans le domaine de la mobilité urbaine. Avec des modèles performants et élégants, cette série de trottinettes électriques fait parler d’elle. Je vous propose de faire un tour d’horizon des différents véhicules de cette gamme exceptionnelle. Mettez vos casques, c’est parti !

Plus de 15 modèles pour la gamme Ninebot Segway

Depuis la fusion de Segway et Ninebot en 2015, la gamme de trottinettes électriques s’est considérablement étoffée. Pour répondre à la demande croissante des citadins, le catalogue propose aujourd’hui plus de 15 modèles différents. Si les Ninebot KickScooter E+ et MAX sont les plus populaires, d’autres références comme le S-Plus ne sont pas en reste. Fort de plusieurs millions d’unités vendues, le constructeur ne cesse d’innover. Découvrons ensemble quelques-uns de ses modèles phares.

KickScooter E2 PRO : entre performance et portabilité optimale

Le modèle KickScooter E2 PRO est un choix judicieux pour les utilisateurs à la recherche d’une trottinette électrique polyvalente. Équipé d’un moteur brushless DC de 300W (pic à 700W), il offre une accélération franche et une vitesse de pointe de 25 km/h. Sa batterie lithium-ion de 275 Wh lui assure une autonomie confortable de 45 km, idéale pour les trajets professionnels ou pour les aller-retour vers l’université.

Son système de récupération d’énergie cinétique contribue à optimiser l’autonomie. Son châssis en alliage d’aluminium 6061, léger et robuste, garantit une excellente stabilité, tandis que les pneus tubeless de 10 pouces absorbent efficacement les chocs. Le système de freinage combiné (disque avant et électronique arrière) offre un freinage progressif puissant.

MAX G2 E : de l’autonomie pour les longues distances

Le Ninebot MAX G2 E est le choix idéal pour les utilisateurs à la recherche d’une grande autonomie. Équipé d’une batterie lithium-ion de 551 Wh, il offre une portée allant jusqu’à 70 kilomètres, idéale pour les longs trajets suburbains. Son moteur brushless de 350W, développant une puissance maximale de 900W, lui permet de gravir des pentes jusqu’à 20 degrés avec aisance.

La suspension avant et arrière, associé à des pneus pneumatiques de 10 pouces, absorbe efficacement les vibrations et offre ainsi un confort de conduite optimal. Son écran LCD rétroéclairé affiche clairement les informations indispensables. En plein jour, le conducteur peut lire la vitesse, l’autonomie restante et le mode de conduite. De plus, l’application mobile dédiée permet de personnaliser les réglages et de verrouiller la trottinette.

F2 E : compacte et performante pour tout type de trajet

Parmi les modèles phare de la gamme Ninebot Segway, le F2 E est également une trottinette électrique polyvalente. Elle allie compacité et performance avec son poids plume d’une quinzaine de kilos. Son moteur brushless de 300W développe une puissance maximale de 600W en high speed. C’est une vitesse de pointe respectable. Cela dit, ce n’est pas son principal argument. La technologie dite « sans balai » offre à la motorisation une meilleure efficacité, une durée de vie prolongée et réduit la maintenance.

Sa batterie lithium-ion offre une autonomie confortable de 40 kilomètres, idéale pour les trajets quotidiens en ville. Son design compacte et son rangement simplifié en fait un moyen de transport idéal pour ceux qui vivent en appartement. Pour cause, le F2 E est équipé d’un système de pliage rapide et intuitif. Les pneus pleins de 8,5 pouces résistent d’ailleurs aux crevaisons et assurent une conduite aussi stable que sécurisée sur le bitume.

C2 E, le modèle d’entrée de gamme pour les jeunes

Le Ninebot C2 E est une excellente option pour les débutants et les utilisateurs occasionnels. Son moteur de 250W lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 20 km/h. C’est une allure suffisante pour se déplacer en ville. Sa batterie offre une autonomie de 25 kilomètres, idéale pour les courtes distances. Son poids léger de 12,5 kg le rend très maniable. Les amortisseurs avant et arrière absorbent convenablement les chocs.

Cet engin offre donc un confort de conduite agréable sur tous les types de piste urbaine. Le C2 E est également équipé de feux LED avant et arrière pour une meilleure visibilité, ainsi que d’une sonnette pour signaler sa présence. Il faut toutefois noter que le Ninebot Segway C2 E peut supporter un poids maximum de 50 kg. Ce qui en fait une trottinette, pour les enfants et ceux qui ont une forme particulièrement athlétique.

MAX G2 EX, le fleuron de la gamme Ninebot

Le Ninebot MAX G2 EX est le modèle haut de gamme de la marque, conçu pour les utilisateurs les plus exigeants. Équipé d’un moteur brushless de 500W, développant une puissance maximale de 1000W, il offre des performances exceptionnelles. Sa vitesse de pointe de 30 km/h et son autonomie de 80 kilomètres en font le compagnon idéal pour les longues distances.

