Percy Jackson : la fin de la saison 1 expliquée et y aura-t-il une saison 2

Quelle a été la fin de la saison 1 de Percy Jackson, la série phare de Netflix ? Si vous vous êtes posé cette question, vous êtes au bon endroit pour trouver la réponse !

Après la mort de sa mère, Percy Jackson va vite découvrir qu’il n’est pas un garçon ordinaire mais un demi-dieu. Commence alors sa quête pour retrouver la foudre originelle de Zeus. En cours de route, il devra affronter des dieux mais aussi des monstres sortis tout droit de l’Antiquité. En affrontant Arès, il tentera de récupérer la foudre originelle mais aussi le heaume d’Hadès.

Grâce à ces objets, il espère arrêter une guerre entre les dieux, rendre son père fier de lui et surtout sauver sa mère des Enfers. Réussira-t-il dans sa mission ? La fin de la saison 1 de Percy Jackson sur Netflix nous présente de nombreux rebondissements qui nous plongent à moitié vers la prochaine saison !

Le duel contre Arès et la récupération du Casque des Ténèbres

La fin de l’épisode 7 de la première saison de Percy Jackson laisse présager un duel entre Percy et Arès pour le destin du monde. Dans l’épisode 8, Percy parvient à faire couler le premier sang contre le dieu de la guerre et reçoit le Casque des Ténèbres d’Hadès en récompense. Après avoir rendu le casque à Alecto et s’être assuré qu’Hadès tienne sa promesse de rendre Sally, Percy se rend au sommet de l’Empire State Building, au Mont Olympe.

La confrontation avec Zeus et la révélation de Luke

Percy se rend jusqu’au sommet de la montagne où Zeus est assis sur son trône. Zeus, croyant toujours que Percy est à l’origine de la guerre entre les Olympiens, n’est pas enthousiaste à l’idée de le voir. Cependant, Percy lui rend la foudre originelle et lui explique sa théorie selon laquelle Kronos est le véritable responsable du vol. Cette révélation permet à Zeus de garder Percy en vie, ce qui signifie que le héros a réussi sa quête pour trouver le Voleur de Foudre et rendre l’objet magique du dieu.

La reddition de Poséidon et la révélation de Luke

Malgré la restitution de la foudre originelle, Zeus souhaite encore poursuivre sa guerre contre Poséidon. Percy reproche à Zeus d’affaiblir les dieux comme le souhaite Kronos, ce qui provoque la colère de Zeus. Avant que Zeus ne puisse attaquer Percy, Poséidon apparaît et se rend, mettant fin à la guerre.

Poséidon renonce à la guerre pour sauver son fils et comprend que la guerre entre les dieux est futile face à la menace de Kronos. Pendant ce temps, Luke révèle qu’il est le véritable Voleur de Foudre et qu’il souhaite aider à la renaissance de Kronos.

Après avoir réussi leur quête, Percy retourne vivre avec sa mère et s’inscrit dans une école à New York, en attendant de retourner au Camp Half-Blood l’été suivant. Annabeth, de son côté, prend contact avec son père et tente de mener une vie normale de mortelle après avoir passé cinq années consécutives au camp. Quant à Grover, il a obtenu sa licence de chercheur et va partir à la recherche de Pan, le dieu grec de la nature. Ainsi débute l’adaptation du deuxième livre de la série Percy Jackson et la mer des monstres, à voir dans la deuxième saison…