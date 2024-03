Arborez votre Apple Watch au dos de votre main avec ce bracelet stylé

Le coup de cĹ“ur de Julie❤️ Envie d’acheter une montre connectĂ©e ? Voici la meilleure du mois de mars 2024 Julie – Journaliste technplay.com Apple Watch Series 9 (41 mm GPS) Smartwatch avec boĂ®tier en aluminium et boucle sport lumière stellaire Voir l'offre Notre test

Nous portons des montres connectées de type bracelet au poignet parce que c'est leur conception standard, d'où leur nom. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agit de la meilleure conception qui soit. C'est pourquoi Apple à créer la Watch à poser sur le dos de la main.

Pour certaines personnes, la forme actuelle des montres bracelet peut provoquer des douleurs au poignet. C'est souvent le cas lorsqu'il faut lever la main et la tourner pour voir l'heure. Cependant, grâce à cette invention d'Apple, vous porterez désormais votre smartwatch de manière stylée.

L'Apple Watch Ă porter au dos de la main, une invention remarquable

L'Ergonomic Apple Watch Band ou l'EgonBand, tel est son appellation, est un accessoire dont l'apparence est originale. Il s'agit d'un support pour Apple Watch qui se porte comme un demi-gant ce qui fait que l'Ă©cran de votre montre se trouve au dos de votre main.

Ce look sort véritablement de l'ordinaire. Mais il y a une explication raisonnable derrière son design. Le bracelet, qui est en fait plutôt une sangle, ressemble à l'une de ces attelles pour le pouce ou la main que les athlètes utilisent pour se protéger. L'Apple Watch, sans les bracelets, est verrouillée à l'aide d'attaches qui utilisent les pattes standard et est placée sous l'articulation de votre pouce.

Une invention bien pensée

Cet emplacement n'est pas le fruit d'un caprice. Il permet en fait de rendre l'écran presque toujours visible sans avoir à tourner le poignet. Ce sera du moins le cas pour les personnes qui ont besoin de voir le cadran de la montre tout en tenant quelque chose ou en balançant les mains devant elles.

C'est notamment le cas des nombreux athlètes qui s'entraînent ou des personnes qui font de l'exercice. En fait, cette drôle d'Apple Watch ergonomique à mettre au dos de la main a été conçue exactement pour des utilisations sportives. Néanmoins, il n'empêche que le look de ce support est tellement stylé qu'il peut convenir à toute personne intéressée par une manière différente de porter une smartwatch.

Les inconvénients à prendre en compte

Nonobstant, l'EgonBand peut se révéler non ergonomique pour une première raison. En effet, le réveil de l'Apple Watch s'effectue souvent par un geste de rotation. Là , il est inutile de le faire puisque l'écran est accessible sans cela. Or, cela oblige donc à toucher l'écran tactile ou à appuyer sur un bouton pour l'allumer.

L'autre problème est que ce type de bracelet peut vous empêcher d'utiliser votre main pour d'autres tâches. Par exemple, il y a les tâches qui risquent de salir le bracelet. La plupart d'entre nous n'ont probablement pas l'habitude de porter un tel bracelet. Il peut donc au départ provoquer de l'inconfort.

Le matériau en cuir cousu à la main tente de le rendre un peu plus confortable et élégant. Mais cela peut également soulever des inquiétudes quant à son utilisation. Lors d'entraînements et d'activités sportives intenses, le poignet su beaucoup et le cuir peut parfois provoquer des démangeaisons.

Un bracelet stylé pour votre Apple Watch

L'ErgonBand est certes une tentative curieuse de résoudre les soucis d'ergonomie des smartwatch actuelles. Malgré cela, cette invention risque de rester une simple curiosité plutôt qu'une solution sur laquelle les propriétaires d'Apple Watch peuvent compter.Il va un peu à l'encontre de l'objectif de ne pas avoir besoin de l'autre main pour jeter un coup d'œil rapide aux informations de votre montre connectée. Mais l'ironie a toujours du bon puisque cet accessoire est véritablement tendance.