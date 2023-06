Test du Riverside 540E : en quoi ce VTC électrique se distingue-t-il ?

Ce test a pour objectif d’évaluer les performances du vélo électrique Riverside 540E. Découvrez ce qu’il peut vous offrir.

Decathlon couvre pratiquement tous les domaines sportifs et crée des marques distinctes pour différentes disciplines. Riverside est un nouveau nom. Par le passé, cette gamme comptait des vélos regroupés sous la marque B’twin, qui couvraient tous les types de vélos. Toutefois, les différents types de vélos sont à présent séparés. Riverside désigne la marque de vélo de loisir et de tourisme, et le modèle 540e est le modèle électrique le plus sophistiqué de la gamme.

Vélo tout chemin électrique robuste

Construit autour d’un cadre en alliage et d’une fourche à suspension Suntour NCX SF17, le Riverside 540E est ce que l’on appelle généralement un hybride de loisir. Il offre une position beaucoup plus sportive par rapport à un modèle de ville. En fait, il a été conçu pour plaire à ceux qui font du vélo pour le plaisir plutôt que pour se déplacer au quotidien.

Par ailleurs, il ne comporte pas de garde-boue ni d’éclairage, mais ces éléments peuvent toujours être ajoutés pour rendre le 540e plus adapté aux conditions météorologiques. Le tube supérieur du cadre en losange est profilé et abaissé pour donner un peu plus de hauteur de caisse et faciliter l’enjambement.

Le vélo est disponible dans les tailles S à XL pour des cyclistes de 1,5 m à 2 m. Toutes les tailles, à l’exception de la plus petite, comportent des bossages pour le passage d’un bidon sur le tube de selle. Toutes les tailles, à l’exception de la petite, comprennent des bossages pour une bouteille d’eau sur le tube de selle.

Test Riverside 540E : un VTC riche en équipements

Le Riverside 540E fait partie des VTC électriques de Decathlon les plus riches en équipements. Il intègre un large écran explicite qui renseigne le cycliste avec toutes les informations essentielles. De plus, un calculateur se charge de déterminer l’autonomie approximative selon le niveau de pratique. Par ailleurs, il est possible de connecter ce vélo à un smartphone grâce à l’application dédiée E-TUBE. En outre, cette appli permet aussi de configurer les paramètres du moteur. En particulier, limiter la vitesse pour économiser la batterie, télécharger des mises à jour.

Lors de notre test, nous avons pu profiter d’une meilleure stabilité grâce aux pédales polyvalentes du Riverside 540. Voilà le modèle idéal si vous êtes à la recherche d’un modèle hybride de loisirs sans fioritures pour les journées plus ensoleillées.

À noter également que ce vélo tout chemin repose sur des pneus Vittoria Terreno Dry de 38mm. Ils constituent un choix excellent pour tout type : asphalte ou terrain bien nivelé.

Test Riverside 540E : assistance électrique réactive et fluide

La 540e utilise le moteur central STEPS E6100 de Shimano. Par ailleurs, cette motorisation se démarque de la version précédente (E6000) par de nombreux aspects, pour une autonomie encore plus grande : réduction de la résistance pour un gain de 20 % en efficacité du moteur, une réduction de 210 g du poids pour atteindre 2,88 kg.

Il produit jusqu’à 60 Nm de couple sous ses trois modes d’assistance et pèse 2,9 kg. Associé à l’excellente transmission Shimano Deore à 10 vitesses, il a permis de réaliser des prouesses lors de la montée de référence (1,5 km à 5 % de moyenne avec une section à 12 %).

Par ailleurs, cet Ebike peut faire face à des montées beaucoup plus raides. Lors de notre test, nous avons pu gravir une pente de 25 à 30 %.

Le vélo intègre une batterie Shimano de 418Wh. Certes, il ne s’agit pas de la plus grosse, mais elle permet au 540e d’avoir une autonomie convenable. Decathlon annonce une autonomie de 120 km. Cette donnée varie selon les montées empruntées et à quelle fréquence le cycliste fait appel à l’assistance.

Test Riverside 540E : position de conduite assez neutre

En ce qui concerne le niveau de conduite, le Riverside 540 offre une position plutôt équilibrée. Le large guidon et les embouts de guidon facilitent le contrôle, avec une direction prévisible et sans à-coups. Quant à la fourche, elle reste dans la moyenne, mais pour être honnête, elle arrive à la cheville de la plupart des fourches suspendues équipant les vélos de loisir. Elle offre un débattement de 63 mm et une précharge réglable pour s’adapter à votre poids.

Elle se montre un peu souple lorsque l’on sollicite les puissants freins à disques hydrauliques Tektro TKD, mais rien de très inhabituel. En effet, les freins eux-mêmes sont très performants, même si les rotors à ailettes peuvent chauffer dans les descentes plus longues ou plus raides, ce qui provoque un certain évanouissement.

Verdict

Le secteur des VTC électriques joue un rôle essentiel en France. Decathlon a bien compris ce phénomène en offrant une gamme répondant à cette tendance nouvelle. Notre test a conclu que le Riverside 540E combine performance et confort de conduite.

En effet, cet ebike se caractérise par la progressivité de son assistance et à sa structure en aluminium. Le vélo électrique Shimano Steps est gratifiant. Par ailleurs, son moteur se révèle particulièrement silencieux tout en étant d’une fluidité incomparable. De plus, l’assistance s’adapte à chaque pédalage, offrant ainsi une assistance intuitive. En somme, ce modèle assure un véritable confort et une grande convivialité, le rendant encore à la hauteur de toutes les attentes.

Composants de bonne qualité

Moteur puissant

Compatible multi-surfaces

Design simple

Capacité batterie inférieure à la plupart des autres modèles.

Composants de bonne qualité

Moteur puissant

Compatible multi-surfaces

Design simple

Capacité batterie inférieure à la plupart des autres modèles.