New challenger! Voici le nouveau Huawei Band 9!

Désormais, le Fitbit Inspire 3 et l'Amazfit Band 7 n'ont qu'à bien se tenir, car le Huawei Band 9 débarque sur le marché !

Ce nouveau bracelet connecté est l'un des plus légers mais ses capacités sont exceptionnelles. Voici de quoi il retourne.

Un smartband qui peut prétendre au titre de meilleur wearable léger

Avec un boîtier rectangulaire, le même poids et la même épaisseur de 9 mm, que son prédécesseur, le Band 9 semble être un tracker de fitness normal. Mais son écran tactile AMOLED lumineux de 1,47 pouce et ses diverses options vous feront aimer ce modèle à coup sûr.

Riche en technologies de bien-être et compatible avec les appareils Apple et Android, le Huawei Band 9 est un petit bijou rectangle avec un bouton physique sur le côté de la montre.

Il est doté d'une résistance à l'eau de 50 mètres. Ce qui est suffisant pour une baignade rapide, mais pas pour des périodes de natation prolongées. L'autonomie de la batterie est de 14 jours dans les meilleures conditions. Sinon, elle dure 9 jours en utilisation normale.

C'est un temps assez convenable pour tout utilisateur. Puis, ce smartband est également doté d'un capteur de lumière ambiante qui réduit automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de l'environnement, afin d'économiser la batterie.

Le Huawei Band 9, un appareil de fitness pourvu de plusieurs fonctions de santé

Le nouveau Band 9 de Huawei est également doté d'une technologie de suivi de la santé améliorée et d'algorithmes de traitement mis à jour. Un nouveau capteur de mouvement à neuf axes remplace le capteur à six axes du Band 8. Huawei affirme que pour les nageurs, cela détectent mieux les mouvements dans l'eau. D'autant plus que cela permettrait de relever plus facilement leurs données d'entraînement.

Et côté logiciel, les algorithmes de suivi des signes vitaux de l'appareil ont reçu une mise à jour. Selon la marque, cela devrait améliorer la précision du suivi de la fréquence cardiaque et accélérer le temps nécessaire pour effectuer une lecture de la SpO2.

Vous bénéficiez également d'outils de gestion du stress intégrés, ainsi que d'un suivi de la santé menstruelle. Et le Band 9 surveille également votre pouls. Cela permet de détecter les signes de fibrillation auriculaire (AFib).

Des finitions diverses mais quelques fonctions manquent à l'appel

Le nouveau Band 9 de Huawei sera disponible en cinq couleurs : blanc, noir, rose, jaune et bleu. Les bracelets en caoutchouc ont notamment été revus. Ils devraient désormais être plus doux pour la peau et plus résistants que les versions précédentes. Il existe également un nouveau bracelet en fil antibactérien tissé qui semble très élégant. Cependant, il semble qu'il ne soit disponible que sur le modèle bleu.

Les seuls inconvénients que présente ce bracelet connecté concernent ses fonctions intelligentes. Elles sont limitées. La prise en charge des paiements mobiles, les cartes et le stockage de la musique hors ligne sont absents. Cependant, elle affiche les notifications via Bluetooth et le contrôle de la musique à distance. Ce qui est amplement suffisant pour une montre de cet acabit.

