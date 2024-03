Top 7 des meilleurs vélo cargo électrique ou non

Découvrez notre sélection des 7 meilleurs vélos cargo électriques ou non. De la praticité à la polyvalence, trouvez le modèle idéal pour vos besoins de transport quotidien, avec une analyse détaillée des caractéristiques techniques, des points forts et des points faibles de chaque vélo.

Le vélo cargo devient le compagnon indispensable de nombreux citadins et familles, offrant une solution de transport pratique et respectueuse de l'environnement. Que vous recherchiez un modèle électrique pour bénéficier d'une assistance supplémentaire ou que vous préfériez la simplicité d'un vélo non électrique, il existe toute une gamme de vélos-cargos sur le marché. Dans cet article, nous avons sélectionné les sept meilleurs vélos cargos, couvrant une variété de caractéristiques et de fonctionnalités pour répondre à différents besoins et préférences.

Douze Cycles LT1 : vélo cargo électrique compact et agile

Caractéristiques techniques Capacité de chargement : 80 kg

Moteur : électrique

Pneus : 24 pouces

Batterie : (630 Wh)

Prix : 3 589,99 €

Impossible de ne pas commencer cette liste par un modèle électrique. En effet, ce qui fait leur qualité, c'est souvent leur fonctionnalité, ce qui est le cas du Douze Cycles LT1. Avec sa structure renforcée, il se conduit comme un vélo électrique classique, en ville comme sur les routes caillouteuses.

Son long porte-bagages arrière peut accueillir jusqu'à 2 enfants, du plus jeune au plus âgé, et même un adulte, jusqu'à un poids maximum de 80 kg. Associant un moteur BAFANG G040 de 250W et une batterie haute capacité (630 Wh), il permet de s'évader en ville comme à la campagne.

Bien qu'il ne dispose pas de suspension active, ses pneus massifs de 24 pouces offrent une bonne adhérence sur la plupart des surfaces routières.

Cadre léger

Freinage puissant

Pas de suspension

RainWeel tricycle : une alternative non électrique pour adultes

Caractéristiques techniques Capacité de chargement : 119 kg

Moteur : non électrique

Pneus : 24 pouces

Freins : frein en V

Prix : 305 €

Le tricycle non électrique RainWeel offre une alternative pratique pour les déplacements quotidiens. Avec son cadre pliant en acier à haute teneur en carbone, ce vélo cargo convient aussi bien aux seniors qu'aux débutants. Ses pneus en caoutchouc de haute qualité de 24 pouces offrent une meilleure adhérence et garantissent une conduite sûre.

Ce tricycle pour adultes n'est pas seulement pratique pour se déplacer en toute sécurité et de manière saine. En fait, il s'accompagne d'un panier à l'arrière, ce qui vous permet de transporter plus d'affaires après avoir fait vos courses. La capacité de charge maximale du panier atteint 119 kg.

Structure stable et résistante

Pliable

Freins V peu réactifs

U-Cargo : vélo cargo électrique Famille privilégiant la sécurité

Caractéristiques techniques Capacité de chargement : 100 kg

Moteur : électrique

Pneus : 20 pouces

Batterie : 630 Wh

Prix : 4 850€

Le U-Cargo Family fait partie des meilleurs vélos cargo électriques. Il se caractérise par une cabine en acier pour une sécurité maximale des enfants, avec un cadre en textile pour protéger les enfants des épaules aux pieds. Ce vélo cargo offre également un espace de rangement supplémentaire pour les achats. Avec un couple moteur de 80 Nm, il démarre facilement à vide ou chargé.

En outre, le U-Cargo Family bénéficie d'une gâchette Easy-Start qui lui permet de démarrer sans effort. Grâce à une application dédiée, l'utilisateur peut relier son smartphone au moteur central de l'U-Cargo et obtenir des informations sur son trajet et son utilisation. Son cadre bas et sa position de conduite droite en font un véhicule idéal pour une utilisation urbaine.

Sécurité maximale des enfants

Conduite sans effort même en charge

Design moins attirant

Crossover Longtail : un vélo cargo non électrique transporte jusqu'à 170 kg de charge

Caractéristiques techniques Capacité de chargement : 170 kg

Moteur : électrique

Pneus : 20 pouces

Batterie : 630 Wh

Prix : 4 850€

Le Crossover Longtail, au prix de 2 999,99 €, est un vélo électrique de la gamme Nakamura. Il offre une capacité de charge exceptionnelle de 170 kg. Cette capacité de charge se répartit comme suit : 80 kg maximum sur le porte-bagage et 10 kg maximum sur le panier.

Le porte-bagage arrière (charge max. 80 kg) est équipé de 2 sièges indépendants pouvant être démontés sans outils. Sous ces sièges se trouvent 2 systèmes d'accroche MIK® HD sur lesquels vous pouvez fixer des porte-bébés, des paniers ou des sacoches compatibles MIK®.

Pour le transport et la sécurité des passagers, des repose-pieds et un arceau de sécurité avec système anti-pincement de doigts sont également de série. Un panier avant est fourni avec une capacité de charge de 10 kg pour le transport d'objets moins volumineux.

