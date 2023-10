Test du Cityzen : un VAE au design classique accompagné d’une technologie moderne

Vous cherchez un avis bien avisé sur le Cityzen, un vélo électrique pour femmes de Wegoboard ? Notre test vous permet de faire une idée de ce que ce VAE peut offrir.

Doté d’un design rétro, le Cityzen fait partie des vélos électriques les plus récents de la marque Wegoboard. Prôné pour son confort, ses performances et surtout sa praticité, ce vélo se veut être le vélo de ville électrique du moment. Pourtant, difficile de croire ce que l’on ne voit pas. Voilà pourquoi de notre côté, nous avons décidé de faire le test du Cityzen pour juger de sa réelle valeur.

Caractéristiques techniques Prix : 1049 €

Poids : 24 kg

Puissance : 250 W

Autonomie : 60 km

Vitesse maximum : 25 km/h

Taille des roues : 28 pouces

Étanchéité : IP54

Test du Cityzen : vélo électrique au design indémodable

Le Cityzen se démarque par son look vintage évoquant les modèles des années 70. Son cadre bas le classe parmi les vélos électriques pour femmes. Qu’elle soit vêtue d’une robe ou d’une jupe, elle peut l’enfourcher aisément. En outre, ce vélo électrique se décline en 3 couleurs distinctes : gris, blanc et noir. Une selle et une poignée marron ou camel accentuent l’élégance du vélo.

Outre son look intemporel, le CityZen est fabriqué en aluminium et en acier, garantissant ainsi une grande solidité. Cette structure peut supporter jusqu’à 125 kg de charge. Certes, ce vélo de ville électrique est assez lourd, étant donné qu’il fait 24 kilos. Cependant, c’est son unique maillon faible.

Notons également son prix de 1049 € affiché par WegoBoard, une somme très intéressante compte tenu de sa qualité. En fait, un VAE performant à ce prix ne se refuse pas. Sans parler du fait qu’il est éligible aux bonus écologiques

Une conduite agréable

Sous ses lignes rétro, lors de notre test, le Cityzen nous a surpris avec sa maniabilité et son confort d’utilisation. En fait, il épouse à la perfection la morphologie et garantit une assise très agréable. En fait, ce vélo de ville électrique bénéficie d’un siège ajustable. De plus, cette assise intègre un système atténuant l’impact en cas de secousses.

Ce vélo à assistance électrique combine une poignée confortable et un guidon ajustable et droit. D’ailleurs, ce guidon rend la conduite très droite.

Tableau de bord convivial

Pour optimiser le confort de conduite, le Cityzen intègre un affichage LCD sur la gauche du guidon. Cet écran rétroéclairé permet de visualiser en temps réel toutes les données statistiques du VAE. Celles-ci comprennent la vitesse, le kilométrage, le niveau d’assistance ou encore l’autonomie restante.

Plus encore, ce vélo électrique Wegoboard dispose d’un porte-bagage fabriqué en alliage. Robuste, il constitue un allié de taille pour accueillir les courses Comme la majorité des vélos de ville électriques, le Cityzen ne dispose pas de suspension. Par conséquent, il ne peut pas être utilisé sur des terrains accidentés.

La sécurité avant tout

Notre test a démontré que la sécurité constitue l’un des atouts du Cityzen, avec son puissant système d’éclairage et ses freins performants. En effet, ce vélo électrique dispose de deux types d’éclairage. Le feu éclaire la route. Son feu arrière de couleur rouge le rend bien visible pour les autres utilisateurs de la route.

Outre ces deux sources lumineuses, les roues du Cityzen comportent également des réflecteurs. Ces derniers reflètent les lumières environnantes, augmentant ainsi la visibilité de ce VAE lors des balades nocturnes.

Sans oublier les garde-boue, ils protègent les roues avant et arrière contre les éclaboussures et les projections d’eau. Ainsi, plus besoin de s’inquiéter si l’on roule dans des conditions difficiles, humides ou boueuses.

De plus, le Cityzen bénéficie d'une sirène performante pouvant être actionnée d'un simple geste. Rien de plus facile pour signaler sa présence au guidon de ce VAE.

Test de la performance du VAE Cityzen

En complément du design urbain affirmé qui caractérise le Cityzen, Wegoboard l’a doté du meilleur de sa technologie.

5 niveaux d’assistance

Au total, le Cityzen compte 5 modes d’assistance. Ces derniers permettent d’altérer les vitesses entre 12 et 25 km/h. Autre avantage, cette assistance a été conçue pour détecter les moindres rotations de manière performante. Il suffit d’un coup de pédale pour faire fonctionner le moteur et l’assisté.

Puissance du moteur

Pour propulser ce vélo électrique, Wegoboard utilise un moteur d’une puissance de 250W offrant 45Nm de couple. Ce moteur lui permet de monter sans difficulté même les pentes abruptes.

Bridé pour respecter la législation, cet Ebike peut rouler à une allure de 25 km/h au maximum. D’ailleurs, lors de notre test, le Cityzen n’a besoin que de quelques secondes pour passer de 0 à 25 km/h. Cette capacité d’accélération est un atout majeur, car elle permet de circuler librement en évitant les lignes droites interminables pour accéder à la vitesse recherchée.

Ce vélo s’équipe d’un dérailleur 7 vitesses convivial. Grâce à ce dérailleur, il suffit d’appuyer sur un bouton placé sur le guidon droit pour passer d’une vitesse à l’autre. Le changement de vitesse se fait donc sans difficulté.

Le Cityzen s’équipe d’un système de freinage à disques ajourés, permettant un arrêt en toute sécurité, même à grande vitesse. Mieux encore, la distance de freinage n’excède pas 3 mètres, en dépit du poids assez lourd de l’engin.

Autonomie

Côté autonomie, le Cityzen fait appel à une batterie 36v 10AH au lithium-ion. Celle-ci assure une portée de 60 km en théorie, avec une durée de charge variant de 4 à 6 heures.

Cependant, cette autonomie peut varier en fonction des conditions d’utilisation du VAE. En effet, pour atteindre les 60 km d’autonomie, l’utilisateur doit avoir un certain poids, emprunter un type de terrain particulier et adopter un mode d’assistance spécifique. Comme on peut le constater, il faut prendre ces informations très au sérieux.

Lors de notre test, le Cityzen a pu couvrir 45 km en utilisant 80 % de sa batterie.

Test du Cityzen : Verdict

Outre ses performances inégalées pour son prix défiant toute concurrence, notre test s’est surtout distingué par son confort. Une fois en selle, vous aurez l’impression d’être sur un fauteuil. Nous avons atteint notre destination sans fatigue, en douceur, tout en tirant le meilleur parti possible de notre trajet.

Un rapport qualité-prix inégalé

Design rétro

Lourd

Disponible en cadre bas seulement

Design - 8.5 Autonomie - 9 Conduite - 9.5 Prix - 9.7 9.2 Design : vélo cargo au design retro. Autonomie : passure une portée de 60 km avec une durée de charge variant de 4 à 6 heures. Conduite : une maniabilité et un confort d'utilisation. Prix : Un rapport qualité-prix inégalé. User Rating: Be the first one !