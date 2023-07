7 fonctionnalités cachées de l’Apple Watch à essayer sans attendre

Aujourd’hui, l’Apple Watch est une montre connectée polyvalente dont le succès est indéniable. Sauf que des fonctionnalités cachées de la fameuse Watch d’Apple ne sont pas connues de tous.

Voilà pourquoi, il est aujourd’hui intéressant de savoir de quoi il s’agit exactement. De cette manière, il sera encore plus amusant de tirer profit des capacités de cette superbe smartwatch.

Prendre des photos avec l’iPhone

Il a toujours été difficile de déclencher un appareil photo placé à distance afin de se prendre en photo seul ou avec un groupe d’amis. Mais l’une des fonctionnalités cachées de l’Apple Watch consiste justement à utiliser l’application Camera Remote sur votre montre, qui se liera simultanément l’application Caméra de votre iPhone.De cette manière, tout ce que l’appareil photo de l’iPhone peut voir est vu par l’utilisateur sur sa montre. Il est possible de basculer entre les appareils photo avant et arrière et de modifier d’autres paramètres à l’aide du bouton d’options situé en bas à droite. Et au moment de prendre une photo, il suffit d’appuyer sur le bouton de minuterie de 3 secondes puis de lever les yeux et de sourire !

Jouer à des jeux

Ensuite, il est également possible de jouer à des jeux sur l’Apple Watch, il suffit de les télécharger via l’App Store, de les installer et le tour est joué. Bon nombre d’entre eux sont gratuits comme Trivia Crack, Pong ou PictoWord. Mais vous trouverez d’autres excellentes suggestions. Il suffit simplement d’être sélectif et votre montre connectée deviendra un parfait compagnon de jeu. Vous ne vous ennuierez plus !

Parler à ChatGPT

Pour suivre, il est possible d’avoir ChatGPT dans votre montre connectée et de l’utiliser comme bon vous semble. C’est l’une des autres fonctionnalités cachées de l’Apple Watch. Grâce à l’application Petey, il suffit d’appuyer sur « Ask me Anything », puis de taper une question et l’IA vous répond. Sinon, il est également possible de lui poser directement une question pour avoir une réponse quelques secondes après.

Contrôler la navigation par des gestes aériens

Sinon, via l’onglet « Ma montre », puis « Accessibilité » vous verrez l’intitulé AssistiveTouch dans votre Apple Watch en déroulant le menu. En activant cette application, synchronisée avec votre iPhone, vous pourrez manipuler votre smartwatch sans la toucher.

Par défaut, un geste de pincement avec la main qui porte la montre permet d’avancer dans les menus. Tandis qu’un double pincement permet de revenir en arrière ou le fait d’ouvrir le menu d’actions. Serrer le poing équivaut à un tapotement. Et il est possible de modifier les actions liées à chaque geste si vous le désirez.

Augmenter la durée de vie de votre batterie

Parmi les autres fonctionnalités cachées de l’Apple Watch, pratiquement personne ne semble savoir que la smartwatch dispose d’un mode basse consommation. Ajouté à WatchOS 9 en 2022, il permet de réduire la vitesse de fluidité des données utilisées pour gagner un peu plus d’autonomie.

Pour l’activer, il suffit d’ouvrir le « Centre de contrôle » de votre Apple Watch, puis de régler le pourcentage de la batterie. Il se trouve juste en dessous du chiffre de la batterie restante, vous verrez un bouton intitulé « Mode faible consommation ».

Préserver votre vie privée

Puis, si vous ne voulez pas que des tiers voient les opérations que vous effectuez lorsque vous levez le poignet, il suffit d’accéder à l’application « Watch » sur votre iPhone et dans l’onglet « Ma montre », sélectionnez « Affichage et luminosité », puis « Toujours activé ». Ensuite, sélectionnez l’onglet « Afficher les données des complications ». À partir de là, vous pouvez choisir quelles informations sont autorisées à afficher vos données lorsque l’écran de votre Apple Watch est en mode réduit.

Obtenez des indications discrètes

Enfin, lorsque vous êtes perdu dans une nouvelle ville, Maps peut vous informer de manière discrète, sans que vous ayez à regarder l’écran de votre Apple Watch ou de votre iPhone. C’est l’une des fonctionnalités qu’il faut savoir mettre à profit sur l’Apple Watch. Elle est capable de vous indiquer avec précision quels itinéraires prendre.