F1 : Comment regarder le Grand Prix de Bahreïn gratuitement ?

Alors que la 74e édition du Grand Prix de Formule 1 est en cours, les fans peuvent déjà se réjouir de l’arrivée du GP de Bahreïn, qui se déroulera les 3, 4 et 5 mars 2023. Un événement qui promet d’être plus spectaculaire que jamais et un maximum de sensation pour les amoureux d’adrénaline et de course sur asphalte. Suivez le guide pour regarder le Grand Prix de Bahreïn gratuitement.

Première manche du championnat du monde 2023 de Formule 1, le départ du Grand Prix de Bahreïn sera donné ce dimanche 5 mars 2023 à Sakhir. Les meilleurs pilotes de Formule 1 s’affronteront sur le célèbre circuit international de Bahreïn pour une distance totale de 5.412 km répartis sur 57 tours. Vous souhaitez vivre l’évènement en direct ? Découvrez toutes nos astuces pour regarder le Grand Prix de Bahreïn gratuitement.

Comment regarder le Grand Prix de Bahreïn gratuitement ? La télévision publique belge RTBF propose aux fans l’opportunité de suivre gratuitement et en direct l’intégralité des courses F1, y compris le Grand Prix de Bahreïn. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Grand Prix de Bahreïn : un événement attendu des fans

Alors que la Formule 1 était autrefois réservée aux amateurs de sports mécaniques, elle a vu sa popularité s’élargir grâce à l’ascension du pilote Max Verstappen et à la rivalité qu’il a créée avec le célèbre Lewis Hamilton.

La présence de pilotes français dans plusieurs écuries a également contribué à attirer l’attention des téléspectateurs français faisant de ce championnat l’un des sports les plus regardés au monde, avec des audiences supérieures à celles de la Ligue 1 Uber Eats, de la MotoGP et du TOP 14.

La 74e édition du Grand Prix de Bahreïn marquera la troisième année consécutive que le circuit international de Sakhir accueillera la première manche du championnat F1. Ce rendez-vous annuel est l’occasion de retrouver les grands noms du sport automobile et de découvrir de nouveaux champions en herbe. Une nouvelle fois, cette édition promet de révolutionner le championnat en matière de réglementations.

Suivez le GP de Bahreïn en streaming payant sur Canal+

Comme à l’accoutumée, c’est Canal+qui dispose de l’ensemble des droits de diffusion de cette compétition internationale. Il s’agit d’une chaîne cryptée française qui diffuse depuis quelques années les plus grands évènements sportifs internationaux. Elle offre une variété d’abonnements avec ou sans engagement auxquels vous pouvez souscrire pour profiter de tous ces avantages. Pour suivre la GP de Bahreïn, vous pouvez souscrire à l’offre CANAL + SPORT à partir de 34.99 € par mois.

En souscrivant à ce forfait, vous pouvez retrouver non seulement l’intégralité de l’évènement, mais aussi les émissions qui résument les temps forts de la compétition : Formule One, le mag et La Grille.

Le Grand Prix de Bahreïn en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Pour les amateurs de la Formule 1 qui ne souhaitent pas payer un abonnement Canal+, ils pourront se tourner vers les chaînes étrangères pour suivre la compétition. Ils pourront entre autres regarder le Grand prix de Bahreïn sur la chaîne RTBF (rtbf.be/auvio/f1) avec des commentaires en français. Elle est disponible gratuitement et accessible sur tous les appareils, y compris les smartphones, les tablettes et les ordinateurs.

Il est également possible de regarder la compétition sur les chaînes suisses RTS Sport (rts.ch/sports/programmes) et RTS 2 (rts.ch/play/tv) qui offre également une couverture en direct l’intégralité des courses de la F1. En revanche, à la différence de la RTBF, les commentaires seront en langue étrangère.

À noter également que pour pouvoir profiter des services de ces chaînes étrangères depuis la France, il faudra recourir à un VPN. De fait, cette solution vous permet de contourner les restrictions géographique en mettant à votre disposition une adresse IP belge ou suisse.

Quel VPN choisir pour regarder le Grand Prix de Bahreïn gratuitement ?

NordVPN se présente aujourd’hui comme la solution la plus fiable et la plus performante pour profiter pleinement du Grand prix de Bahreïn sans débourser le moindre centime. Ce VPN pour le streaming vous permet d’accéder aux sites Web et aux services qui sont bloqués dans votre pays en vous permettant de changer votre emplacement virtuel. Mais, il protège également votre vie privée et votre sécurité en ligne. De fait, cette solution crypte votre trafic Internet et empêche quiconque de suivre votre activité en ligne.

Tout ce que vous devez savoir sur le Grand Prix F1 de Bahreïn

Le GP de Bahreïn est l’une des courses les plus passionnantes du calendrier de la Formule 1. Elle se déroule chaque saison sur le circuit international de Bahreïn, à Sakhir. Créée en 2004, cette course est connue pour ses vitesses élevées et ses manœuvres de dépassement palpitantes. Sans oublier son atmosphère toujours électrique. Le circuit, quant à lui, est connu pour ses virages difficiles. La course a eu lieu pour

Le programme du grand prix se présentera comme suit :

Vendredi 3 mars :

Essais libres 1 à 12 h 30

Essais libres 2 à 16 h

Samedi 4 mars :

Essais libres 3 à 12 h 30

Qualification à 16 h

grille de départ 17 h

Dimanche 5 mars :

Course finale à 16 h