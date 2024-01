Percy Jackson : Ce producteur explique pourquoi la série s’éloigne beaucoup des livres

Percy Jackson et les Olympiens vous fascine ? Sachez que la série s’éloigne des livres originaux pour ces raisons !

Cela fait déjà quelques semaines que Percy Jackson et les Olympiens est diffusée sur Disney+. Avec plusieurs millions de vus, la série fait le bonheur des fans de ce demi-dieu de 12 ans. Le seul souci c’est que si vous avez lu les livres avant de regarder la version cinématographique, vous saurez que cette adaptation va au-delà des écrits.

Pour connaître les dessous de ces « changements mineurs » mais drastiques, découvrez les explications de certains membres de l’équipe créative de Disney+ au micro de notre confrère Russ Milheim de The Direct. De quoi vous abasourdir !

Pourquoi la série Percy Jackson s’éloigne des livres originaux ?

Selon plusieurs facteurs, la série télévisée « Percy Jackson et les Olympiens » va au-delà des livres originaux. Tout d’abord, les adaptations cinématographiques et télévisuelles nécessitent souvent des ajustements pour s’adapter au format visuel et narratif.

De plus, les contraintes de temps et de budget peuvent influencer les choix créatifs et la représentation fidèle de l’œuvre originale. Ces changements peuvent également jouer un rôle dans l’interprétation et l’adaptation de l’histoire pour s’adapter au besoin du public.

Une manière moderne de donner vie aux dieux grecs des temps anciens !

Bien que l’adaptation des livres originaux en série dans Percy Jackson suscite des controverses auprès des fans et des créateurs originaux, il faut comprendre que les intentions de rester fidèle à l’œuvre originale sont présentes.

Cependant, des ajustements ont été inévitables pour l’adaptation à un nouveau format et pour répondre aux attentes du public contemporain, selon les explications de Dan Shotz, directeur exécutif en charge de ce projet. D’autant plus que cette adaptation a lieu près de vingt ans après l’écriture du livre original. De quoi entraîner certains changements !

Ces explications mettent en lumière les défis et les compromis inhérents à l’adaptation d’une œuvre littéraire complexe et appréciée dans un nouveau médium. Entre temps, l’équipe a pour mission de capturer l’essence et l’esprit de l’histoire originale, ce qui n’est pas facile. Et vous, est-ce que vous avez adoré la série ?