Test du BTWIN LD 920 E : un vélo électrique révolutionnaire de Decathlon ?

Ce test porte sur le BTWIN LD 920 E, présenté comme étant le plus ambitieux des vélos électriques de Decathlon en date du Reveal Innovation 2022. Ce vélo électrique tient-il ses promesses face à la concurrence ?

Après une attente de plusieurs mois, le BTWIN LD 920 E débarque sur le marché. Ce vélo électrique Decathlon se veut innovant, avec une autonomie conséquente associée à une transmission automatique. Certes, ses caractéristiques techniques sont prometteuses, mais est-il révolutionnaire comme certains le prétendent ? Arrivera-t-il à se distinguer de la concurrence ?

Test LD 920 E : une finition de choix

Caractéristiques techniques Prix : 2999 €

Cadre : Aluminium

Couple : 65 Nm

Batterie : 702 Wh

Roue : 28″

Freins : disque hydraulique

Poids : 26 kg

Disponible en version surbaissée, le modèle de notre test est proposé en 3 différentes tailles. Il bénéficie d’un large éventail d’équipements. Outre son écran couleur, il s’équipe d’un porte-bagages, d’une béquille et d’un garde-boue. Au premier abord, le Long Distance 920 E présente toutes les caractéristiques d’un vélo de ville. Ici, il renonce aux lignes sportives et agressives, il se contente de conserver un style sobre, mais toujours agréable à l’œil. Un seul bémol : le cadre présente des plis de soudure peu esthétiques à plusieurs endroits.

Par contre, le confort de conduite rehausse d’emblée la barre. Dès les tout premiers pédalages, le LD 920 E procure un réel plaisir. Plus on parcourt des kilomètres, plus la sensation de bien-être s’accroît.Pour justifier ce constat réjouissant, il importe de rappeler le mode de fonctionnement du vélo.

Test LD 920 E : Autonomie XXl

Poursuivons par ce qui distingue le LD 920 E de la gamme de vélo de ville électrique. Comme son nom l’indique, ce VAE est fait pour les longues distances. Il intègre une batterie d’une capacité de 702 Wh. Selon Decathlon, son autonomie varie de 80 à 150 km.

Soulignons que cette autonomie dépend du choix du mode de conduite engagé. Lors de notre test, en mode Turbo, le LD 920 E a parcouru 80 km contre 150 km pour le mode Éco. Par ailleurs, il peut couvrir une distance de 100 km en alternant les deux modes (Turbo et Normal). Dans tous les cas, on peut dire que l’entreprise a tenu ses promesses en termes d’autonomie.

Cependant, pour comparer les performances de ce vélo électrique « vedette » de Decathlon aux autres modèles, il faut également se pencher sur la puissance du moteur et de sa transmission. Par ailleurs, d’autres critères tels que l’expérience de conduite jouent un rôle déterminant.

Test LD 920 E : moteur à variation continue

Pour propulser son cycle, Decathlon utilise un moteur E2 Drives, fabriqué par une jeune entreprise belge. Cette motorisation intègre une transmission automatique à variation continue, rappelant le système CVT utilisé pour les voitures. Elle optimise ainsi la cadence des coups de pédale selon plusieurs paramètres : vitesse, couple, dénivelé.

Par ailleurs, il a un couple élevé de 65 Nm, lui permettant une utilisation confortable en milieu urbain. La force de Decathlon réside dans le fait que tous les éléments constitutifs et équipements de ce VAE sont parfaitement calibrés. Ainsi, au démarrage, le capteur de couple transmet immédiatement au vélo l’assistance proportionnelle aux forces de pédalage

Et au fur et à mesure que votre cadence augmente, cet Ebike adapte la vitesse en ajustant avec précision le niveau de pédales, tout en étant assisté par la transmission CVT. À plat ou sur un relief, à faible ou vive vitesse, le moteur du LD 920 E a fourni des réactions appropriées lors de notre test. Même en zone très exigeante, ce moteur s’est adapté au coup de pédale du cycliste.

Un confort plutôt modeste

Côté confort, le LD 920 E compte sur une fourche à suspension de 30 mm de débattement signée HeadShok. Celle-ci amortit les irrégularités de la route. Sa conception vise à offrir un équilibre parfait entre le confort, la facilité d’entretien et la performance.

En outre, sa selle composée de mousse polyuréthane (memory foam) assure un certain confort même après des dizaines de minutes de conduite. Plus encore, ce vélo repose sur de pneus 28 pouces pour résister à la crevaison. À cet effet, Decathlon y a incorporé une bande en nylon d’une épaisseur de 3 mm.

Quant à la sécurité, le vélo bénéficie d’un système de freinage à disque. De marque Tektro, ce dernier se montre aussi efficace et mordant. Lors de notre test du LD 920 E, il y a peu de choses à critiquer, hormis le fait que cet Ebike ne dispose pas d’ABS.

Test LD 920 E : Protection contre le vol

Avant de conclure cette présentation, place à la partie « connectivité ». En effet, au milieu du guidon, on retrouve un écran offrant un aperçu de la vitesse momentanée, de l’autonomie restante et de la distance accomplie. Toutes ces informations sont présentées avec une grande fluidité. Par rapport aux modèles concurrents, cet écran affiche l’heure en permanence. Par ailleurs, ce modèle se distingue par sa capacité à suivre les déplacements en GPS via un traceur spécifique, identique à celui du 920 Connect.

L’application Mobility de Decathlon a été conçue pour permettre aux cyclistes de localiser leur vélo s’il a été volé.

Verdict

Avec le LD 920 E, Decathlon talonne un certain nombre de marques de prestige dont les performances n’ont plus besoin d’être vérifiées.

En fait, ce nouveau venu ne manque pas d’atouts. À commencer par sa transmission CVT, ses réglages de vitesse, son capteur de couple ou encore sa gamme promise. Ces caractéristiques en font une machine très prometteuse. Toutefois, sa finition, son poids et son confort sont à revoir. Est-ce pour autant un obstacle ? Pas du tout en particulier pour une valeur de 2999 euros.

Une belle somme, effectivement, mais largement inférieure aux tarifs pratiqués par d’autres enseignes de renom pour un tel appareil. Bref, c’est là que se situe la révolution, qui a toujours été la particularité de Decathlon.

Transmission automatique

Autonomie accrue

Plis de soudure aux différentes extrémités du cadre

Design - 9 Autonomie - 8.5 Conduite - 9 Prix - 8.5 8.8 Design : style sobre mais agréable à l'œil. Autonomie : varie de 80 à 150 km. Conduite : une expérience de conduite confortable. Prix : assez cher. User Rating: Be the first one !