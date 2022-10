NordVPN avance le Black Friday avec une promo à -68 %

Une utilisation quotidienne d’internet exige une sécurisation de votre identité et de vos données. Pour ce faire, pourquoi ne pas vous tourner vers un VPN ? D’ailleurs, l’un d’entre eux offre une réduction de -68 % en prévision du Black Friday : NordVPN.

Si vous n’avez pas encore souscrit à une offre NordVPN, il est probablement temps de vous équiper du meilleur VPN du marché. Les abonnements de 1 an ou 2 ans bénéficient cette fois-ci d’un bonus de 3 mois offerts.

Le tout à partir de 2,99 euros/mois. La référence en matière de sécurisation de données propose pour les jours qui viennent des offres à prix imbattables. En effet, il y a actuellement une grande promotion sur les forfaits NordVPN, NordVPN + NordPass et NordVPN + NordPass + Nordlocker. Ils coûtent respectivement 2,99 euros, 3,99 euros et 5,29 euros. Mais est-ce que cela en vaut réellement la peine ?

VPN : pour quelle utilité ?

Un VPN est toujours utile pour les internautes. La principale raison de la nécessité d’un VPN réside sur sa capacité à protéger l’utilisateur, ainsi que ses données personnelles.

Avec un VPN, l’ensemble de votre trafic internet est sécurisé. Certains sites sont d’ailleurs réputés pour collecter des données personnelles. Pour éviter cela, un VPN est incontournable. Ces logiciels vous permettent aussi de vous protéger contre les piratages informatiques.

Et cela en protégeant les informations sensibles. Pour finir, certaines plateformes vidéos bloquent leur contenu selon un emplacement bien défini. Les VPN peuvent débloquer ces contenus, à condition d’en utiliser un qui soit vraiment efficace, comme NordVPN.

Pourquoi profiter de cette promo de NordVPN pour le Black Friday

Les utilisateurs attendent impatiemment le Black Friday pour profiter de la promotion de -63 % sur NordVPN.

5 000 serveurs

Le premier avantage de NordVPN, c’est le nombre de serveurs disponibles à travers 50 pays et plus à travers le monde. La vitesse des serveurs fait d’eux une référence en matière d’ergonomie.

NordVPN pour débloquer les catalogues Netflix

NordVPN ne permet pas seulement de changer d’adresse IP ou de protéger votre identité en ligne. Il est également possible de débloquer les catalogues et les dernières nouveautés Netflix avec NordVPN, en particulier ceux qui sont géographiquement bloqués par la plateforme.

Il en est de même pour les dernières nouveautés Disney Plus, mais aussi HBO Max, Hulu et toutes les plateformes absentes en France.

De fait NordVPN est l’un des seuls VPN à fonctionner sur toutes les plateformes de streaming. Par contre, rappelez-vous qu’un forfait NordVPN, ne substitue pas un abonnement Netflix ou Disney +. Avant de débloquer le contenu, vous devez d’abord souscrire à une offre sur ces plateformes de streaming.

Disponibilité

Que vous utilisiez Windows, Linux, Mac, Android ou iOS, vous pouvez télécharger NordVPN et l’installer sur votre appareil. Le logiciel offre un essai gratuit de 30j et vous permet de profiter des nouvelles fonctionnalités de protection Anti-menace et de réseau mesh.

Les offres sont valables du 18 octobre au 30 novembre 2022. Avec cette promo Black Friday, vous pouvez bénéficier d’une réduction allant jusqu’à -68 % sur les différents forfaits NordVPN.