Son cadre en aluminium renforcé, associé à des suspensions hydrauliques et à des pneus pneumatiques de 10,5 pouces, garantit une conduite stable et confortable, même sur les terrains accidentés. Le MAX G2 EX peut supporter une charge maximale de 120 kg et est équipé d’un système de freinage à disque avant et électronique arrière pour une sécurité optimale.

Alors, quelle trottinette Ninebot Segway faut-il choisir ?

Si la distance parcourue et la fréquence de chargement sont des critères clés pour vous, privilégiez les modèles avec une grande autonomie comme le MAX G2 E ou MAX G2 EX. Ces modèles offrent des batteries de grande capacité permettant de parcourir de longues distances sans recharges trop répétitives.

Pour un usage urbain mixte où la portabilité est importante, le F2 E comblera certainement vos attentes. Ce modèle est léger et facile à transporter, parfait pour les trajets qui combinent marche et transport en commun. Pour les trajets courts et les jeunes actifs, le C2 E propose une solution séduisante avec une bonne maniabilité et un poids réduit, idéal pour les déplacements quotidiens. En fonction de vos besoins, choisissez le modèle qui correspond le mieux à vos attentes en termes de performances et de praticité.

Essai de la Ninebot Segway ZT3 PRO E

Passons maintenant au clou du spectacle : notre essai du Ninebot Segway ZT3 PRO E. Ce modèle a suscité beaucoup d’engouement dès son lancement grâce à ses spécifications hors normes et son design avant-gardiste. Voici ce que nous retenons de cette trottinette.

Autonomie : pas mal du tout

L’un des premiers aspects marquants de la ZT3 PRO E est sans conteste son moteur impressionnant de 1000W. C’est une puissance inégalée parmi les autres modèles de sa catégorie. Cette motorisation permet d’atteindre une vitesse de pointe 35 km/h, mais aussi de gravir facilement des pentes de 25/100, voire plus, sans effort apparent. Adaptée autant pour les trajets citadins que pour des parcours plus variés, elle repousse les limites de ce que l’on attend généralement d’une trottinette électrique.

Côté autonomie, ce modèle ne déçoit pas avec une capacité stupéfiante de 85 km. Cela signifie pratiquement une semaine complète de déplacements pour la plupart des usagers sans avoir besoin de recharger. Une véritable prouesse technique rendue possible grâce à une batterie Lithium-ion de haute densité de 650 Wh. Ce type de batterie offre non seulement une longue durée de vie, mais aussi une meilleure répartition de l’énergie, ce qui optimise chaque mètre parcouru.

Confort de conduite respectable

Question confort et sécurité, la ZT3 PRO E est également en tête. Elle est équipée de doubles suspensions avant et arrière, absorbant efficacement les chocs et offrant une conduite ultra-fluide même sur des voies rugueuses ou pavées. Les pneus tubeless anti-crevaison de 11 pouces complètent ce tableau en fournissant une qualité de roulement exemplaire presque partout.

Le système de frein est un autre point fort, avec un double dispositif associant freins hydrauliques et électroniques pour assurer des arrêts précis et sécurisés même à haute vitesse. Ajoutez à cela des feux LED puissants et intelligents ajustant leur intensité selon l’éclairage ambiant, et vous obtenez une trottinette prête pour toutes les situations routières.

Connectivité, un autre argument de taille

Grâce à son application mobile dédiée, chaque aspect de son fonctionnement est personnalisable, ce qui permet de définir des limites de vitesse, vérifier l’état de la batterie, ou encore suivre les statistiques de trajet. La connectivité Bluetooth aide à mettre à jour le firmware pour toujours bénéficier des dernières innovations logicielles.

Verrouiller la trottinette, vérifier l’état de la batterie et effectuer des mises à jour logicielles devient simple. Compatible avec Apple Find My, elle donne la possibilité de localiser aisément la trottinette en cas de perte. Ces fonctionnalités garantissent une expérience utilisateur pratique et sécurisée, parfaitement adaptée aux besoins modernes.

Verdict pour Ninebot Segway ZT3 PRO E

Après avoir essayé la Ninebot Segway ZT3 Pro E, je peux dire qu’elle offre une excellente expérience de conduite. Sa batterie performante et son design robuste en font une trottinette idéale pour les déplacements urbains quotidiens. Elle est stable et réactive, et permet donc une conduite fluide, même sur des routes moins bien entretenues.

Globalement, c’est un modèle fiable et pratique qui répond bien aux besoins de ceux qui exigent une solution de mobilité moderne. Le principal défaut du Ninebot Segway ZT3 Pro E reste son poids, de pratiquement 18 kg. Son transport devient compliqué lorsqu’il faut la trimbaler jusqu’aux étages supérieurs. De plus, le coût initial de 749 euros en fait une trottinette électrique inaccessible au plus grand nombre.