Bien qu'il s'agit d'un vélo cargo, son moteur central Naka E-Power Max fournit une assistance puissante (couple 100 Nm), permet de conquérir les collines et de parcourir de longues distances sans effort.

Grande capacité de charge

Frein surpuissant

Absence d'un antivol de cadre

EVO Fantilo : Vélo cargo pratique et confortable

Caractéristiques techniques Capacité de chargement : 80 kg

Moteur : électrique

Batterie : 600 Wh

Prix : 5 855€

EVO Fantilo, un vélo électrique Decathlon, se distingue par sa capacité à transporter jusqu'à 3 enfants. En effet, le grand porte-bagages avant, équipé d'accessoires spécifiques, accueille un jeune enfant (jusqu'à 15 kg) en toute sécurité.

Le porte-bagages arrière, homologué pour 80 kg, peut accueillir 2 enfants ou 1 adulte. Grâce à sa géométrie particulière, la direction reste légère même chargée. Le cadre surbaissé facilite la prise en main, quelle que soit la taille. La position de conduite droite est idéale pour une utilisation urbaine.

Son système de transmission sans dérailleur assure un fonctionnement souple et durable. Tous les équipements sont robustes et conçus pour une utilisation quotidienne. Un moteur puissant, silencieux et fonctionnant sans à-coups, placé en position centrale. Une batterie de 600 Wh facilement amovible et verrouillée par une clé, pour une autonomie de plus de 60 km.

Confort optimal pour une utilisation urbaine

Transmission sans dérailleur pour un fonctionnement fluide

Prix élevé

SHZICMY : un tricycle pour adulte senior

Caractéristiques techniques Capacité de chargement : 120 kg

Pneus : 24 pouces

Moteur : non électrique

Freins : NC

Prix : 200€

Le trycicle SHZICMY compte parmi les vélos-cargos idéaux pour les seniors et les débutants. Grâce à son cadre bas en acier et ses 3 roues, il offre un grand confort d'utilisation et un accès facile pour les personnes âgées ou les enfants. Quant au freinage, il se montre réactif et rapide, avec un fort mordant pour une conduite plus sûre.

Son siège avec dossier soulage le dos, ce qui permet de rester assis longtemps sans se fatiguer.

La poignée antidérapante facilite le contrôle du guidon et empêche les mains de glisser en raison de la transpiration de la paume, ce qui augmente la sécurité. Plus encore, ses roues disposent de garde-boue pratiques qui empêchent la boue de se répandre sur les vêtements et permettent de garder le vélo propre.

Stabilité et accès facile

Meilleure adhérence et confort grâce aux pneus de montagne

Lourd

AMZOPDGS : vélo cargo avec dossier réglable et Siège Trike

Caractéristiques techniques Capacité de chargement : 150 kg

Pneus : NC

Moteur : non électrique

Freins : en V

Prix : 300€

Ce tricycle est un atout pratique dans la vie de tous les jours. Il peut être utilisé pour faire du sport ou des courses. Lors de vos déplacements, plus besoin de vous soucier de la place de vos affaires.

Son panier arrière permet de transporter plus de marchandises d'une charge maximale de 158 kg, tandis que sa structure triangulaire offre une plus grande stabilité. La carrosserie est convertible, ce qui permet de la plier en siège ou d'utiliser le compartiment de charge pour transporter des marchandises. La conception à trois roues offre également une meilleure stabilité lors de la conduite.

Le tricycle repose sur des roues tout-terrain, ce qui permet d'améliorer la stabilité et le confort. Les garde-boue avant et arrière permettent de garder les vêtements propres par temps humide.

Stabilité supplémentaire grâce à la structure triangulaire

Siegre trike

Cadre en acier le rend plus lourd

Faq

Qu'est-ce qu'un vélo cargo ?

Un vélo cargo est un type de vélo spécialement conçu pour transporter des charges importantes, comme des bagages, des courses, ou même des enfants. Il se distingue par sa capacité de charge supérieure et sa structure adaptée au transport de marchandises ou de passagers.

Quelle est la différence entre un vélo cargo électrique et non électrique ?

La principale différence réside dans le mode de propulsion : un vélo cargo électrique est équipé d'un moteur électrique qui fournit une assistance au pédalage, tandis qu'un vélo cargo non électrique est entièrement propulsé par la force musculaire du cycliste.

Quelles sont les caractéristiques à prendre en compte lors du choix d'un vélo cargo ?

Lors du choix d'un vélo cargo, il est important de considérer des aspects tels que la capacité de charge, le confort de conduite, la qualité de la construction, la facilité d'utilisation. Et dans le cas des vélos électriques, l'autonomie de la batterie et les fonctionnalités supplémentaires du moteur électrique.

Les vélos cargo sont-ils adaptés à un usage quotidien en ville ?

Oui, les vélos cargo sont idéaux pour un usage quotidien en ville, offrant une alternative écologique et pratique à la voiture pour les déplacements quotidiens, les courses et le transport d'enfants. Ils peuvent également être utilisés pour le transport de marchandises dans le cadre d'activités professionnelles ou commerciales.