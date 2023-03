F1 : Comment regarder le Grand Prix d’Arabie saoudite gratuitement ?

Le deuxième Grand Prix de F1 de la saison 2023 se déroulera ce dimanche 19 mars sur le circuit de la Corniche de Djeddah en Arabie Saoudite. Cette piste de 6,175 km est connue pour ses nombreux virages et sa courbe d’enfer, mais aussi pour sa capacité à offrir aux fans une expérience de course unique. Suivez le guide pour regarder le Grand Prix d’Arabie Saoudite gratuitement.

Le Grand Prix d’Arabie Saoudite offre aux fans de Formule 1 une occasion unique de voir leurs pilotes préférés s’affronter sur un circuit ultra-moderne. D’ailleurs, le GP d’Arabie Saoudite est l’une des étapes les plus attendues de la saison. Un évènement qui promet d’être intense et palpitant pour les amoureux de course automobile. Découvrez tous nos conseils et astuces pour regarder le Grand Prix d’Arabie Saoudite gratuitement.

Comment regarder le Grand Prix d’Arabie Saoudite gratuitement ? La télévision publique belge RTBF propose aux amateurs de course automobile l’opportunité de suivre gratuitement et en direct l’intégralité des courses F1, y compris le Grand Prix d’Arabie Saoudite. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Grand Prix d’Arabie Saoudite : une course à ne pas rater

Les amateurs de F1 n’attendent que ce week-end pour découvrir le deuxième Grand Prix de la saison 2023 qui se déroulera en Arabie Saoudite. Une rencontre qui promet d’être encore plus passionnante que celle qui s’est déroulée le dimanche 5 mars.

Pour rappel, Red Bull commence très fort sa saison en remportant une doublée pour la première manche du GP F1. Comme à l’accoutumée, on retrouve en effet le Néerlandais Max Verstappen en tête du classement. Néanmoins, la première manche du championnat a surtout été marquée par une bataille intense entre Charles Leclerc et Sergio Pérez.

La stratégie agressive du Monégasque au départ lui a permis de se porter à hauteur de mexicain au premier virage, mais pas assez pour l’emporter. En fin de course, le pilote de l’Alfa Romeo Sauber F1 Teama a été victime d’un problème de fiabilité du moteur qui lui a fait perdre sa place et a permis à Sergio de terminer 2e.

C’est donc un Max Verstappen qui a fait cavalier seul en tête, un Sergio Pérez en pleine forme ainsi qu’un Fernando Alonso fier de sa sensationnelle Aston Martin que l’on retrouve sur le podium. Complètement à la traîne pour ce Grand Prix de Bahreïn, la star de la F1 Lewis Hamilton finit quant à lui 5e du classement derrière Carlos Sainz Jr., le pilote de Ferrari.

Néanmoins, même si les noms des pionniers de cette nouvelle saison se dessinent progressivement, rien n’est encore joué. Toujours au taquet, chaque pilote compte bien mettre toutes les chances de leur côté pour se démarquer pour monter sur le podium. Cette deuxième course promet ainsi d’être unique en son genre.

D’ailleurs, si la victoire de Verstappen durant le GP de Bahreïn a déclenché une vague d’enthousiasme chez les téléspectateurs, la suite de la compétition reste une surprise.

Regarder le Grand Prix d’Arabie Saoudite en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Les amateurs de Formule 1 qui veulent suivre les courses en direct et gratuitement peuvent se tourner vers les chaînes étrangères pour suivre l’intégralité de la compétition. Parmi elles, la chaîne belge RTBF (rtbf.be/auvio/f1) offre un accès illimité à tous les moments forts et l’ensemble des rencontres du GP F1 2023. Vous pourrez ainsi regarder le Grand Prix d’Arabie Saoudite sans débourser le moindre centime et avec des commentaires en français. De plus, la chaîne est accessible sur tout type de support connecté, y compris les smartphones, les tablettes et les ordinateurs.

Par ailleurs, vous pouvez également suivre l’intégralité des courses sur les chaînes suisses RTS Sport (rts.ch/sports/programmes) et RTS 2 (rts.ch/play/tv). Il est à savoir que ces chaînes offrent une couverture en direct de tous les événements GP F1 à venir. Toutefois, contrairement à RTBF, les commentaires seront en langue étrangère.

Dans tous les cas, si vous avez l’intention de regarder le Grand Prix d’Arabie Saoudite sur l’une de ces chaînes, vous devez utiliser un VPN pour le streaming. De fait, cette solution vous permet de contourner les géorestrictions imposées par les plateformes étrangères pour protéger leur contenus. Concrètement, un VPN vous permet de vous connecter à un serveur distant et de profiter d’une adresse IP belge ou suisse.

Quel fournisseur VPN pour regarder le championnat F1 gratuitement ?

Avec l’arrivée du Grand Prix d’Arabie Saoudite, de nombreux fans cherchent à regarder cet événement international gratuitement. La meilleure façon de le faire est d’utiliser un VPN comme NordVPN.

En effet, NordVPN se présente comme étant la meilleure solution pour profiter pleinement de l’événement sans payer le moindre centime. Cette solution vous permet de modifier votre emplacement virtuel et de masquer votre adresse IP. Cela vous permet d’accéder à des sites et services bloqués dans votre pays et de sécuriser votre connexion en chiffrant votre trafic Internet.

En outre, NordVPN offre une connexion cryptée AES-256 de niveau militaire qui permet de sécuriser et de chiffrer les données envoyées et reçues par votre appareil. Ajoutez à cela un florilège d’options de sécurité avancées qui assure votre confidentialité à tout moment et en toute circonstance.

En résumé, avec NordVPN, vous bénéficiez donc d’une sécurité optimale et d’une flexibilité maximale tout au long de votre navigation sur Internet.

GP Arabie Saoudite : FAQ sur la course

Quand aura lieu le Grand Prix d’Arabie Saoudite ?

Le Grand Prix d’Arabie Saoudite aura lieu le dimanche 19 mars à 18h.

Où se déroulera le Grand Prix d’Arabie Saoudite ?

Le Grand Prix d’Arabie Saoudite se déroulera sur le circuit urbain de Djeddah.